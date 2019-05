PRIPREMI SE NA EKSPLOZIJU ČUDESA! Započni devetnicu Duhu Svetom!

Tog dana spuštaju se brojne milosti i darovi na one koji ih traže

Veliki događaj je pred Katoličkom crkvom. Dana 9. lipnja slavi se svetkovina Duhova odnosno blagdan silaska Duha Svetoga, koji se na apostole u Jeruzalemu spustio 50 dana nakon Kristova Uskrsnuća. Naime, prije samog Uzašašća Isus je rekao učenicima da strpljivo čekaju u molitvi da se na njih spusti Sila Odozgor. Oni nisu baš razumjeli o čemu se radi, ali su Isusa poslušali strpljivo čekajući što će se dogoditi. Pedeseti dana od Uskrnuća Isusa Krista na apostole se pred mnoštvom ljudi spustila sila Duha Svetoga, i oni su počeli razgovarati u drugim jezicima, propovijedati, ozdravljati…i slaviti Gospodina obučeni u Silu Odozgor.

Ove godine svetkovina Duhova obilježava se u nedjelju 9. lipnja i ako želite možete prionuti na pripremu za Duhove – devetnicom Duhu Svetom. Ako niste, probajte i vidite što će se dogoditi, kao što su i učenici čekali. Možete moliti devetnicu koju donosimo u nastavku, međutim možete moliti i samo jedan Slava Ocu, bitno je zapravo da se probate 9 dana usredotočiti pa makar i na trenutak na Sveto Triojstvo – u doslovnom smislu, svetkujući i Duha Svetog jer čašćenjem Duha časti se i Otac i obrnuto.

Devetnica Duhu Svetom



Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

O, neizmjerni, svesilni Duše Sveti: otvaram ti svoje srce i svoju dušu; dvije skromne izbe moga bića i ponizno molim da se dostojiš ući i ispuniti me svojim Božanskim Svjetlom, koje će rastjerati mračne sjene strahova i nesigurnosti. Povedi moj duh kao što roditelj sigurnom rukom vodi svoje dijete. Povedi me silinom puta svog stvaralačkog dinamizma, da i ja osjetim iskonski dah života u svemu što me okružuje. Probudi žudnju moga srca za beskonačnim prostranstvima duha. Pomogni mi da prerežem spone koje me vežu uz lažne sigurnosti. Daj da se odlijepim od vrijednosti koje to nisu. Božanska Vatro vječnog stvaralaštva, daj da se i moja mala iskra duha u punoj slobodi vine u visine i pridruži sjajnom plamenu tvoje svete Crkve. Amen.

PRVI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše Sveti, dare Božji mojoj duši! Ne znam kako da izrazim veliku sreću koja me ispunja, znajući da si moj najdraži gost i da je božanski život u meni. Kao nabujalom vodom moja je duša preplavljena mirom, ljubavlju i dubokim razmatranjem o Tebi, razmišljam o Tvom neiscrpnom obilju ljubavi, darova, vrline, plodova i blaženstva. Mislim o Tvojoj dobroti koja Te navodi da se nastaniš u meni. Ti sve imaš, Ti sve možeš, Ti mi sve daješ usprkos mojoj bijedi. Blagoslivljam Te, slavim Te, zahvaljujem Ti i sve od Tebe očekujem. Sve mi podari, o Duše Sveti!

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

DRUGI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše Sveti, Ti Božanski darovatelju, u najdubljoj poniznosti, ali svom snagom svojih najdubljih želja, molim Te da mi podariš svojih sedam darova, naročito mudrost i milosrđe. Umnoži u meni ove darove da se razviju u svoj punini, da moja duša u svemu bude poslušna Tebi, učitelju duha i da stalno živim od Tvojih darova u razmatranju Tebe i presvetog Trojstva.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

TREĆI DAN DEVETNICE DUHU SVETOMU

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše Sveti, učitelju i posvetitelju moje duše, molim Te s neumornom upornošću, da me učiš istini, da govoriš mom srcu, da me posvetiš, njegujući moju dušu kao što si njegovao dušu Bezgrešne, svoje zaručnice, i duše mučenika i svetaca. Ja beskrajno žudim za svetošću; ne zbog sebe, već da mogu slaviti Tebe, učitelju nad učiteljima, sveto Trojstvo, sjaju Crkve, uzore duša. Ne postoji bolji način da se postane pravi apostol doli postizanje svetosti, jer bez svetosti se ne postiže ništa. Duše Sveti, čuj moju molitvu i uliši moju žarku želju.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

