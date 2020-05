ŠOK! U pismu đavla iz 1942. godine pronađena najava globalne karantene! Evo što znači…

Autor: Vjera

Ne bi bilo čudno da ovo nije napisnao 1942.

U remek dijelu briljantnog engleskog pisca C. S. Lewisa koje je doživjelo neviđen uspjeh i promjenilo mnoge živote iz 1942. godine nalazi se najava globalne karantene i to u zastrašujućm kontekstu.

Nije neobično da se Bog služi piscima kako bi prorokovali ljudima svih vremena.

Kroz niz pisama u ovoj knjizi “iskusniji” đavao savjetuje mlađeg otkrivajući mu “đavolske tajne” uspjeha u zavođenju ljudi.

Tako na zanimljiv, način C. S. Lewis otkriva mnoge istine o čovjeku, Bogu i zlodusima. Nije čudno da su Pisma starijeg đavla mlađem djelovala kao prekretnica za mnoge ljude kojima je pristup vjeri bio opterećen sumnjama i oklijevanjima. Pored brojnih otkrivanja ovo je dio koji jednostavno zastrašuje, jer u detalje opisuje ovo što živimo zadnjih mjesec dana. Ne bi bilo čudno da knjjiga nije napisana 1942.

Pročitajte:

Mlađi đavao: I kako ste tada uspjeli dovesti toliko duša u pakao?“

Stariji đavao „Zbog straha.“

Mlađi đavao: „O da. Izvrsna strategija; stara ali uvijek aktualna. Ali čega su se bojali? Bojali su se mučenja? Bili su u strahu od rata? Bojali su se gladi?“

Stariji đavao„Ne. Bio je to strah od bolesti.“

Mlađi đavao: „Ali, u to vrijeme, zar se nitko nije razboljevao?“

Stariji đavao„Da, razboljevali su se.“

Mlađi đavao: „Pa, ali nitko drugi nije umirao?“

Stariji đavao„Da, umirali su.“

Mlađi đavao:„Ali nije bilo lijeka za bolest?“

Stariji đavao„Bilo je.“

Mlađi đavao„Onda ne razumijem.“

Stariji đavao„Kako više nitko nije vjerovao u vječni život i vječnu smrt, mislili su da imaju samo taj život i zakačili su se za njega svom snagom, čak i pod cijenu svojih osjećaja …

Nisu se grlili ni pozdravljali, nisu danima i danima imali nikakvog ljudskog kontakta!

Novca nije bilo… izgubili su posao, potrošili svu ušteđevinu i mislili su da su još uvijek sretni iako im je bilo onemogućeno raditi i zaraditi za svoj kruh!

Njihova inteligencija je propadala… jedan dan mediji bi rekli jedno, a već sutradan su proturječili sebi, ali oni su ipak vjerovali svemu što bi čuli!

Odrekli su se svoje slobode… nisu izlazili iz kuće, nisu šetali, nisu posjećivali svoju rodbinu!

Bio je to jedan veliki koncentracioni logor za dragovoljne zatvorenike!

Prihvatili su sve!

Sve, samo kako bi mogli produžiti svoje jadne živote još jedan dan više.

Nisu imali pojma da je On, i samo On, taj koji daje život i završava ga.

Bilo je tako!

Jednostavno kao nikad do sada.”

“Pisma starijeg đavla mlađem” (1942)

Clive Staples Lewis

Kyrios