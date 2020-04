Sv. Ljudevit Montfortski: Ovo je jasan znak da si blizu vječne osude!

Autor: Vjera

Znak na koji treba reagirati na vrijeme

Veličanstveno djelo svetog Ljudevita Montfortskog, francuskog svećenika i mariologa kojeg se crkva spominje 28. travnja je, Rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, djelo koje je do obraćenja dovelo milijune ljudi, a na poseban način promijenilo je i život sv. Ivana Pavla II.

U toj knjizi izrečene su čudesne tajne Božjeg stvaranja i nauma s najponiznijom i najčišćom te najskrovitijom od svih ljudi – Djevicom Marijom

Između ostalih veličanstvenih stvari, sveti Ljudevit Montfortski piše o najpouzdanijem znaku prema kojem možemo prepoznati je li taj čovjek ima za Boga Stvoritelja za oca ili je pak heretik jako blizu vječne osude.

Tako sveti Ljudevit Montfortski piše sljedeće:

Bog Otac hoće da po Mariji ima djecu sve do svršetka svijeta, i on joj veli: Nastani se u Jakovu (Sir 24,8) to jest, nastani se i prebivaj u mojoj djeci i predodređenicima, kojih je preslika Jakov, a ne u đavolskoj djeci i odbačenicima, kojih je preslika Ezav.

Kao što u naravnom i tjelesnom rađanju postoje otac i majka, tako i u nadnaravnome i duhovnome postoji Otac, a to je Bog i majka, a to je Marija. Sva prava Božja djeca i pred- određenici imaju Boga za Oca i Mariju za majku; a tko nema Mariju za majku: heretici, raskolnici itd., koji mrze ili gledaju s prezirom ili ravnodušnošću Djevicu, nemaju Boga za oca, ma koliko se oni hvastali da imaju, jer nemaju Mariju za majku. Jer, da je imaju za majku, ljubili bi je i častili, kao što svako pravo i dobro dijete naravski ljubi i časti svoju majku, koja mu je dala život.

Najstalniji i najpouzdaniji znak po kojemu ćemo razlikovati heretike, čovjeka koji širi krivu nauku, odbačenima, s jedne strane, od predodređenika s druge jest taj, što heretik i odbačenik preziru Presvetu Djevicu ili su hladni prema njoj, pa nastoje svojim riječima i primjerima umanjiti njezino štovanje i ljubav prema njoj. Oni to rade javno ili tajno, katkad pod lijepim izlikama. Jao! Bog Otac nije Mariji rekao da se nastani u njima, jer su oni Ezavi.(Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji, str. 12. poglavlje Znak Vjere: 29 – 30)

Znak vječne osude

Također, sveti Ljudevit piše i ovo: „Evo što je Presveta Djevica otkrila bl. Alanu de la Roche, kako je zabilježeno u njegovoj knjizi O dostojanstvu ružarija, i kako to za njim donosi Cartagena: „Znaj, sinko, i javi svakome da je vjerojatan znak da je netko blizu vječne osude, ako osjeća odvratnost, mlakost i nemar prema anđeoskom pozdravu (sveta krunica), koji je popravio štetu svega svijeta.“ „Eto sasvim utješnih, a ujedno i sasvim strašnih riječi!”