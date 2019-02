RAJKO BUNDALO DOBIO ŠOKANTNU SPOZNAJU OTKRIVENJA: Evo tko je Antikrist!

Autor: Vjera

Dobio je spoznaju o svih šest zvijeri, neprijatelja Božjih, evo što su

Rajko Bundalo, poznati glumac dolazi iz pravoslavne obitelji koja je s vremenom postala i ateistična. Zbog komunističkog okruženja u njegovoj obitelji prestaju proslave blagdana i razgovori o Bogu. Kroz svoj život upoznaje se s magijom i okultnim, ali u to vrijeme ni ne znajući, sve pod budnim okom gospodina Boga koji ga, vodeći kroz vatru priprema na svoje poslanje.

Doživljava veliko obraćenje, prelazi na katoličanstvo te mu se otvaraju nevjerojatne dubine Božje stvarnosti i prisutnosti u njegovu životu. Ali i one demonske, kako u njegovom životu – tako i kroz cijeli njegov rod.

Moleći za svoje rodoslovlje Bundalo dobiva velike i mnogima nepojmljive spoznaje – milost koju rado djeli sa svima.

Rajko Bundalo danas je obiteljski čovjek prije svega, otac šestero djece i u toj službi započinje svoj rad za Gospodina. Posve je posvećen Bogu kroz obiteljski život a drži i brojne duhovne seminare Bogu na slavu. Pristupa svakodnevno svetoj Pričesti 33 godine.

Ljudi ga traže jer su njegove molitve uslišavane i Bog nevjerojatno preko njega dopire do mnogih duša koje mu stavlja na put, a kako sam svjedoči tajna svega je u ljubavi jer je Bog ljubav. Onoj pravoj Božjoj ljubavi u kojoj svakog čovjeka ali svakog, trebamo ljubiti onako kako ga Gospodin ljubi. Kao otac.

Gostovao je nedavno u zajednici Dobri Pastir gdje je, između ostalog, progovorio o još nekim svojim spoznajama. Molio je GOspodina da mu otkrije barem dijeliće proročke knjige Otkrivenja te je došao do zaključka da mi, ljudi današnjice živimo u najgorem dobu ljudske povijesti – svršetku svijeta.

Bundalo govori ovako:

Samo jedna knjiga Novog Zavjeta je isključivo proročka knjiga – to je otkrivenje. I ja sam rekao: a dobro Gospodine, to je knjiga spasenja, daj mi bar jedan djelić da znam što to piše tamo. I meni se otvori, i nije to slučajno, onaj dio pozornice prije svršetka svijeta.

Kaže vidjeh na prijestolju Pradavnog i pred njim četiri bića puna očiju sprijeda i straga, ispred tih bića 24 starca koji se klanjaju Pradavnome i krune polažu pred njega. I meni postaje jasno.

Pradavni je Bog. Četiri bića su četiri sveta Evanđelja, jer Riječ je život i gdje god otvoriš vidiš istinu. A 24 starca – pa zar nije u završnici povijesti ljudsko vrijeme podijeljeno na 24 vremenske zone. Uvijek u isti sat 24 svete mise su služene na cijeloj zemaljskoj kugli. U svakom danu 24. Ti starci su svete mise, kaže Bundalo koji naglašava da za one koji su u misloti knjiga otkrivenja nije ništa drugo nego knjiga milosti.

Dodaje da mu se malo po malo razotkrilo i svih šest neprijatelja Boga i čovjeka koje Otkrivenje spominje.

– Postade mi jasno i tih šest velikih neprijatelja Boga i naroda što ih spominje Biblija kroz Otkrivenje. To je sotona, prva zvijer koja izlazi iz mora, druga zvijer koja izlazi iz zemlje, radi isto što i prva i omogućila je da prva zvijer ponovno dođe, antikrist, velika bludnica, i lažni prorok.

To su neprijatelji u završnici povijesti.

Prvo je Sotona. Zar Sotona nije djelatan u svijetu?

Prva zvijer izlazi iz mora. Simbol mora je simbol svjetine. Kaže se – more ljudi. Iz mase niče neka zvjerska narav prema svome ljudskom rodu. Zar to nije komunizam? Diglo se svjetsko bratstvo da pobije narod.

Iza nje dolazi druga zvijer koja izlazi iz zemlje, čini isto što i prva zvijer i omogućuje da se prva zvijer nanovo pojavi. Zar to nije nacizam, koji je otpor komunizmu, ima iste metode, odbacuje Evanđelje i upravo je nacizam omogućio da na kraju Drugog svjetskog rata komunizam pobjedi i napravi ateizaciju tj. najgori progon crkve do sad.

Nakon toga Antikrist. Antikrist je svaki koji odbacuje Krista i Evanđelje i gradi na ljudskom, odnosno na đavolskom temelju. Za mene, koliko god šokantno bilo, Antikrist je humanizam. To je ljudski pokret protiv Boga i ljudskog života. Svi plodovi humanizma samo su prolijevali krv i progonili crkvu. I nijedna varijanta humanizma nije usrećila čovječanstvo.

Iza toga kaže Velika Bludnica koja je svojim bludničenjem opoganila sve narode i kojoj su se poklonili svi vladari zemlje. Zar to nije ova aktualna svjetska seksualna revolucija koja je uništila spolni život u Božjem smislu? Napravila groblje nesposobnih ljudi za brakove, za roditeljstvo, groblje pobijene djece. To je prinošenje ljudske žrtve sotoni.

I lažni prorok, tamo na jednom mjestu još piše pod žrtvenikom duše zaklanih zbog Jaganjčevog svjedočanstva.

Zar to nije ovo odsijecanje glava kršćana što ga reklamiraju po medijima u ovim najnovijim ratovima?

Prema tome, najozbiljniji je trenutak u povijesti ljudskog roda. Mi živimo u najgore vrijeme ljudskog roda, ali imamo svemogućeg Boga koji sve to može maknuti s našeg puta….

Poslušajte izvanredno predavanje Rajka Bundala: