Prorok i egzorcist iz Irske upozorava: Nakon upozorenja Isusa,  Sotona će svijetu govoriti ovo

Nakon što cijeli svijet upozna Božje milosrđe, Sotona će opet uvjeriti čovječanstvo da je to što su vidjeli i osjetili iluzija. Evo što će reći:

Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete: ‘Bit će vrućine!’ I bude. Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?, (Lk 12,54-56) govorio je Isus mnoštu upozoravajući ih da budnim okom prate jasne znakove vremena.

Proročki svijet čini se u posljedne vrijeme kao da se zapalio. Proroci i proročanske objave kolaju u katoličkim krugovima i većoj kršćanskoj zajednici u cjelini. U duhovnom carstvu, zbog zločudnog virusa (ili njegovih upravitelja?) svi smo iskusili zatvorene crkve i nesposobnost milijuna katolika da prime Isusa u svetoj pričesti pa čak i ono u povijesti neviđeno, mogućnost oproštenja grijeha po sakramentu svete ispovijedi.

Na ulicama mnogih zemlja, uključujući i neke susjedne gledamo burne prosvjede s prilično puno bezakonja. Mnogi su ljudi ozlijeđeni, obrti uništeni, crkve zapaljene, pljačkane, demolizirane, a da ne spominjemo rušenje brojnih statua i spomenika posvećenih raznim sobama koje smo nekad poštovali.

Mnogi ljudi komentiraju da je svijet odjednom preko noći postao posve lud. Vidljivo je, toliko je podjela u društvu da se čini nesigurno živjeti. A znamo tko je autor podjele među ljudima.

‘Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: ‘Kiša će!’ I bude tako.’ Ne čini vam se da su se olujni oblaci nadvili na čovječanstvo. Što možemo prikupiti iz trenutnih znakova vremena?

Bog podigao proroka

‘Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije

slugama svojim prorocima. (Amos 3, 7)

Naime, kako nam sama Božja Riječ kaže ni jedan veći zahvat Božji na zemlji neće se dogoditi a da ga on prije nije otkrio svojim slugama, prorocima.

Dakle, što su navodni proroci našeg vremena govore? Možemo li biti na udaru nečeg značajnog u svijetu?

Jedna od značajnijih osoba u posljednje vrijeme u mističnom i proročkom svijetu katoličke crkve je katolički svećenik iz Quebeca po imenu otac Michel Rodrigue. Katolička crkva dala mu je mandat egzorciste, a on tvrdi da je u kapeli u Knocku u Irskoj za vrijeme duboke molitve primio objave Isusa Krista koje su poprilično detaljne i upozoravaju na buduće događaje. Fra Michel Rodrigue svoje objave dijeli preko svih internetskih servisa i u kratkom je vremenu prepoznat je kao svjetski proročki fenomen iz katoličkog svijeta. Valja napomenuti da su objave fra. Michela Rodriguea privatne objave i kao takve prema kanonskom pravu nikoga ne obvezuju na vjerovanje. Njegov nadređeni, biskup vlč. Gilles Lemayem dozvolio mu je djelovati, i nije javno osudio i zabranio njegove poruke, ali također napominje da on kao biskup ne stoji iza njih.

Dakle, poruke nisu niti službeno osuđene niti službeno odobrene.

U svakom slučaju, ove poruke je dobro pročitati, i biti u pripravnosti, jer na to nas ionako upozorava i sam Gospodin Isus Krist. ‘Budni budite’, govori prije dvije tisuće godina svojim apostolima, a sad ta riječ odzvanja više nego ikad u povijesti svijeta. To svi osjetimio.

Pripremite se za mjesec rosarija

Ono na što otac Michel upozorava jesu događaji koji će se po njegovim riječima početi događati već ove jeseni.

U porukama koje je dijelio ožujku ove godine fra Michel piše sljedeće:

‘Dragi moji Božji ljudi, sada prolazimo test. Veliki događaji pročišćenja započet će ove jeseni. Budite spremni s krunicom da razoružate sotonu i zaštitite naš narod. Uvjerite se da ste u stanju milosti tako što ćete se ispovijediti katoličkom svećeniku. Duhovna bitka će započeti. Sjetite se ovih riječi: mjesec ružarija donijet će velike stvari.’

