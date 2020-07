ŠAMPION DUHOVNOG RATOVANJA UPOZORAVA: Prepoznaj, ovako zvuči kad ti đavao govori…

Autor: Vjera

Važno je znati kako zvuči glas neprijatelja

U pouci o razlikovanju duhova, Sveti Ignacije Loyola izlaže posebna pravila o tome kako prepoznati glas koji govori u tvojoj duši. Konkretno, Loyola objašnjava kakoznati ako ti Sotona govori.

Sv. Ignacije upozorava kako i dobar i zao duh mogu unositi u dušu mir i nemir, radost i tjeskobu. Zato treba biti oprezan i iznad svega treba biti iskren prema samome sebi kako bismo mogli točno znati o kojem se duhu radi. Da bismo raspoznali te spomenute duhove Ignacije daje jednostavno pravilo.

On napominje da onda kad osoba napreduje od dobra prema boljem, kad se trudi da izbjegava grijeh i kad želi vršiti volju Božju, tada dobar duh unosi u dušu mir i radost hrabreći je da nastavi započetim putem. Zao duh, naprotiv u tom slučaju unosi u dušu nemir, žalost i tjeskobu, uznemiruje dušu lažnim razlozima kako bi je skrenuo s puta duhovnog napredovanja. Obrnuti je slučaj kod osoba koje gomilaju smrtni grijeh na smrtni grijeh, kad im nije stalo ni do Boga ni do bližnjega. U tom slučaju dobar duh bode i grize unutarnjim glasom savjesti. Zao duh u tom slučaju redovito iznosi prividne naslade, zavodeći dušu na maštanje o sjetilnim ugodnostima i o nasladama kako bi što više zadržao dušu u manama i grijesima

Dakle, važno je razumjeti stanje vlastite duše prije nego idemo određivati od kuda dolazi glas koji čujemo u sebi.

Loyola je do ovih duhovnih zapažanja došao kroz svakodnevno razlučivanje svog života. Također je dodao da: ‘Đavao radi sve kako bi protjerao mir iz srca, jer on zna da Bog ostaje u miru i u miru ostvaruje velike stvari’.

Sljedeći put kad čujete glas u svom srcu koji utječu na vaše osjećaje i emocije, odite jedan korak natrag, provjerite stanje vaše duše i odmah ćete znati prepoznati duh koji vam govori. Ako brinete o stanju svoje duše, morate imati na umu da vas đavao pokušava odvojiti od Boga, što vas odovodi u dubine očaja, malim koracima.