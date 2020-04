ŠOKIRAT ĆE VAS: Papinski egzorcist otkriva koga đavao posebno napada!

Autor: Vjera

Osobito je primijećena iskonska mržnja đavla na ove ljude

Sestra Lucija iz Fatime prorokovala je da će se posljednja bitka između Sotone i Boga voditi preko braka i obitelji! Danas, ako se osvrnemo oko sebe, vidjet ćemo da je to proroštvo ispunjeno, a mnoge obitelji dopustile su Sotoni da gospodari njihovim životima.

To potvrđuje i otac Francesco Bamonte, egzorcist papinske biskupije.

‘Tipično ponašanje đavla tijekom egzorcizma je uništenje i samo uništenje. Sve što je lijepo, zdravo, čisto i skladno njemu služi za ruganje i prijetnje uništavanjem. Osobito je primijećena iskonska mržnja đavla protiv sakramenta braka dvoje oženjenih ljudi ili onih koji su pozvani obnoviti svoje bračne zavjete’ kazao je otac Bamonte.

Ovaj egzorcist pripada redu Slugu Bezgrešnog Srca Marijina. Godine 1997. postao je član Međunarodnog udruženja egzorcista, od 2005. godine predaje na Apostolskom Papinskom sveučilištu Regina u Rimu, gdje predvodi tečaj o egzorcizmu i molitvama oslobođenja, a od 2012. godine je predsjednik talijanske udruge egzorcista.

Otac Bamontes izdao je nekoliko knjiga na temu egzorcizma i oslobođenja, o ratu blažene Djevice Marije i Sotone, a u nekima iznosi svoje iskustvo kao egzorciste.

Na godišnjem sastanku u 2013., talijanski egzorcist otac Bamonte imao je izvanredan govor u kojem je upozorio da Sotona uvijek želi da se njega obožava kao Boga. Tijekom egzorcizma često mi kaže: ‘Moli se meni! Ja sam Bog. Klekni preda mnom, ja sam svemoćan!’

Dodaje da je Sotona posebno fokusiran mržnjom na blagoslovljene obitelji i žene. ‘On prezire sakrament braka.’

‘Posebna mržnja demonskih sila odnosi se na sakrament braka i obitelji. Za vrijeme egzorcizma često mi je govorio: Ne sviđa mi se kako se žene oblače. Skinite ih, da budu izvor požude. Tada ja mogu uništiti vaše obitelji’.

‘Đavao također’, kaže egzorcist, ‘prezire angažman mladih ljudi koji žele čisti sklopiti sakrament braka. Takve odluke na čistoću naziva smećem i odvratnošću’.

Posebno ga je šokiralo kad je đavao izjavio: ‘Pokušavam jesti vašu djecu’. Otac Bamontes napominje da su seksualne perverzije njegovo omiljeno djelo baš kao i abortus.

‘Jednom prilikom mi je rekao: znate li kako jedem vašu djecu? Dnevno ubijam na tisuće nerođene djece u maternicama’.

Također, detaljno je opisivao gnjusne scene zlostavljanja djece.

‘Kako samo uživam u tome’, govorio mu je đavao, opisujući sve vrste perverzija koje radi preko ljudi nad Božjom djecom.

‘Kad spomenem Isusa Krista, on viče: kakav smrad, a kad sam mu pokazao krunicu rekao je: taj prokleti lanac s križem!”

‘Kad sam ga poškropio blagoslovljenom vodom, đavao je ljutito prosvjedovao: Ne ispiri me s tom vodurinom, smrdi i peče’.

Tijekom egzorcizma đavao mu je još rekao kako nasuprot Kristovom oltaru on ima svoje oltare na kojima prolijeva krv:

‘Moć grijeha bit će naši oltari na kojima ćemo žrtvovati duše svih prokletih sinova i kćeri, mi ćemo proliti krv prokletih sinova i kćeri’.

Vrag pokazuje svoje pravo lice tijekom egzorcizama. On uživa u mržnji među ljudima i traži ljudske malignosti. “To je hrana koja me hrani i jača me”, odgovorio je jednom đavao, rekao je otac Bamonte.

‘Mnogo puta’, kaže egzorcist, čuo sam demona kako se savršeno slaže s naukom Crkve i priznaje da je zlo slobodna odluka čovjeka. On je također morao priznati da ne može ništa učiniti protiv volje čovjeka, ako se to protivi milosti koja ga podržava. Dakle, on je, veliki napasnik koji želi iskušati ljude uvijek iznova. Naša je dužnost iskušenje pod svim okolnostima odbiti, kaže.

Đavao je također ovom egzorcistu priznao: “Da ljudi žive na koljenima pred Bogom, klanjaju mu se i pjevaju mu hvalu zajedno s anđelima, mi ne bismo imali ovakvu moć, kakvu ste nam dali!”