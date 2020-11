Redovnica mjesec dana prije pandemije primila poruku anđela čuvara za čovječanstvo!

Autor: Vjera

Agnes Sasagawa

Agnes Sasagawa, redovnica, koja je primala poruke Gospe od Akite u Japanu, odobrene od strane Katoličke crkve, nakon 46 godina od posljednje poruke krajem prošle godine primila je znakovitu poruku od anđela čuvara te joj je rečeno da ju prenese svijetu.

Pospite se pepelom i molite pokorničku krunicu svaki dan. A ti (govori osobno sestri Sasagawi) moraš postati kao dijete i svaki dan prinositi žrtvu. – rekao joj je anđeo čuvar.

Nakon samo mjesec dana od ove poruke svijet je zahvatila panika oko virusa koji je izolirao čitav svijet. Jesmo li poslušali? Nismo, nastavili smo svojim životima u grijehu kao da ništa nije bilo. Što znači pokornička krunica? Krunica koja vapi za Božjim milosrđem, krunica pokajanja!

S obzirom na mnoge događaje koji uzbunjuju naša srca možda je dobro ponoviti ove poruke Gospe svijetu koja je godinama upozoravala da je svijet ali i Crkva na rubu ponora, te da će zavladati pustoš neviđena još od doba Noe.

Mjesto Akita na sjeveru Japana postalo je poznato u svijetu sredinom sedamdesetih godina prošloga stoljeća i to po kipu Majke Božje koji plače ljudskim suzama i lije ljudsku krv. U razdoblju od 28. lipnja do 29. srpnja 1973. godine kipu Gospe krvario je desni dlan, a u razdoblju od 4. siječnja 1975. do 15. rujna 1981. godine kip Gospe je u Akiti lio je suze 101 put.

U tom razdoblju Gospa se ukazivala japanskoj redovnici Agnes Sasagawi kojoj je davala poruke za svijet koje je ona po njenoj molbi trebala proširiti. Riječ je o porukama koje se odnose na čovječanstvo i na crkvu, na zlo koje se uvuklo u sve pore društva i u crkvu, o upozorenju ali i o velikoj milosti koju treba prihvatiti s neba od Boga Oca. Prilikom posljednje objave 1973. godine Gospa je bolesnu redovnicu iscijelila i ona je ozdravila od teške bolesti, ali je dobila i stigme – rane Kristove.

U kolovozu 1973. sestra Agnes za vrijeme drugog ukazanja Gospa joj je rekla: „Mnogo ljudi u svijetu vrijeđa Gospodina. Želim da ga duše utješe i umanje gnjev nebeskog Oca…

Kako bi svijet upoznao Njegov gnjev, nebeski Otac se priprema nanijeti veliku kaznu na cijelo čovječanstvo. Sa svojim Sinom sam intervenirala toliko puta da utišam gnjev Oca. Spriječila sam dolazak kazne prikazujući mu patnje Sina na križu, Njegove predragocjene krvi i drage duše koje ga tješe formirajući skupinu duša žrtava.

Molitva, pokora i odvažne žrtve mogu ublažiti srdžbu Očevu.

Godine 1973. 13 listopada sestra Agnes dobila je posljednju poruku od Gospe vrlo sličnu onoj trećoj tajni Fatime, a to je potvrdio i kardinal Ratzinger koji je rekao da je ova posljednja poruka iz Akite u suštini ista kao treća poruka koju je Gospa rekla u Fatimi. Kardinal Ratzinger je tada bio na čelu kongregacije za nauk vjere.

Djevica Marija je u ovoj poruci rekla sestri Agnes:

„Moja draga kćeri, slušaj dobro što ti imam za reći. Informirat ćeš svog nadređenog. Kao što sam ti rekla, ako se ljudi ne pokaju i ne postanu bolji, Otac će nanijeti užasnu kaznu na cijelo čovječanstvo. To će biti kazna veća od potopa, kakva još nije bila viđena. Vatra će padati s neba i uništit će veliki dio čovječanstva…dobre i zle, ne pošteđujući ni svećenike ni vjernike. Preživjeli će biti toliko opustošeni da će zavidjeti mrtvima. Jedino oružje koje će vam ostat biti će krunica i znak koji će ostaviti moj Sin. Svaki dan recitiraj molitvu krunice. S krunicom moli za papu, biskupe i svećenike. Djelovanje Đavla će prodirati čak i u Crkvu na takav način da će se kardinali suprotstavljati kardinalima i biskupi će biti protiv drugih biskupa. Svećenici koji me časte bit će prezreni i protivit će im se subraća … crkve i oltari bit će opustošeni; Crkva će biti puna onih koji prihvaćaju kompromise i demon će pritisnuti mnogo svećenika i posvećenih duša da ostave službu Božju. Demon će biti posebno neumoljiv protiv duša posvećenih Bogu. Misao na gubljenje toliko mnogo duša je razlog moje tuge. Ako grijesi postanu brojniji i teži, neće više biti oprosta za njih. Hrabro, reci svom nadređenom. On će znati kako potaknuti svakoga od vas da molite i ostvarite djela zadovoljštine. Biskup Ito je taj koji vodi tvoju zajednicu. Moli jako puno molitvu krunice. Ja sam još uvijek u stanju spasiti vas od kazne koja dolazi. Oni koji stave svoje pouzdanje u mene bit će spašeni.“

Biskup John Shojiro Ito koji se spominje u poruci tada je bio zadužen za područje Akite koje je tada pripadalo biskupiji Niggate te je napisao pastoralno pismo u kojem je dao svoje odobrenje s napomenom kako ne nalazi „nikakve elemente koji su suprotni Katoličkoj vjeri i moralu“ u ovim događajima, kako kako smatra da su ti događaji nadnaravni, te da to nisu paranormalne aktivnosti ili djelovanje đavla.

Ovlastio je štovanje Svete Majke iz Akite u biskupiji Niggata dok se čeka konačna presuda od strane Svete Stolice po ovom pitanju. Također je napisao da su ove objave bile privatne i da nisu nužne za spasenje.