ČETVRTI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše Sveti, istino i preblažena svjetlosti, skoro si potpuno nepoznat većini ljudi. Nikada o Tebi ne mislimo, rastrgani mnogim brigama, opijeni duhom svijeta, nepažljivi na Tvoju brigu i nježnost. Kakve li nezahvalnosti! Saberi, Božanski Duše, ove moje skromne osjećaje kao zadovoljštinu za žalosno zapostavljanje i kao molbu da mi podariš svjetlo, kao i svom svećenstvu i vjernicima.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

PETI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše Sveti, ljubavi i milino Oca i Sina, mirisni cvijete Božje svetosti, božanska vatro zapaljena u meni, daruj mi novo srce, odstrani svaku mrlju i sjenu, spali svaku nečistoću i učini me sličnim slici Sina Božjeg. Duše Plameni koji si se udostojao osobno prebivati u meni da bi me posvetio, zapali u meni vatru ljubavi, svojim plamenom prožmi i obuhvati čitavu moju dušu; slomi svaku sklonost grijehu, usmjeri me apostolskim stazama, podari mi milost da budem plamen i da izgaram čistom i vječnom ljubavi.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

ŠESTI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše kreposti koji si mučenicima udijelio snagu da mogu umirati radosni radi Gospodina Isusa, usadi mi božansku snagu u svoj punini. Sažezi moju obamrlost i nebrigu, učini me jakim da mogu prihvatiti sve što Gospodin od mene traži, ne obazirući se pri tom na žrtve i teškoće, za slavu Tvoju i za duhovnu i materijalnu blagodat sve braće. Daj mi snagu da nastavim sa žarom i da ne odustanem od započetog. Daruj mi hrabrost i snagu da postojano branim Crkvu, da se pred svima učvrsti jedinstvo vjere i poslušnosti papi i biskupima. Daruj mi vrhunaravni polet u apostolatu, da ga sačuvam do kraja pod cijenu bilo kojeg mučeništva duše ili tijela. Božanski Duše, zaštiti me svojom svemoći, podrži me svojom krepošću i obuhvati me svojom nesavladivom snagom.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

SEDMI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše istine i svjetla, vatro i žare svjetlosti, svjetlosti najblaženija, rasprši i ukloni iz mene sjene grijeha i sumnji. Obasjaj i rasvijetli savršenom bistrinom dubinu moje duše, da uvijek otklanjam svaki grijeh, da snažno prionem uz učenje Crkve, da hodim u Tvom svjetlu. Obavijen Tvojom svetom svjetlošću da uvijek ostanem u Tvojoj istini i jasnoj svjetlosti.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.



OSMI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

O Duše čistitelju, očisti me od svake mrlje. Posveti me i podari mi Isusove vrline, ista Njegova nagnuća i raspoloženja, da u meni prebiva isti Duh Isusov. U dušu moju udahni istu ljubav prema Isusu, koju je Otac udahnuo svom božanskom Sinu i daj mi istu privrženost koju Otac osjeća prema svom ljubljenom Sinu Isusu.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

DEVETI DAN DEVETNICE DUHU SVETOM

Dođi Duše Sveti u moje srce i svojom moći privuci ga Sebi!

Daj mi svoju ljubav i svoj strah.!

Čuvaj me Gospodine Isuse Kriste,od svake zle misli!

Ogrij me svojom presvetom ljubavlju,

Sveti moj Oče i mili moj Gospodine,

pomaži me u svakom mojem radu…

Dođi, Duše Presveti

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih.

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, nedaj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja

Duše Sveti, zaklinjem Te obasjaj moj razum jasnom svjetlošću koja će služiti meni i svima koji se meni budu obraćali i koja će utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage. Božanski posvetitelju, vodi me prema planini svetosti, stalnim vježbanjem u strpljivosti i poslušnosti Tvojim nakanama. Ti si svetost i ja Ti trebam omogućiti da živiš u meni, udovoljavajući Tvom nastojanju prema savršenstvu. Božanski obnovitelju, obnovi sve, odagnaj svako zlo, svaku opasnost, svaku zloću, obnovi u meni sve, sve čisto, sve sveto. Božanski životvorče, Duše dúše moje, daj mi snage da svjedočim i uvijek zajedno s Tobom slavim božanskog Sina, da živim za Njegovu slavu i umrem u Njegovoj ljubavi. Božanski darovaoče, daj mi svoje darove da razmatram Boga u svjetlu Njegova tajanstva, da shvatim pravu vrijednost života i stvari, da sve ljubim čistom ljubavlju, kao u Nebu. Amen.

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetome, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

