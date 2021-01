PROPOVIJED BISKUPA UZDRMALA SVIJET: Postavio uznemirujuće pitanje vjernicima

Autor: Vjera

Možemo li voljeti i Plenkovića i Milanovića? Mi, koji se vjernicima zovemo?

Biskup Thomas Paprocki iz Springfielda u državi Illinois održao je homiliju na blagdan Krštenja Gospodinova i u tijeku nereda u SAD-u. Homilija je uznemirila mnoge ljude posebno vjernike jer im je biskup postavio zanimljivo pitanje: Jesi li obožavatelj Krista ili ga istinski nasljeduješ? Problem koji biskup iznosi nije samo problem SAD-a jer identična podijeljenost naroda i mnogih vjernika gori gotovo u svim državama svijeta, pogotovo u ovim vremenima.

S njim je razgovaro NCRegister postavivši mu pitanje: Vaša posljednja nedjeljna homilija, djelomično potaknuta neredima na Kapitolu prošlog tjedna, pitala je jesu li kršćani obožavatelji Krista ili stvarni sljedbenici Krista? Ako su bili potonji, jesu li bili spremni voljeti svog neprijatelja onako kako ih je Krist pozvao? Što je potaknulo tu homiliju?

“Homilija je bila plod molitve i razmišljanja, dok sam razmišljao o našem vremenu i onome što se događalo u našoj zemlji. U posljednjih nekoliko mjeseci vidjeli smo niz nasilnih izbijanja u zemlji. Vidjeli smo i koliko je naša zemlja politički podijeljena.

U svim tim natjecanjima imate pobjednike i gubitnike, a ljudi imaju tendenciju demonizirati svoje političke protivnike ili protivničku stranku.

Zatim sam se osvrnuo na čitanja koja uključuju Krštenje Gospodinovo. Razmišljao sam o tome kako nam je njegovo krštenje dalo primjer. Očev glas kaže: “Ovo je sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina.”









Usvojeni smo Božji sinovi i kćeri. I kao što je Sin volio Oca, tako smo i mi pozvani voljeti Oca. U drugom čitanju pozvani smo pokazati svoju ljubav slijedeći zapovijedi. Pogodilo me to da ljudi često misle da su dobri kršćani, ali slijede li zapovijedi?

Katolici bi trebali ići u crkvu u nedjeljom, ali više od 50 posto katolika ne ide u crkvu u nedjelju. Kako možete reći: “Ja sam istinski Gospodinov sljedbenik”, ako u nedjelju ne idete u Crkvu?

Naravno, jedna od najtežih zapovijedi je “voljeti svog neprijatelja”. Ako ste glasali za Bidena, možete li reći da volite Trumpa i njegove pristaše? A ako ste glasali za Trumpa, možete li reći da volite Bidena i njegove pristaše?









U našem društvu težimo stvaranju neprijatelja od protivnika. Umjesto da sjednemo i razgovaramo, imamo ljude koji doslovno idu jednima drugima u grlo.

Imao sam i intervjue sa svjetovnim medijima i pomalo sam iznenađen njihovim zanimanjem za moju homiliju, kao da sam rekao nešto revolucionarno. Zapravo, ponavljam nešto što je Isus rekao u Propovijedi na gori: „Čuli ste da je rečeno: ‘Volite svog bližnjega i mrzite svog neprijatelja.’ Ali kažem vam: Volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. “

U razvoju kršćanstva to je učenje bilo jedno od najvažnijih otajstava vjere, a utjecalo je na način života ranih kršćana i nagovaralo rane Rimljane da ih slijede.

Kao biskup, želim jednostavno podsjetiti ljude da je ovo jedno od temeljnih učenja: Volite svog neprijatelja. Ali što reći na to kad se čini da ljudi do sad to nisu uopće čuli? Naša je kultura opisana kao postkršćanska kultura, a ovakva reakcija pokazuje da je ovo osnovno učenje Krista zaboravljeno.









Danas se ne bismo trebali samo podsjećati da je ovo osnovno kršćansko učenje, već ga trebamo živjeti i provoditi u praksi.

Upravo smo proslavili Božić.

I dok svi vole božićnu priču, Božić smo zaista pripitomili. Biti pravi kršćanin ne znači samo se diviti priči, već je i živjeti. To je ono što vas čini sljedbenikom.

Mnogi ljudi misle da je religija terapijska. Ako sam religiozan, zbog toga ću se osjećati bolje. Ali Isus je rekao: “Da biste bili moj sljedbenik, morate nositi križ,” jasan je biskup.