Znamo da je listopad mjesec ružarija, odnosno Gospine krunice, a fra Michel dalje upozorava da će se tada velike stvari koje će izgledati ovako:

‘Nakon ovog razdoblja zatvaranja (koje smo prošli op.a) život će se nastaviti svojim putem. Ljetno će vrijeme ostvoriti prozor vremenu u kojem ćemo se moći dobro pripremiti na ono što dolazi. Za test u kojem će se vidjeti što smo mi u odnosu na Isusa Na križu. Naime, ne možemo vidjeti slavni križ bez susreta s Isusom na križu.

Sad morate posvetiti svoju kuću, svoj dom vječnom Ocu po Presvetom Srcu Isusovu i Marijinu, ako to niste učinili. Redovito moramo blagoslivljati svoje domove blagoslovljenom vodom. Tijekom ovog ljeta pripremite hranu za tri mjeseca i opskrbite se vodom. Potrebno je izvršiti svetu ispovijed prije ovog pada. Molitva svete krunice, svetom Mihaelu i molitva anđelu ćuvaru bit će vaša snaga, vaša zaštita.

Sukobi, ratovi, glad

Bit će gladi, Isus mi je to nedavno najavio. Čuo sam ove riječi: Imat ćete novac ali kruh nećete imati. Tada će se sav vaš novac srušiti, nestat će. Bit će velikog ustanka. Vidjet ćete revolucije na svojim ulicama. Ljudi će se otvoreno boriti. Vlade neće imati izbora nego donijeti oštre zakone, pa tako i rat.

Započet će nuklearni globalni, treći svjetski rat protiv cijelog čovječanstva. Đavao će u ovom ratu ubiti trećinu čovječanstva, baš kao što je jedna trečina anđela bačena s neba u pakao. Dozvolit će da sedam nuklearnih raketa padnu na SAD uslijed njihovih gadosti. Ublažit će se posljedice zbog onih koji se utječu Božjem milosrđu. Rat će doći iz dvije zemlje, Koreje i Irana. Oni će se sukobiti s SAD-om.

Vremena su hitna. Doći će nevolja, i to uskoro. U hitnom smo vremenu. Kad mi je Otac dao da osnujem bratstvo, rekao mi je da brzo gradim jer će to biti utočište mnogim svećenicima koji će tamo doći. Mnogo onoga što ćete posvjedočiti orkestrirat će vrag. Vidjet ćete ljude kako se bore protiv drugih ljudi iz političkih razloga. Progon kršćana, već je započeo, kroz ismijavanje i optuživanje, poticati će se zakoni koji su bezakonje. Te zakone nećete moći slijediti po dobroj savjesti, pa će progon tada pasti pod civilnu vlast’, govori fra Michel i donosi možda najvažniju poruku a to je duhovno iskustvo koje će iskusiti svi ljudi. Treba napomenuti da su brojni mistici i sveci spominjali ovaj događaj u svojom mističnim objavama kao nešto veliko i nešto snažno, trenutak kada će Krist doći ponovno na svijet.

Veličanstveno upozorenje

O veličanstvenom upozorenju otac Michel govori ovako: Vidio sam ovo. Zvijezde, sunce i mjesec neće zasjati. Sve će biti crno. Iznenada na nebesima, pojavit će se znak Isusa i osvijetliti nebo i svijet. Bit će na križu, ne u svojoj patnji, već u svoj svojoj slavi. Iza njega u blijedoj svjetlosti, pojavit ćemo se lice Oca, istinskog Boga. Budite budni, uvjeravam vas, dogodit će se.

S rana na Isusovim rukama, nogama i boku, svijetle zrake ljubavi i milosrđa pasti će na čitavu Zemlju i sve će stati. Ako ste u avionu, zaustavit ćete se. Ako se vozite u automobilu, ne brinite – automobil će se zaustaviti. To mi je Bog rekao.

