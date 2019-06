Svećenik s iskustvom šest tisuća egzorcizama poručio: Ove četiri stvari morate znati o Sotoni!

Autor: Vjera

Franjevački svećenik iz Meksika, fra Francisko Lopez Sedano nedavno je dao intervju u kojem je rekao da je iza njega 6 tisuća egzorcizama kroz 40 godina službe. Naglasio je da svaki vjernik mora znati ove četiri stvari:

1. Đavao je osoba, a ne stvar

Fra Lopez upozorava da đavao postoji i da je on osoba. On kad govori kroz opsjednutu osobu govori kao osoba a ne kao stvar ili iluzija, i to je vrlo važno da shvatite.

2. Đavao ulazi u ljude samo ako mu vi to dopustite

Otac López naglašava da đavao ulazi u ljude kad mu mi to sami dopustimo. ‘On neće doći ako mu ne otvorimo vrata’, rekao je.

Dodaje, da mu vrata otvaramo svakim grijehom pogotovo ustrajnim i neispovjeđenim, međutim dodaje da se đavao u ljudima najčešće nastanjuje preko – prakticiranja magije, praznovjerja, vračarstva, proricanja, konzultacije s mrtvima, dozivanje duhova i astrologije. To je sedam temelja z laž i obmanu. Bog to strogo zabranjuje!, dodao je.

Također, horoskop i vjerovanje da zvijezde utječu na naše živote. To osim što je velika laž, jako je opasno i istovjetno je magiji jer tako pripisujemo moć i snagu stvarima, a ne Bogu. Dodaje da je i praznovjerno vjerovanje da ti potkova nosi sreću pa je nosiš oko vrata ka amajliju, iako često uobičajeno jako opasno i da su to načini na koja đavao ulazi u naše živote i polagano zarobljava naša, srca, misli, slobodu.

3. Obratite pažnju na specifična ponašanja

Svi znaju da opsjednuti imaju tipične simptome kao što su užas od svetog, od crkve i svećenika, mržnja na Boga, trganje Biblije, fizičke reakcije poput dizanja u zrak ili puzanja kao zmija po podu, režanje, proricanje itd.

Međutim fra Lopez naglašava da bi trebali obratiti pažnju i na nešto drugo, a to su bolesti koje liječnici ne mogu dijagnosticirati. Primjerice imate strašne bolove u leđima ili u trbuhu a liječnici vam stalno govore da je sve uredu. Ili patite od konstantne dijareje i ni jedna terapija ne djeluje. Ili pak neprestana bol u oku kojoj liječnici ne mogu naći uzroka. To su također znakovi upozorenja odnosno vrlo česti simptomi suradnje s demonskim svijetom.

4. Egzorciram je božanski mandat

Mnogi ljudi se boje egzorcizma, i laici i svećenici i mnogi ljudi zbog straha niti ne traže pomoć od Boga.

Fra Lopez svjedoči kako je i on slučajno završio u toj službi nakon što je vidio neke situacije. Jednom je jedan mladić od 18 godina imao snagu odgurnuti 5 snažnih ljudi oko sebe, letio je i penjao se po zidovima. Moj kolega svećenik objasnio mi je koliko je potrebna borba sa zlom te mi rekao: Tri je mandata Gospodin dao svećenicima: Širiti Božju riječ, liječiti bolesne i izganjati zloduhe. To su tri snage naše svete crkve i one ne bi bile uspostavljene da za njih nije bilo potrebe.