Svećenik Mark Goring: SPREMNI BUDITE! Evo što učiniti ako se ispuni proroštvo o velikoj tami

Autor: Vjera

Svećenik napominje da bi ovo trebali shvatiti ozbiljno

Otac Mark Goring poznati je svećenik, internetski evangelizator koji preko svog YouTube kanala progovara o mnogim gorućim pitanjima koji diraju katolike. U jednom je videu upozorio ljude na proroštvo blažene Ane Marije Taigi, za koju kaže da je velika mističarka, kao i da su njena proročanstva vrlo važna. Napomenuo je da bismo trebali prilično ozbiljno shvatiti njeno proroštvo o tri dana tame, koje se Biblijski već dogodilo, kad je Bog kaznio Egipat s pošastima, uključujući i s pošasti “tri dana tame”.

Blažena Ana Maria Taigi prorokovala je dakle sljedeće:

“Bog će poslati dvije kazne; jedna će biti u obliku ratova, revolucija i drugih zala, i započet će na zemlji. Druga će biti poslata s Neba. Čitavu će zemlju prekriti velika tama koja će potrajati tri dana i tri noći. Ništa se neće moći vidjeti, a zrak će biti ispunjen pošastima koje će biti usmjerene uglavnom na neprijatelje vjere, ali ne samo na njih. Za vrijeme će trajanja te tame biti nemoguće koristiti bilo kakvu čovjekovom rukom stvorenu rasvjetu, izuzev blagoslovljenih svijeća. Onaj tko iz znatiželje otvori prozor i pogleda van ili napusti svoju kuću, na mjestu će pasti mrtav. Za vrijeme ta tri dana, ljudi treba da ostanu u svojim kućama, mole krunicu, te vape Bogu za milosrđe…”

Otac Goring kaže nadalje da su mnogi sada iskusili kako je to biti zatvoren u kući te da je moguće da će doći do primjerice velike erupcije vulkana koja će učiniti tamu po svijetu, kao i da će nestati struje i interneta što će mnoge ljude dovesti do ludila. Napominje da su to njegove teorije ali da proročanstvo trebamo shvatiti ozbiljno. Dodaje da bi svakako trebali nabaviti blagoslovljene svijeće, poslušati dio o neotvaranju prozora i ako se to dogodi – moliti krunicu i znati da će to trajati samo tri dana.