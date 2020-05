Svećenik postavio pitanja: AKO SU TVOJI ODGOVORI NA NJIH ‘NE’, trebaš se bojati za vječnost!

Autor: Vjera

Ako si na sva pitanja odgovorio s NE daleko si od duha Božjeg!

Kako možemo znati jesmo li primili Duha Svetoga? Tu smo, pa bismo ga onda trebali i imati! Sveti Augustin preporučuje način kako provjeriti imamo li Duha Svetoga i kako on u nama djeluje. Način je samo jedan: ispitaj svoje srce po djelima ljubavi. Je li cijeli dan od trenutka kada si se probudio tvoje srce čeznulo za dolaskom na svetu misu? Imaš li ljubavi moliti za nekoga da ozdravi i on ozdravi? Jesi li se našao u teškim životnim situacijama, totalno bez izlaza, ali si se ipak nadao da će biti bolje? Imaš li takvo iskustvo? Pomisliš li da bi mogao upravo sada otići na ulice tvoga grada ljubeći sve ljude kao braću i sestre? Razmišljaš li o ljubavi bez uzdarja? Imaš li predodžbu o tomu da ti je Bog nešto sada pripremio, tako veliko da bi te mogao oboriti s nogu? Imaš li takvo očekivanje? Ukoliko je na sva ta pitanja odgovor ne, onda znači da ne vjeruješ i nemaš u sebi Duha Božjega. U redu, tu si negdje kao katolik, ali ne vjeruješ i ne surađuješ s Duhom Svetim. On ti se čini nepoznanica. Znaj da srce ispunjeno Duhom Svetim ne može dočekati da se ujedini s Bogom.

Duh Sveti je Branitelj Isusovih učenika. On je dar cijeloj Crkvi. Zato ima moć podići iz svake bolesti. Duh istine izvodi iz svake teške životne situacije. Duh Božji ispunjava ljudsko srce takvom ljubavlju da više ne može ništa drugo raditi nego samo ljubiti. Tu gdje je Duh Sveti tu će se uvijek događati čudesa jer Bog priprema uvijek još nešto bolje i još puno više od onoga što imamo. I kada je najgore i ne ispunjavaju se naše molbe, Duh Sveti potiče srce na nadu, koja kaže – On zna zašto je tako, jer te On vodi bez obzira na to kako se osjećaš. Ako toga nema, to znači da premalo surađuješ s Duhom Svetim ili se oprostio od njega.

Djela apostolska (19, 1-2) opisuju susret svetoga Pavla s nekoliko učenika. On nije znao tko su oni. Nije ih pitao žive li pobožno, pa čak ni to vjeruju li u Isusa Krista, nego je prvo pitanje koje im je postavio bilo: Jeste li primili Duha Svetoga? Oni su odgovorili: Čini nam se da ne znamo tko je taj pa stoga i ne znamo imamo li ga. Ispunjeno srce Duhom Svetim za Pavla je jedini pokazatelj vjerničkoga života. Vjeruješ li u to da Bog i danas živi i čini čudesa u sili Duha Svetoga?

Kao svećenik imam priliku vidjeti kako Bog ozdravlja danas. Vidio sam ozdravljenja bolesnika. Čuo sam svjedočanstva potpuno duhovno slomljenih ljudi, ali nakon sakramenta ispovijedi izašli su preporođeni. I nije tu riječ o nekom privremenom tješenju, nego o tomu da su ti ljudi dobili puninu života i radosti. To je kršćanstvo! Nama nam ostaje samo molitva, vapaj da Duh Sveti dođe. Ne trebamo se osuđivati zbog naše nevjere ili ljudskih slabosti, nego zazivati njegovu prisutnost. Samo je Duh Sveti onaj koji oživljuje. U njegovoj snazi sve cvijeta, za njega ne postoji ništa nemoguće. On sve može, ako u njega vjerujemo.

Mnogi osjećaju u sebi djelovanje Duha Svetoga i u Crkvi i u svakodnevnom životu. To nisu bajke iz davnina, nego naša vjera. Ukoliko želimo biti samo pobožni, onako mirno na papiru i bez angažmana, onda smo stvarno jadni! Sveti Pavao u Poslanici Timoteju upozorava na ljude koji imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli izrijekom: Njih se kloni! (2 Tim 3,5). Ukoliko ne surađujemo s Duhom Svetim, koji je Duh istine poslan Crkvi, naša vjera postaje prividna, a pobožnost lišena snage. Evanđelje je naša snaga. Sveto Pismo zaziva u nama svakodnevno pomazanje Duhom Svetim.

Na dan Pedesetnice došli su mnogi stranci (Dj 2,1-11). Postoji tu jedan detalj, koji će nam pomoći shvatiti Pavlov govor o plodovima Duha Svetoga. Među strancima koji čuju Božju riječ na svom jeziku bili su i Židovi /Judejci. I upravo se oni čude da razumiju što apostoli govore. Oni se čude i dive riječima apostola koje tek sada razumiju. Razumljivo je da u sili Duha Svetoga stranci razumiju ono što im govore apostoli, ali da hebrejski jezik postaje razumljiv i onima kojima je to materinski jezik, to je već čudo! To nije pogreška. To je djelo Duha Svetoga. Možda se i ti s nekim ne možeš godinama sporazumjeti iako govorite isti jezik. Pokušavaš naći neki način, ali ga ne nalaziš. Postoji, međutim, samo jedan način. To je Duh Božji. On će učiniti da ćete se razumjeti. Započnimo od tih svakodnevnih stvari zajedno s Duhom Svetim. Kršćanstvo je snaga koja se očituje u djelovanju Duha Svetoga. Imamo li ga? Provjeri u svom srcu plodove Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.

pater Arek