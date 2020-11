‘PRESTANI JER NEMAŠ PRAVO…’ Video hrvatske misionarke u Africi će vam slomiti srce

Autor: Vjera

Ovako nešto ne viđa se svaki dan!

‘U trenutku kada sam izvadila balone nastala je nevjerojatna vriska. Nije mi bilo jasno što se događa.

Na to mi je prišao fra Agapitus i rekao : “Oni po prvi puta vide balon!”…….. u pozadini videa možete čuti moj plač. Pred očima mi je prošao život! Sva moja kukanja, jadikovanja, žaljenja, sve isplakane suze jer nisam mogla dobiti što sam htjela. Svako nezadovoljstvo. Svaki prohtjev i zahtjev. Svaka neispunjena želja. Svaka sebičnost!

Prestani! – rekla sam sebi.

Prestani, jer nemaš pravo!

Oni ne plaču!

Oni se raduju!

Nemaju ništa – a imaju sve!

Nemaš pravo!!’ -napisala je misionarka iz Hrvatske Marina Fišić na svom facebooku te podijelila nevjerojatnu radost dječice zbog balona koja nas može samo duboko zamisliti i ganuti.

‘Da, ova djeca iz Ugande ovako se raduju nečemu što do sada nisu vidjela… To nisu skupe igračke, to nisu igračke koje se reklamiraju, to nisu najnoviji tableti, mobiteli i laptopi… To su baloni. Bože hvala ti na njihovom smijehu, a tebi Martina na ljubavi… napisao je i fra Stjepan Ivan Horvat koji je među stotinama koji su podijelili ovaj video.

Martina FIšić iz Hrvatske jedna je od onih koja se nakon turističkog posjeta Africi odlučila na misionarenje, a posebno u pomoći oko izgradnje škole u selu Karundi u Ugandi.