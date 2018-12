SKANDALOZNO, ŠTO SE DOGAĐA? U franjevačkoj crkvi u Zadru promovirali opasan New Age!

Autor: Z. K.

Grozota pustoši i po Hrvatskoj....

– Theta iscjeljivanje je model energetskog iscjeljivanja koji je utemeljila Vianna Stibal, za koju kažu da je e učiteljica, iscjeliteljica i intuitivka koja nakon što je, kako tvrdi, primila znanje o tome kako se povezati sa Stvoriteljem kreirala je tehniku iscjeljivanja kojom liječi ljude. Riječ je o, kako piše na službenim stranicama, meditativnom procesu koji iscjeljuje na svim razinama bića – fizičkoj, emocionalnoj, mentalnoj i duhovnoj – kroz usredotočenu molitvu Stvoritelju. Svatko tko ima čistu vjeru u Boga ili Stvaralačku energiju može pristupiti i koristiti ovu metodu bez obzira na dob, spol, boju kože ili religiju – piše na stranicama te se dodaje nešto vrlo uznemirujuće.

– U Theta iscjeljivanju koriste se theta moždanim valovima, koji su vrlo spori i dovode do stanja duboke opuštenosti (hipnoza) kako bi došli do stanja ispod svjesnosti uma. Ti valovi, kako navode, sadržavaju uspomene i osjećaje, a također vladaju našim stavovima, vjerovanjima i našim ponašanjem. Kroz koncept o Sedam nivoa postojanja theta praktičar se povezuje s bezuvjetnom ljubavlju, energijom i mudrošću Svega što jest. –

Sljedbenica gore navedene Vianna Stibal odnosno njenog učenja, nakon autogenih treninga i duhovnog putovanja u Nepal postala je i Danijela Martinović, poznata hrvatska glazbenica koja je od sad o kako kaže, duhovna govornica.

Autogeni treninzi kao i theta iscjeljivanje opasni su New Age koji pod krinkom pojmova poput – molitva, Stvoritelj, Stvaralačka energija, mir, ljubav, duhovnost, odvode naivne duše, po svemu sudeći sada i katolike, od Isusa Krista kao jedinog Boga, jedinog Ozdravitelja i jedinog Spasitelja čovječanstva i svakog čovjeka.

No, New Age terapije i sama duhovnost New Agea je iznimno popularna, a svako malo pojavi se novo ime s naše scene poznatih koje se pridružilo timu – duhovnih govornika, ozdravitelja, iscjelitelja itd. Nije to zapravo ništa novo, niti nešto čemu treba pridavati pažnju.

Međutim, dogodilo se zapravo nešto skandalozno čemu treba pridati pažnju.

Danijela Martinović kao New Age duhovni govornik, nije svoja predavanja održala na kruzeru ili nekom hotelu, već, kako se sama pohvalila, svoje prvo legitimno prvo predavanje održala je prostorijama crkve svetog Franje u Zadru. Katoličke crkve, da ne bi bilo zabune.

Predavanje je manipulativno naslovljeno sa – Putevima jedne molitve, a njeni fanovi odmah su reagirali upitavši je: Je li spomenula Isusa Krista? O kakvim se molitvama radi? I ima li ovo veze s kršćanstvom?

Naravno, Martinović na ova pitanja nije odgovorila ali je zahvalila franjevcima i časnim sestrama na potpori, a najviše svome srcu koje ju je, kako kaže vodilo i jasno i razgovijetno slalo koordinate i smjernice na predavanju. To je naravno mnoge zbunilo i sablaznilo. Jer ljudi prepoznaju itekako znaju da je new age nespojiv s kršćanstvom.

Nismo sigurni što se to događa u franjevačkim redovima. Je li ovo đavolsko ruganje svetom Franji i njegovom hrabrom svjedočenju Isusa Krista i jednog jedinog, ljubomornog Boga narodima, izazvano slučajno, namjerno ili pak pod utjecajem demonskog duha Asiza koji sad u svojoj punini izlazi na vidjelo kroz neznanje, zavođenje, i opasno navođenje vjerničkog puka New Ageu i nijekanju Krista.

Ali, u svakom slučaju, budite oprezni. Jer očito je došlo vrijeme kad katoličkim karizmaticima i svećenicima koji mole molitve ozdravljanja i oslobađanja nije dozvoljeno gostovanje u hrvatskim crkvama, a istočnjačkim opasnim duhovnostima i praktičarima terapija koje niječu Krista itekako jest.

Dogodilo se da se dobro naziva zlim, a zlo dobrim. Grozota pustoši se očitovala u ovom slučaju pa eto dragi vjernici, molite za svoje pastire i ostanite budni jer i ovaj skandalozni događaj koji prolazi ispod radara, znak je vremena koji vrišti: Približava se Kraljevstvo nebesko!