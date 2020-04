Sestra Miriam Radošević ima poruku za Hrvate: Ovo učinimo i korona će nestati!

Autor: Vjera

Čitava Hrvatska je mučenica i to je zapisano u Božjem Srcu i Srcu nebeske Majke

Sestra Miriam Radošević više od boravila je u misijama u mnogim zemljama Južne Amerike . Bila je provincijalna glavarica, na mnogim župama katehistica, a trenutačno je na službi u Župi sv. Terezije od Djeteta Isusa na Gornjoj Vežici i u katedrali Sv. Vida u Rijeci. Poslala nam je pismo koje je napisala svom hrvatskom narodu. Sestra Miriam potiče nas, između ostalog, na zavjet hrvatskog naroda Gospi u Međugorju, na obraćenje i uzdanje Blaženoj Djevici Mariji koja je od početka pozvana da sa svojim sinom satre glavu staroj zmiji, to jest đavlu.

Pismo sestre Miriam prenosimo u cijelosti:

Poštovani i dragi Hrvati i Hrvatice!

Jedna nevidljiva, neznatna mala stvar uznemirila je cijeli svijet, a tako i Hrvatsku. Nametnuta su nam tolika ograničenja, strah ušao u čovjeka, a konkretnog rješenja niotkud. Sve nas je to ujedinilo. Odgovorne osobe dvadeset i četiri sata nastoje ublažiti stihiju neznatnog, nevidljivog korona virusa. Zdravstvene ustanove, trgovine koje opskrbljuju hranom i druge institucije, do iznemoglosti su nam na uslugu. A stanovništvo je prihvatilo upute i na taj način donekle ograničilo širenje pandemije. Posebna hvala i zalaganje našem ministru zdravstva i ravnateljici Bolnice za zarazne bolesti Dr Alemki Markotić.

Dr Alemka Markotić kao profesionalac zaslužuju posebnu pažnju. Na početku zaraze ona je javno ispovjedila svoju vjeru u Boga, koji joj daje snagu. Predala se velikodušno nesebičnom radu i uz sve pohvale ostaje ponizna, ništa ne pripisuje sebi. U Dr. Alemki vlada pravi kršćanski i hrvatski duh: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga je slična prvoj: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci“. (Mt.22.36-40). Isus je rekao: Tako i vi , kad izvršite sve što vam je naređeno recite: Beskorisne smo sluge. Učinili smo samo ono što smo morali učiniti (Mt 20:28 i Lk 17:10 ) To čini snagom duha Božjega Dr Alemka Markotić.

Korona virus, poziv je svijetu i nama Hrvatima da se vratimo Bogu, u svoj Dom, poput Izgubljenog sina, baš u ovo korizmeno vrijeme.

Od stoljeća sedmog Hrvatska se diči svojom vjerom u Isusa Krista, vjernosti katoličkoj Crkvi i pobožnošću prema Bl. Djevici Mariji. Nikakvi ratovi, tlačenje, bezbožne ideologije nisu joj mogli ukrasti kršćansku dušu. Stoljećima tako. I na kraju drugog tisućljeća, postaje slobodna nakon devet punih stoljeća.

Čime se je oslobodila? Oružjem? Prethodno prije rata joj je oduzeto. Diplomacijom? Bezuspješno. Postigla je slobodu krunicom vojnika oko vrata i molitvom svog vjernog puka. Oslobođeni smo milošću i moći Kraljice mira. Dan nezavisnosti Hrvatske slavimo 25. lipnja 1991., točno deset godina nakon prvog Gospinog ukazanja u Međugorju.

