Svećenik proročki najavio: U zadnjim vremenima Crkve u ruke grabežljivca, past će ovi vjernici

Autor: Vjera

Od malenih past će u kandže grabežljivca samo ovi...

Mnogi su sveci prorokovali izgled Crkve u posljednjim vremena. Zanimljiv je san don Ivana Bosca koji sanjajući veliku oluju primjećuje da su od svega ostala samo dva stupa – onaj Euharistije i onaj Blažene Djevice Marije. Svi koji su prionuli uz ta dva stupa bili su spašeni. I Benedikt XVI prorokuje crkvu pa kaže kako će crkva u posljednjim vremenima biti vrlo mala, lišena sveg sjaja i moći, osiromašena od svega a oni koji ostanu u takvoj crkvi doživjet će istinsku crkvu vjere.

U jednom tekstu otac Emmanulee Andréa, govori o posljednjim vremenima Crkve i napominje tko će preživjeti ono što se sprema.

Autor citira papu svetog Grgura Velikog, te kaže:

“Crkva će biti kao Job patnik, izložen podmuklim insinuacijama svoje supruge i gorkim prijekorima svojih prijatelja; on, ispred kojeg su se starci ustajali i prinčevi šutjeli! Crkva, kaže više puta veliki Papa, pred kraj svojeg hodočasničkog puta, bit će lišena vremenite vlasti; pokušat će joj se oduzeti svako uporište na zemlji. Kaže štoviše i izjavljuje da će joj biti svučen i sam sjaj koji potječe od nadnaravnih darova. „Moć čudesa – kaže – bit će povučena, uzeta milost ozdravljenja, proroštvo će nestati, dar dugog posta će se umanjiti, učenja nauka će zašutjeti, prestat će čudesne pojave. Govoreći tako ne želi se reći da neće biti ništa od toga; ali svi ovi znakovi neće više blistati otvoreno i u tisuću oblika kao u prvim stoljećima. Bit će to također prigoda divne sabranosti. U ovom poniženom stanju Crkve porast će nagrada dobrih koji će uz nju pristajati jedino gledajući nebeska dobra; kao i zlih koji, ne vidjevši više u njoj nikakvu vremenitu privlačnost, neće više imati što skrivati, pokazat će se kakvi jesu“ (Moralia in Job, knjiga 35)

Ali, unatoč svemu, spasenje, govori otac Emmanuel, ostaje kao mogućnost baš svima, no od „malenih“ past će u kandže grabežljivca samo oni koji budu napustili krila majke“.









Ovo je posljednje posebno je zanimljivo jer Gospa iz fatimskih ukazanja vidjelici Luciji, a govoreći upravo o posljednjim vremenima jasno kaže da nam je nebo dalo “dva posljednja oružja” za spas i da drugih neće biti. Riječ je o posveti Bezgrešnom srcu Marijinom i molitvi krunice.

Ona (Gospa op.a) je rekla meni i mojim rođacima da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu!

Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih!“ – riječi su sestre Lucije iz Fatime.

A da će Marija biti ključna u pravo u posljednjim vremenima nagovijestio nam je i sveti Ljudevit Montfortski koji je rekao:









“Po Mariji je počelo spasenje svijeta, po Mariji se ono treba i dovršiti.”