STRAŠNO! SLIJEDI BIBLIJSKI POTOP KATOLIČKE CRKVE? Novi njemački biskup šokira

Autor: Vjera

Tvrdi da ima potporu pape Franje

Novi njemački biskup George Bätzing bio je u posjeti kod pape Franje. Unatoč tome što se svijet pa i Katolička Crkva nalazi u povijesnim vremenima kaosa, i što je njemački crkvu napustio do sad neviđen broj ljudi, novi biskup, čini se, nastavlja s reformama koje zastrašuju.

Ukidanje celibata, blagoslov homoseksualnih ljubavi i ređenje žena, sve to kao mogućnost vidi Georg Bätzinga, a tvrdi i da u tome ima potporu pape Franje.

‘Prema pisanju njemačkih medija, ali i talijanskog lista Messaggero, papa Franjo ohrabrio je njemačke biskupe u njihovu nastojanju da u Crkvu uvedu promjene.

‘Papa je svojim srcem s nama u Njemačkoj – kazao je Bätzing o njegovoj potpori sinodalnom hodu u Katoličkoj crkvi u Njemačkoj. Kod pape Franje zajedno s Bätzingom bio je i jezuit Hans Langendörfer, koji je potvrdio da su s papom imali “intenzivan i kolegijalni razgovor”. Papa sa zanimanjem prati raspravu o sinodalnoj reformi, izjavila su obojica, a piše Silvije Tomašević za Večernji list i dodaje izjave novog biskupa.

U razgovoru za njemačke medije, Bätzing je kazao kako se glede svećeničkog celibata slaže sa završnom izjavom biskupske sinode o Amazoniji iz 2019. koja je preporučila da se u nekim dijelovima toga golemog područja omogući oženjenim muškarcima da postanu svećenici.’

Ne samo što se Bätzing slaže s tom mogućnošću, nego je i dodao da “ne vjeruje da bi oženjeni svećenici mogli štetiti Crkvi”.

‘Glede moralne teologije, već duže promišljamo o priznavanju čina da netko živi u pravoj ljubavi i odanosti. Osobe u svakom slučaju same odlučuju kako će živjeti. Možemo li im kazati da žive uz Božji blagoslov?’ pita se Bätzing., o homoseksualnim ljubavima, a glede zaređivanja žena, Bätzing priznaje postojanje doktrinarnih barijera koje su postavili pape Ivan Pavao II., Benedikt XVI. i Franjo, ali zbog toga rasprava o tome ne smije biti jednostavno odbačena, arhivirana, kaže. Dakle, otvara prostor i za tu mogućnost, piše Tomašević.

Naime, mnoga katolička proročanstva predviđaju krah Crkve kakvu poznajemo, a sam prorok Danijel upozorava na gnjusobu koja će zavladati na ‘svetom mjestu’.

Među živućim prorocima je i svećenik, fr. Michel Rodrigo koji je ove godine primio sljedeću poruku:

‘Na svijet sada dolazi velika tama: tama grijeha, jada, Sotone, koji će pokušati obezvrijediti lice Mog tijela, a to je Moja Crkva. Pokušat će obojiti moje bijelo lice u Svetoj euharistiji gnjusnim svetogrđem.

U tom će trenutku nastupiti vrijeme. Velika katastrofa zahvatit će svijet, kao nikada do sad. Rim će pasti. Sotona nikada neće prevladati nad Mojim pravednim i Mojim vjernim ostatkom.

Znak će biti na nebu, a ruka moga Oca će uništiti tamu Sotone i njegova lažnog proroka.

Brtva će se slomiti. Pripremite se za ovaj dan. Moja Majka će zaštititi moje baš svugdje u skloništima koje joj je pripremilo njeno Bezgrešno Srce.

Znajte da će teret biti lagan, a radost Moje djece bit će velik. Sretni su oni koji su pozvani na večeru Janjeta. Njegujem ih i štitim. Oni se neće se bojati kuge neprijatelja. Vaš Spasitelj, vaš prijatelj, Isus’.

Na mrak u Crkvi upozoreni smo i 1864. u poznatim i priznatim ukazanjima Gospa u francuskom La Salletu.

Tada je Gospa rekla:

‘Crkva će biti zamračena, a svijet obeshrabren. No, tada će doći Henoch i Ilija, ispunjeni Duhom Božjim. Oni će propovijedati snagom Božjom te će ljudi dobre volje povjerovat će u Boga i mnoge će duše utješiti. Oni će učiniti velike korake uz pomoć Duha Svetoga te će osuditi đavolske zablude Antikrista.’

I u ukazanjima u Akiti u Japanju, također priznatima Gospa upozorava da đavao prodire u Crkvu. Njena posljednja poruka sestri Mariji Agnes 1973. godine glasi:

„Moja draga kćeri, slušaj dobro što ti imam za reći. Informirat ćeš svog nadređenog. Kao što sam ti rekla, ako se ljudi ne pokaju i ne postanu bolji, Otac će nanijeti užasnu kaznu na cijelo čovječanstvo. To će biti kazna veća od potopa, kakva još nije bila viđena. Vatra će padati s neba i uništit će veliki dio čovječanstva, dobre i zle, ne pošteđujući ni svećenike ni vjernike. Preživjeli će biti toliko opustošeni da će zavidjeti mrtvima. Jedino oružje koje će vam ostat će biti krunica i znak koji će ostaviti moj Sin. Svaki dan recitiraj molitvu krunice. S krunicom moli za papu, biskupe i svećenike. Djelovanje Đavla će prodirati čak i u Crkvu na takav način da će se kardinali suprotstavljati kardinalima i biskupi će biti protiv drugih biskupa. Svećenici koji me časte bit će prezreni i protivit će im se subraća … crkve i oltari bit će opustošeni; Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju kompromise i demon će pritisnuti mnogo svećenika i posvećenih duša da ostave službu Božju. Demon će biti posebno neumoljiv protiv duša posvećenih Bogu. Misao na gubljenje toliko mnogo duša je razlog moje tuge. Ako grijesi postanu brojniji i teži, neće više biti oprosta za njih. Hrabro, reci svom nadređenom. On će znati kako potaknuti svakoga od vas da molite i ostvarite djela zadovoljštine. Biskup Ito je taj koji vodi tvoju zajednicu. Moli jako puno molitvu krunice. Ja sam još uvijek u stanju spasiti vas od kazne koja dolazi. Oni koji stave svoje pouzdanje u mene bit će spašeni.“

Smiluj nam se Gospodine po svome milosrđu!