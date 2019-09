Slavni egzorcist: Pored najmoćnije molitve na svijetu, ovu možeš moliti za slamanje zla i bolesti!

Autor: Vjera

Otac Gabriele Amorth, poznati vatikanski egzorcist koji je u svom životu, kako je sam rekao, napravio oko 70 tisuća obreda egzorcizama, napisao je svoju molitvu za koju je rekao da je to moćna molitva protiv svakog zla i bolesti.

Ako osjećate potrebu, bilo kakvu vrstu uznemiravanja bilo na tijelu ili na duhu, u obitelji, svakako molite ovu snažnu molitvu ali imajte na umu da je sam otac Amorth rekao da je najmoćnija molitva na svijetu – Sveta Misa!

Oče Sine i Duše Sveti, Presveta Trojice, Bezgrešna Djevice, anđeli, arkanđeli, svi sveti u raju, siđite na mene. Otjeraj od mene sve zle sile, uništi ih, razori ih, da se mogu osjećati dobro i činiti dobro. Otjeraj od mene čarolije, vračanja, crnu magiju, crne mise, praznovjerja, navezanosti, prokletstva, zlo oko: đavolsko uznemirivanje, đavolsko posjednuće; sve ono što je zlo, grijeh, zavist, ljubomora, nevjernost; fizičku, duševnu, moralnu, duhovnu bolest. Odagnaj ova sva ta zla u pakao, da nikada više ne uznemiruju ni mene niti jedno drugo stvorenje Božje. Snagom Boga Svemogućega, u Ime Isusa Krista Spasitelja, po zagovoru Bezgrješne Djevice, neka me napuste svi nečisti dusi, sva bića koja me uznemiruju, neka me zauvijek ostave i odu u vječni pakao, vezani od sv. Mihovila Arkanđela, od sv. Gabrijela, od sv. Rafaela, od naših Anđela Čuvara, zgaženi pod petom presvete Djevice Marije.