PREDAJ SE ONOME KOJI JEDINI NEĆE PROPASTI! Izmoli malu krunicu Kristu, kralju ljubavi!

Autor: Vjera

Cijela je Crkva slavila blagdan Krista Kralja, kralja svega stvorenoga, kralja svakog stvorenja. Kralja koji vlada s križa razapet, vlada ljubavlju i oprostom, milosrđem prema svima, pogotovo neprijateljima. On koji je početak i kraj svega, po kojemu je sve stvoreno i koji je svijet pomirio s Bogom želi da svi budemo dio Vječnosti, te istinske ljubavi iz koje smo stvoreni, a koja je potekla kroz Njegovo probodeno srce da bi nas otkupila od ropstva laži i grijeha. Izmolimo stoga malu krunicu kralju ljubavi i posvetimo svoje živote Onome koji jedini ostaje i i čija ljubav nikad neće nestati.

MALA KRUNICA KRALJA LJUBAVI (molimo na Gospinu krunicu)

Vjerovanje…

Na velika zrna: O Isuse, milosrdni Kralju moj, predajem Ti svoje nevolje! O Isuse, Kralju Ljubavi, pouzdajem se u Tvoju milosrdnu dobrotu!

Na mala zrna: O Isuse, Kralju Ljubavi, usliši nam molitve, po zaslugama svojeg svetog djetinjstva!

Kraj: 3x Slava Ocu i 3x zaziv: O Isuse, Kralju Ljubavi…





LITANIJE ISUSU KRALJU LJUBAVI

Gospodine, smiluj se, Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, Jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

O Isuse, Kralju Ljubavi, smiluj nam se!

O Isuse, predivni, koji si se odmarao u rukama sestre Yvonne;

O Isuse, po čijoj se iskazanoj milosti događaju mnoga čudesa;

O Isuse, najvećeg veličanstva;

O Isuse, koji nam nudiš svoje Božansko Srce;

O Isuse, satrven žalošću zbog naših grijeha;

O Isuse, koji si radi našega spasenja, postao čovjekom;

O Isuse, neizmjernog milosrđa prema grešnicima;

Po svom svetom začeću i rođenju;

Po svom prvom prolijevanju krvi;

Po svom bijegu u Egipat;

Po svom poniznom služenju i poslušnosti u nazaretskoj kući;

Po zaslugama svojeg svetog djetinjstva;

Da nas udostojiš zaštititi od sadašnjih opasnosti; molimo Te, usliši nas!

Da nas udostojiš sačuvati od bolesti i nesreća;

Da nas udostojiš spasiti od zasluženih kazni;

Da se udostojiš poniziti neprijatelje svete Crkve;

Da se udostojiš svetoj Crkvi dati slobodu i dobro;

Da se udostojiš poslati svog Duha Branitelja našem

Svetom Ocu i svim biskupima i svećenicima;

Da se udostojiš povratiti grešnike svom Svetom Srcu;

Da se udostojiš trpeće duše osloboditi iz čistilišta;

Da se udostojiš umiruće oprati u svojoj Predragocjenoj Krvi;

Da se udostojiš uslišati naše molbe i vapaje;

Da se udostojiš primiti nas u svoju divnu Slavu;

Moj najdraži Isuse, molim te, podari ljudima na zemlji, sada Tvoj mir.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka tvoj mir dođe među sve narode.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka se čovječanstvo u Tvojem miru, obrati. ( k tebi vrati )

Moj najdraži Isuse, molim te, neka kroz Tvoj mir, prestane bratska mržnja.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka kroz Tvoj mir, bude volja naroda okretanja Bogu, Gospodinu.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka narodi shvate tvoju ljubav i milosrđe.

Moj najdraži Isuse, molim te, zapali srca naroda svojom ljubavi.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka tvoja ljubav obuhvati svakoga, koji se bore protiv Tebe.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka brat ljubi brata u Tvojoj ljubavi.

