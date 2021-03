Sveta Faustina otkriva molitvu koju bi trebali izmoliti prije ispovijedi

Autor: Vjera

Tko se bori s nelagodom i tjeskobom prije ispovjedi neka moli ovu molitvu

Molitvu koja nam pomaže da ispovjedimo baš svaki grijeh i odupremo se zzlim mislima koje nas priječe temeljito se ispovjediti otkriva nam svetica Božjeg milosrđa sveta Faustina.

U svom Dnevniku ona piše: „Kad sam se počela pripremati za ispovijed, napala su me snažna iskušenja protiv ispovjednika … da bih otkrila najskrovitije dubine svog srca, dala izvještaj o djelovanju Božje milosti, govorila o svakom Božjem zahtjevu, o svemu što se događa između Boga i mene … Reći to čovjeku izvan je moje snage. ”

Sveta Faustina i tjeskoba prije ispovijedi

I sveta Faustina, iako je obilovala brojnim milostima borila se s tom napašću i pomisli da sada svećeniku jednako grešnom čovjeku, mora otkriti skrovite tajne svoga srca. To joj je izazivalo nelagodu i tjedkobu. Ali prepoznavši napad zloga sveta Fasitina izmolila je ovu kratku molitvu:

O, Kriste, ti i svećenik ste jedno; Učiniti ću ispovijed kao da se približavam, ne čovjeku, već Tebi. ”

„Kad sam ušla u ispovjedaonicu, započela sam otkrivajući svoje poteškoće. Svećenik je odgovorio da je najbolje što sam mogla učiniti bilo otkriti ove napasti od samog početka. Međutim, nakon priznanja pobjegli su, a moja duša uživa u miru.”

Isus je u ispovjedaonici, a ne svećenik

Sveta Faustina uči nas da je svećenik, dok je fizički tamo u ispovjedaonici, Isus Krist t koji oslobađa grijehe.

Jednom prilikom to joj je otkrio i sam Isus, a sveta Fastina je to zapisala ovako:

“Prije ispovijedi u duši sam čula ove riječi: Kćeri moja, sve mu reci i otkrij pred njim svoju dušu kao što činiš preda mnom. Ne boj se ničega: radi tvoga mira stavljam tog svećenika između sebe i tvoje duše, a riječi koje će ti on reći – moje su. Otkrij pred njim i najintimnije sitnice koje su ti na duši. Ja ću mu udijeliti svjetlost da spozna tvoju dušu.” (Dn 232)

Ako osjećate tjeskobu zbog ispovijedi, podsjetite se da je Isus Krist tamo u ispovjedaonici i spreman vas je primiti raširenih ruku.