Sve će se zaustaviti, a plamen Duha Svetoga prosvjetlit će svaku savjest na Zemlji. Blistave zrake s Isusovih rana probit će svako srce, poput vatrenih jezika, a mi ćemo se vidjeti kao u ogledalu ispred nas. Vidjet ćemo svoje duše, koliko su one dragocjene Ocu, a zlo unutar svake osobe će se otkriti. To će biti jedan od najvećih znakova koji se daju svijetu od uskrsnuća Isusa Krista.

Nakon Upozorenja, nitko tko je na Zemlji neće moći reći da Bog ne postoji. Kad dođe Upozorenje, svi će prepoznati Krista, a prepoznat će i Njegovo Tijelo, a tijelo Kristovo je Katolička crkva.

Sotona će biti uvjerljiv

A sad ono važno.

Nakon upozorenja čovječanstvo će dobiti dar: razdoblje pokajanja u trajanju od oko šest i pol tjedana kada đavo neće moći djelovati. To je vrijeme za svetu ispovijed i crkve će biti pune, a svećenici će ispovijedati dan i noć. To znači da će svako ljudsko biće imati potpunu slobodnu volju odlučiti je li za ili protiv Gospodina. A kad se vrag vrati nakon šest i pol tjedana, on će putem medija, mobitela, televizora i dalje širiti svoju poruku svijetu.

Poruka je sljedeća: Na ovaj se dan dogodila kolektivna iluzija. Naši znanstvenici su to analizirali i otkrili da se istodobno dogodilo da je sunce pustilo solarnu baklju u svemir. I to je bilo tako moćno da je utjecalo na umove ljudi na Zemlji, dajući svima kolektivnu iluziju.

Upozoravam da će đavao biti toliko uvjerljiv da će to širiti i preko novih svjetskih svećenika. Izvrnut će istinu, a mnogi će opet povjerovati da je sve bila manipulacija i hipnoza.

Vrijeme progonstva

Naravno, svijet će se opet podijeliti na one koji vjeruju đavlu i one koji vjeruju Bogu i tad, prema riječima ovog svećenika, slijedi progonstvo.

Šest i pol tjedana nakon Upozorenja, kada se vražji utjecaj vrati, vidjet ćete mali plamen ispred sebe, ako ste pozvani da idete u utočište. To će biti vaš anđeo čuvar koji vam pokazuje put. I vaš anđeo čuvar će vas savjetovati i voditi. Pred vašim očima vidjet ćete plamen koji će vas voditi kuda ići. Slijedite ovaj plamen ljubavi. Odvest će vas u utočište koje je za vas pripremio Otac.

Ako je vaš dom utočište, on će vas voditi ovim plamenom kroz vašu kuću. Ako se morate preseliti na drugo mjesto, on će vas voditi cestom koja vodi tamo. Bilo da je vaše utočište trajno ili privremeno prije nego što pređemo na veće, Otac će odlučiti. Otac mi je rekao da će trajna utočišta imati bunar. Ovo je važno. To će biti znak da je to trajno utočište.

Svi prognanici bit će povezani zajedno. Ljudi u svakom skloništu bit će odabrani za glasnike. Duh Sveti će ih odvesti da pomognu, povezujući se s drugim utočištima tako da će ljudi znati što se događa svugdje. Ako vam je nešto potrebno, glasnici će znati što učiniti. Oni će biti poput Filipa u Djelima apostolskim. Sjtite se u Bibliji kad je Filip, apostol, išao kod eunuha i krstili su ga i odmah nakon toga Sveti Duh je odveo Filipa i smjestio ga na drugo mjesto? Bit će potpuno isto. Dakle, neće nam trebati telefoni, ništa slično. Komunikacija će biti na putu Duha Svetoga.

Otac mi je rekao da će ljudi, kada uđu u utočište, ozdraviti od velikih bolesti kako drugima ne bi bili teret. I dalje ćete patiti od normalnih bolova, jer su ljudi, a još nisu na nebu, samo u utočištu. Svi će biti tamo dobrovoljno znajući da je Gospodinov blagoslov nad njima. Tri i pol godine bit ćete u svom utočištu ili u svom domu posvećenom kao utočište, ali nećete biti tužni što ne izlazite van. Bit ćete sretni što ste tamo zbog onoga što ćete vidjeti da se događa vani.’