Moj najdraži Isuse, molim te, podari svoju ljubav svakoj obitelji na zemlji.

Moj najdraži Isuse, molim te, blagoslovi svojom ljubavlju sve narode svijeta.

Moj najdraži Isuse, molim te, budi za nas put u novi Jeruzalem.

Moj najdraži Isuse, molim te, pozovi svu svoju djecu u Tvoju svetu crkvu.

Moj najdraži Isuse, molim te, neka nitko ne fali na putu u novi Jeruzalem.

Moj najdraži Isuse, molim te, budi naše svjetlo na našem duhovnom putu k Tebi.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se :

O Isuse, Kralju Ljubavi, Vladaru neba i zemlje, moj ljubljeni Spasitelju i Otkupitelju, molim Te, pogledaj pun milosrđa na nevolju svog djeteta, koje Ti vapi za pomoć. O božansko Dijete, o veliki milostivi Kralju, molim Te po svim zaslugama Tvoga svetoga djetinjstva, usliši moje molitve, ako odgovaraju Tvojoj božanskoj volji i ako služe mojem ozdravljenju. Posvećujem se Tebi, o Kralju ljubavi. Amen.

POSVETNA MOLITVA ISUSU, KRALJU LJUBAVI

Kako ju mole članovi duhovnog zajedništva „Saveza Malih Srdaca Kralja Ljubavi“

O Isuse, Kralju Ljubavi, najveće blago moje duše, klanjam Ti se u dubokom poštovanju i zazivam Tvoje neizmjerno milosrđe! Zahvaljujem nebeskom Ocu, jer moj se Spasitelj, začet po Duhu Svetom u krilu Bezgrešne Djevice Marije, rodio kao dijete, da bude „s nama Bog“ dijeleći naša ljudska trpljenja i radosti. Zahvaljujem Providnosti, jer me upoznala s Tobom, Malenim Kraljem, koji mi pružaš svoje Presveto Srce, da u njemu nađem sklonište i zaštitu. Posvećujem se, dakle, u potpunosti Tebi, Kralju Ljubavi, stavljam se u Tvoju službu, dajem Ti posve na raspolaganje svoje vrijeme, mogućnosti, životne planove i želje, sve što imam i što jesam. Moja je jedina čežnja, da ugodim Tebi svojim mislima, riječima i djelima, a da zauzvrat Tvoje kraljevanje obuhvati svu moju prošlost, sadašnjost i budućnost. Predajem Ti sve, moleći Te smjerno da me obdariš svim milostima potrebnim za spasenje duše. Preporučam i podlažem pod Tvoju Krunu svoju obitelj i rodbinu, prijatelje i znance, te svoje neprijatelje. Vladaj nad nama! U ranu Tvoga Srca prinosim naše duhovne pastire; kraljuj u njihovom pozivu služenja Tebi i narodu. Evo me, o Kralju Ljubavi, pogledaj na me i prihvati me kao svoga osobitog slugu, koji se odriče grijeha i blagoslivlja Tvoje sveto Ime, podupiran mnoštvom anđela i svetih u Nebu. Pošalji me u poslanje spašavanja nerođene djece pred grozotom pobačaja. Pošalji me s Tvojom porukom ljubavi obiteljima u poteškoćama, bolesnima, ostavljenima, starima, ovisnicima, ožalošćenima… Posvećen Tebi po ovoj molitvi, moći ćeš djelovati kroz mene usprkos mojim slabostima i bijedi. Kralju Ljubavi, Isuse Maleni, primi moju posvetu, moju dušu i tijelo, moj posao, moj cijeli život! Neka mi Tvoj mili lik svijetli u tamama ovoga svijeta, sve dok Te jednom ne ugledam u Vječnosti. Zaslugama svoga svetog djetinjstva, daj, o dobri Isuse, da nikada ne zaboravim da sam i ja ljubljeno dijete Božje! Amen. Dodajem deseticu krunice, radosno otajstvo.