Svećenik razotkriva ‘lažne svece’ u crkvi, evo kako ih prepoznati!

Autor: Vjera

Po ovome ih možeš lako prepoznati...

O. Lorenzo Montecalvo od Družbe Otaca Božanskog Poziva, na stranici Sjeme objavljuje svoje propovijedi i misli nadahnute Evanđeljem. Svojim jasnim tumačenjem ulazi u samu bit stvari te na na uvid pruža duhovne istine koje nas okružuju ali su ponekad teške za raspoznavanje. Donosimo aktualan tekst s obzirom na to da u današnje vrijeme mnogo vjernika govori o karizmama i darovima, služi se njima, što nije negativno ako je istinito. A kako prepoznati istinu u odnosu na laž?

O. Lorenzo piše..

Ako si primio posebne karizme, nemoj ih obznanjivati. Nemoj misliti ni da si gorljivi kršćanin jer si primio neku posebnu karizmu. Činjenje čuda i čudesa nije siguran znak svetosti. I đavao ima moć činiti čudesa kako bi privukao ljude k sebi. Strašno mi smeta kad mi ljudi kažu: “Oče, činim put vjere i Gospodin mi je dao posebne karizme!”

Onaj tko je primio nadnaravne moći mudro ih skriva. Dršćući ih otkriva samo svom ispovjedniku. Obično onaj koga svrbi da ih objavi namjerava oko sebe stvoriti miris svetosti. Možda griješim, ali uvjeren sam da ovi prijetvorni sveci niču prije svega u molitvenim zajednicama koje ne vode svećenici.

Htio bih reći još nešto: ima ljudi koji se priključuju ovim zajednicama ne kako bi se obratili, već kako bi primili neku karizmu, te onda bili cijenjeni kao miljenici Gospodnji.

Apostoli su bili ponosno sretni jer su jednog dana oslobodili neke ljude opsjednute đavlom. Isus im ne oklijeva reći: “Ne radujte se što vam se demoni pokoravaju, već jer je vaše ime zapisano u knjizi života!”.

Kada je moje i tvoje ime zapisano u Božjem srcu? Kaže Sveti Pavao: “Težite boljim karizmama”. Koja je to bolja karizma koju trebamo tražiti i vršiti na slavu Božju, na dobro bližnjega i na naše posvećenje? To je karizma milosrđa. Bez milosrđa, karizma ne koristi ničemu. Što je to Milosrđe? To je nadnaravna ljubav koju nam daje Duh. Ova nas ljubav čini strpljivima, blagima, poniznima, ljupkima, punima sućuti, smilovanja, miroljubivima i snažnima u vjeri.

Milosrđe nam daruje Kristovo srce. Amen. Aleluja.

(O. Lorenzo Montecalvo od Družbe Otaca Božanskog Poziva)