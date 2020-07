Riječi fratra o kojima se govori: Otpor žele skršiti strahom, ne dopustimo da nas pretvore u ovcu

Autor: Vjera

Recimo ne težnjama da se čovjeka fundamentalno uništi i pretvori u zombija po mjeri izopačene ljudske vrste!

Ako u prezentiranome obliku i postoji COVID-19 od njega su puno opasnije mračne i tajne namjere.

Otuđenost i individualizam su poteškoće s kojima se najviše čovjek današnjice susreće. Nametljivo nuđenje virtualne stvarnosti udaljilo je osobe od realnosti, susreta, empatije, socijalizacije, potrebe za ljudskim bićima kao takvima.

U vrijeme COVIDA – 19, kako su mu nadjenuli ime, taj virtualni svijet je postao dominantan i, što je najgore, jedini izbor. Modeli takvog načina djelovanja ostavljaju tragične posljedice na razvoj djece i mladih, te duševne i psihičke tegobe odraslima i starijima. Takav svijet bez susreta razvija shizofreno i depresivno stanje s nesagledivim posljedicama. Tome se mora stati na kraj. Od svih najveće posljedice osjećaju đaci i studenti – naša budućnost. Potom su kolateralne žrtve roditelji, ukućani, a u budućnosti cijeli sustav i zajednica – društvo, čovječanstvo.

Nije više tajna kako postoje centri moći, to više nije teorija zavjere, koji propagiraju život putem interneta i virtualnoga. Konzumeristički i materijalistički pristup korporativnih kompanija ima golemi profit od Internet kupovine, rada od kuće, studiranja od kuće, pohađanja škole od kuće i tako redom. Nakana je stvoriti izolirane pojedince koji će bez iskustva socijalizacije i društvenoga lako, odvojeni od svijeta, biti izmanipulirani. U svijetu znanosti ili sveučilišnom svijetu ima pokušaja da se uništi fizički pristup studiranju. Po tome čovjek može npr. iz Crnih Lokava ili moga Broćanca, bez da ikada kroči svojom nogom na fakultet, studirati diljem svijeta. To zvuči primamljivo, ali je jako opasno! To će dovesti do uništenja sustava školstva i obrazovanja općenito, a osobitu u malim sredinama i manje moćnim državama. Treba li uopće naglasiti da tada škole i fakulteti više neće moći biti i ni u najmanjoj mjeri odgojne ustanove!?

Ugledni talijanski sveučilišni profesor Giorgio Agamben je, vidjevši što se zbiva, kazao da je to „misa zadušnica za studente“. U tom virtualnome „metežu“ opstat će samo izabrani i privilegirani. Tu treću virtualnu industrijalizaciju još je prije devet godina najavio istaknuti američki profesor Jeremy Rifkin.

Usto, nije tajna kako je na snazi tzv. digitalni jaz (digital divide) gdje već postoje informacije za siromašne – porobljenu masu i informacije za bogate – za elitu i moćnike. Tako u tom „njihovom“ virtualnome svijetu profesori će moći govoriti samo ono što je dominantna misao inače će ih jednostavno isključiti s mreže ili ih proglasiti govornicima mržnje i netolerancije. Zar to već ne doživljavamo na društvenim mrežama i video poslužiteljima!? Ako govorite što nije nametnuta i dominantna misao centara moći vas brišu i blokiraju! Stoga, pod žurno se u školske klupe moraju vratiti učenici, a studenti na svoje fakultete, profesori i nastavnici u učionice.

Svijet u zamisli novoga svjetskoga poretka se ne može ostvariti bez otuđena, indoktrinirana i izmanipulirana pojedinca. Otpor se želi skršiti mjerama straha, kaosa, udaljavanja jednih od drugih, filtriranjem vijesti i samom ucjenom opstanka ljudske vrste. Davno je Albert Einstein zapisao: „Napredak tehnologije je poput sjekire u rukama patološkoga kriminalca“. Engleski pisac i teoretičar David Icke kaže kako elita odabranih vlada svijetom i tzv. novi svjetski poredak zapravo je prastari plan koji korijene vuče još iz Babilona.

Kad svemu tome dodamo proces pod imenom „kulturni imperijalizam“ jasno ćemo doći do želje preodgajanja društva, pojedinca i uništenja kulture koja se opire novovjekoj „religiji“ moći i pod krinkom novoustoličene „zelen ideologije“ gdje djevojčica Greta Thunberg, vidi čuda, postaje savjest i propovjednik takvoga društva. U tom smislu papa emeritus Benedikt XVI. je kazao kako je u svijetu na djelu formulacija novoga „creda – vjerovanja“ bez Boga i moralnih vrednota.

Naravno, nikako neću ni pomisliti kako je internet i svijet digitalnih medija po sebi loš. Dapače, on je dobar „divni Božji dar“ kaže papa ali ne smijemo biti oni koji će njima služiti i robovati, nego oni trebaju služiti nama. Veliki J. W. Gethe jednom reče: „Stado ne može biti dobro ako mu je pastir ovca“. Ne dopustimo da nas pretvore u ovcu! Recimo ne težnjama da se čovjeka fundamentalno uništi i iskorijeni kao biće stvoreno na sliku Božju u želji da ga se pretvori u zombija po mjeri izopačene ljudske vrste!