Sveta Katarina Sijenska: Ovaj grijeh je toliko odvratan da se gadi čak i demonima!

Autor: Vjera

Vrag prvi pogodi grješnika otrovnom strijelom požude, ipak, kad čovjek doista počini ovaj grijeh, vrag odlazi

Zaštitnica talijanskih medicinskih sestara, koju zazivaju žene protiv odstranjenja dojke, kao i protiv glavobolje i zaraznih bolesti velika je sveta Katarina Sijenska (1347.-1380.), učiteljica duhovnosti i crkvena Naučiteljica. U svojem Dijalogu božanske Providnosti u kojemu iznosi učenja koja je primila od samog Isusa, ona se ovako izražava o protuprirodnom bludu (homoseksualnost), koji se danas uvelike promiče, posebno među mladima:

,,Oni ne samo da se ne uspijevaju oduprijeti slabosti (pale ljudske naravi)… nego čine još gore kad počine prokleti grijeh protiv prirode. Kao slijepci i maloumni, nakon što pomrače svjetlo svog razumijevanja, ne prepoznaju bolest i bijedu u kojoj se nalaze. Jer od toga ne samo da je meni mučno, nego je ogavno čak i samim vragovima koje su ova izopačena stvorenja izabrala za svoje gospodare. Za me je taj grijeh protiv prirode toliko gnjusan da je samo poradi njega bilo uništeno pet gradova po sudu moje Božanske Pravde, koja nije više mogla trpjeti njihovo bezakonje… Vragovima je ogavan (taj grijeh) ne zato što bi im zlo smetalo ili zato što bi ih dobro radovalo, nego jer je njihova priroda anđeoska i bježi kad vidi da je tako odvratan grijeh počinjen. Jer iako je svakako vrag onaj koji prvi pogodi grješnika otrovnom strijelom požude, ipak, kad čovjek doista počini tako grješan čin, vrag odlazi.

Sotona je lažov, on nikada neće ostati uz čovjeka jer ga mrzi

Katarina Sijenska u svojoj knjizi izrekla je strašnu istinu: Sotona je lažov. Njegov jedini cilj je navesti čovjeka u tu kaljužu bespomoćnosti koju grijeh donosi sa sobom. Iako on iluzijom stvara privid i obećaje vječnu slavu, koju on nema, kada čovjek jednom upadne u njegovu zamku, on ga ostavlja samog i nezaštićenog u patnji i jadu. Sotona toliko mrzi čovjeka da ne može ni biti u njegovoj blizini. Što je u potpunoj suprotnosti s Isusom, koji bez obzira na količinu grijeha, a koji mu zadaje nevjerojatnu bol, unatoč svemu bdije nad svakom ljudskom dušom i čeka. Čeka povratak izgubljene duše u njegovo presveto srce koje je stvoreno za svakoga od nas. On je jedini koji nikad ne ostavlja, on je jedini koji zaista oprašta. On čeka svoju djecu i ljubi.