Svećenik otkrio katolicima: OPREZ! Evo što se događa noću, ako ne možeš spavati!

Autor: Vjera

Znamo da to čine mnogi redovnici i sveti, a jesmo li svjesni da smo i mi pozvani?

Otac Lorenzo Montecalvo od Družbe Otaca Božanskog Poziva preko stranice Sjeme svakodnevno daje osvrt na današnje evanđelje. Ovog puta, između ostalog, otac Lorenzo poziva one koji se osjećaju jaki u vjeri da bdiju, jer đavao posebno noću može ući u naša srca, osvrčući se na Evanđelje po Mateju koje kaže:

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’«

U svakoj se župskoj i vjerskoj zajednici mogu pronaći dobro žito i kukolj. Kukolj predstavljaju oni članovi zajednice koji nisu ozbiljno bdjeli i molili te su dopustili đavlu da u njihova srca posije sjemenje smrti.

Koja je napast članova zajednica koji su vjerni Riječi Božjoj? Napast je ona da se iskorijeni kukolj iz života zajednice. Ako bi se palo upalo u ovu napast, uzurpiralo bi se mjesto koje pripada samo Bogu, sucu ljudskoga srca. Kroz ovu prispodobu sve više razumijem odgovor koji je papa Franjo dao novinaru na postavljeno mu pitanje: “Kakav je Vaš odnos prema homoseksualcima?“ On mu odgovori: “Tko sam ja da im sudim?“ Treba razumjeti da Frane nije rekao da homoseksualci ne čine ništa loše, već da će im Gospodin suditi. Papa se ne želi postaviti na mjesto Boga, jedinog suca osobne i opće povijesti.

Kršćanin je pozvan osuditi grijeh, ne i grješnike. Kršćani mi često kažu kako misle da su dobri: „Oče, kada na televiziji vidim lice nekog oca ili majke koji je ubio svoje dijete ili lice bilo kojeg kriminalca, moje srce kipti velikom mržnjom prema ovim osobama zloga i zlobnoga srca!“ A ja nadodam: „Brate, (ili sestro), i ti si zao. I mržnja je težak grijeh. Sotona stanuje i u tvome srcu. Ne sudi i ne osuđuj, nego moli Gospodina da iz tvog srca iskorijeni kukolj mržnje i moli za kriminalce da se obrate i žive u milosti.“

Ako se osjećaš jak u vjeri, moli i bdij jer đavao posebice noću može ući u tvoje srce i posijati sjeme smrti. Noćna molitva je jako važna za zadobiti snagu da istjeramo đavla iz polja naše duše. Kada te napadne nesanica znači da te Gospodin zove na molitvu po kojoj ćeš zadobiti snagu da zalupiš vrata đavlu pred nosom da ne uđe i ne posije kukolj u polje tvoje duše. Amen. Aleluja.