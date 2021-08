Stepinac svojim Hrvatima: Ovako će nestati sve nevolje iz vaših obitelji!

Autor: Vjera

Blagoslovljat ćete dan kad ste mi povjerovali i ovo činili

Zadnja bitka između Boga i Sotone vodit će se preko obitelji i braka – proroštvo je to sestre Lucije dos Santos, vidjelice iz Fatime, koje se danas ostvaruju. Mnoge obitelji, i to one opečaćene sakramentom braka se raspadaju, ili pak godinama žive u nevoljama kojima ne znaju uzroka. No, raspadom obitelji, ruši se i cijela jedna civilizacija. To zna Sotona, koji obitelj prezire ali je znao i papa Ivan Pavao II kad je rekao da je brak muškarca i žene stup društva unutar generacija. ‘Kad se taj zadnji stup sruši, razletjet će se cijela zgrada’

No ono što mnoge obitelji zaborave, ili čega uopće nisu svjesni je činjenica da je kroz sakrament braka Bog u zajedništvu s obitelji, te nevolje navale onda, kad se bračni par odvoji od Boga. Stoga je riješenje za sve nevolje – vratiti se Gospodinu i služiti mu svim srcem. Tada Sotona braku ne može ništa. To je rekla i sestra Lucija ali i blaženi Alojzije Stepinac koji je dao riješenje za sve nevolje te tvrdio da one obitelji koje ovako čine, zlu su nedodirljive:

„Sine moj, Kristu sam povjeravao sve. U središtu bijaše Sv. Misa, za koju bih se pripremao jutarnjim razmatranjima Božje riječi. Nakon Mise bi zahvaljivao Bogu, a i tijekom dana sam nastojao što češće biti u Božjoj prisutnosti. Nekada bi mi pošlo za rukom izmoliti dnevno sve tri krunice: radosnu, žalosnu i slavnu. I vjernike sam naučavao da Gospinu krunicu pobožno mole u svojim obiteljima, jer ako bi im ona postala dnevna molitva, nestalo bi brzo svih nevolja, koje danas muče tolike naše obitelji. Nema bržega puta doći k Isusu, k Bogu, nego li po Mariji, a doći k Bogu, znači doći k izvoru svake sreće. Dao Bog, da krunicu prihvati sav naš narod i da ne bude obitelji, gdje se ona ne moli. Poznato je da je Krunica više puta spasila kršćanstvo. Najočitiji primjeri iz povijesti bijahu sljedeći: bitka kod Lepanta 1571., kada je papa Sv. Pio V. prije iste pozvao cijeli kršćanski svijet na molitvu krunice, kao i papa blaženi Inocent kod opsade Beča 1683., a također i u Francuskoj prošle godine gdje su komunisti potučeni na izborima, a to bijaše djelo Majke Božje u njezinoj Lurdskoj godini. Zato Vas vruće molim, iz ljubavi koju imam prema Vama u Isusu i Mariji, molite Krunicu, te po mogućnosti cijeli Ružarij dnevno, pa ćete na času smrti blagoslivljati dan i čas kada ste mi povjerovali.” -rekao je Stepinac župniku Vranekoviću, a dio je to izvatka iz knjige Marlona Macanovića “VIKTOR, Kardinalova pobjeda”, romana o životu kardinala Alojzija Stepinca.