Nakon neljudskog rata, nakon optužbe da smo krivi, Kraljica mira je postigla da nam „pravedni sud“ dosudi da smo nevini i žrtve. Da, čitava Hrvatska je mučenica i to je zapisano u Božjem Srcu i Srcu nebeske Majke. Međutim kad je postala slobodna, kad je trebalo da se čitava struktura bazira na principima Božjih zapovijedi, koji jedini oslobađaju čovjeka od njegovih sebičnih nagona za vlašću, novcem i užicima ostala je bez ideala i zalaganja za dobro drugoga. Individualnost je zamijenila zajedničko zalaganje za opće dobro. Bog nije postavljen u središte čovjekova srca na prvo mjesto, a ako ne vlada Bog onda vlada njegov protivnik te ga vodi u propast. I sada strepimo pred jednim mizernim virusom. Sve nam je oduzeto.

Za mene ima jedno najefikasnije rješenje. Ono poput Izgubljenog sina. Kad je rasipni sin sve prorajtao, izgubio novac, prijatelje, užitke, ljudsko dostojanstvo, postao svinjar, a kuga zavladala u onom kraju, sjetio se svog Dobrog Oca. Pokajao se i reče: Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.” (Lk 15,11-24) Kako to učiniti? Ono što nema niti jedan narod na ovoj kugli zemaljskoj, dar neba, a to je svakodnevni posjet Gospe u Međugorju svom vjernom narodu, a posebno hrvatskom katoličkom puku.

Međugorje je prozvano najveća župa svijeta. Ispovjedaonica svijeta. Škola svetosti, proljeće Crkve. Kroz skoro četrdeset godina ljudi hodočaste iz cijelog svijeta, masovno se obraćaju, događaju se tjelesna, duhovna ozdravljenja. Mnogi koji zalutaju iz znatiželje ili drugih motiva, dobivaju svećeničko ili redovničko zvanje, novinari koje šalju njihove agencije da izvrgnu ruglu taj vjerski fenomen, obraćaju se, pišu knjige o milosti Božjoj, tom čudesnom Božjem zahvatu. Na primjer Jesus Garcija, španjolski novinar i pisac, Maria Vallejos Naquera poznata spisateljica i hrabra sljedbenica Isusa Krista.

Dragi, čitajući te knjige dolaze u Međugorje i svjedoče da je Bog Ljubav, da je uvijek uz nas, a jesmo li mi uz njega, jesmo li se opredijelili za njegovo kraljevstvo pravde ljubavi i mira? Što činimo da se to kraljevstvo čim prije ostvari u nama?

Međugorje je poziv na obraćenje. Na zavjet vjernosti. Zato draga braćo i sestre kao narod zajedno sa svojim pastirima učinimo nacionalni zavjet u Međugorje. Skrušeno ispovjedimo svoje grijehe, kad već nismo mogli to učiniti u ovo sveto vrijeme Korizme. Oslobođeni od ropstva korona grijeha, pozvani smo na Gozbu ljubavi Euharistiju, koja nam je sakramentalno sada uskraćena. Osjetimo se ljubljena djeca Božja, pozvani da mu se klanjamo, zahvaljujemo za sve darove koje dnevno primamo, čineći pokoru zadovoljštine za tolike grijehe počinjene na ovim svetim prostorima. Molimo da nas Gospodin oslobodi svakog ropstva i duše i tijela i da se kao narod opredijelimo za Boga i njegovo kraljevstvo. Korona virus samo je poticaj da povjerujemo Bogu i na njegovu stranu stanemo.

Gospa nam poručuje:

“Draga djeco! Ja sam s vama sve ove godine da vas povedem na put spasenja. Vratite se mome Sinu, vratite se molitvi i postu. Dječice, dopustite da Bog govori vašem srcu, jer sotona vlada i želi uništiti vaše živote i zemlju po kojoj hodate. Budite hrabri i odlučite se za svetost. Obraćenje ćete vidjeti u vašim srcima i obiteljima, molitva će se čuti, Bog će uslišati vaše vapaje i dati vam mir. Ja sam s vama i sve vas blagoslivljam mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. ” Zadnja Poruka, 25. ožujak 2020.

U duhu uskrsnimo na život milosti, a ropstvo korona virusa će samo od sebe nestati.

Neka nas sve prati Božji blagoslov

s. Mirjam Radošević