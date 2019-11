PAPA FRANJO PROGOVORIO O ĐAVLU: Po ovome možemo znati da postoji!

Autor: Vjera

Objasnio je zašto mrzi čovjeka

Đavao postoji i zbog svoje zavisti prema Sinu Božjem, koji je postao čovjekom, sije mržnju u svijetu koja uzrokuje smrt – rekao je papa Franjo u utorak na misi u Domu svete Marte, osvrnuvši se na prvo čitanje današnje liturgije iz Knjige mudrosti u kojem prorok podsjeća da nas je Bog stvorio na svoju sliku, te da smo djeca Božja i dodaje da je smrt zbog đavolske zavisti ušla u svijet.

Zavist je oholog anđela koji nije htio prihvatiti utjelovljenje odvela prema uništenju čovječanstva – rekao je Papa i napomenuo – Tako u naše srce ulazi ljubomora, zavist i konkurencija, a mogli bismo svi u miru živjeti kao braća. Tako počinje borba i želja za uništenjem. Neki bi mogli reći da oni nikoga ne uništavaju. Međutim, kada ogovaramo, uništavamo druge.

Jezik je okrutno oružje – rekao je papa Franjo i dodao – Ogovaranje i kleveta ubijaju. Drugi bi mogli prigovoriti da su kršteni, praktični kršćani, te ne mogu biti ubojice. No u nama je od početka rat. Kajin i Abel bili su braća. No ljubomora i zavist jednoga, uništila je drugoga. To je stvarnost, dosta je pogledati samo vijesti koje govore o ratovima, razaranju, te o ljudima koji umiru zbog rata i bolesti.

Podsjetivši na Njemačku i obljetnicu pada Berlinskog zida, te na naciste i mučenja onih koji nisu bili „čiste rase“, Sveti Otac je istaknuo da je iza toga netko tko nas tjera da činimo te stvari. To je napast. Kada se ispovijedamo kažemo da smo bili napastovani. Ima netko tko nam dotiče srce kako bi nas naveo na krivi put; netko tko sije uništenje i mržnju u naše srce. Danas jasno moramo reći da u svijetu postoje mnogi sijači mržnje koji uništavaju.

Često mislim da su vijesti govor o mržnji, napadima i ratovima, kako bi uništili – rekao je papa Franjo i primijetio – Istina je da mnogo djece umire od gladi, bolesti, zbog nedostatka vode, obrazovanja i zdravstvenog odgoja. No to je zato što novac služi za proizvodnju oružja, a oružje za uništenje. To je ono što se događa u svijetu zbog đavolskog sjemena zavisti i mržnje, ali i u našim dušama. A đavao našoj ljudskoj naravi zavidi zato što je Sin Božji postao jedan od nas. To ne može podnijeti! Stoga uništava.





To je korijen đavolske zavisti i našega zla i naših napasti; korijen ratova, gladi i svih katastrofa u svijetu – rekao je Papa i nastavio – Uništavati i sijati mržnju nije uobičajena stvar, pa ni u politici, no neki to čine. Političari su često u napasti blatiti i uništiti druge, bilo lažima bilo istinom, i tako izbjegavati zdravo i čisto sučeljavanje za dobro zemlje. Služe se uvredama kako bi uništili druge, jer su možda bolji od njih.

Želio bih da danas svatko od nas razmisli zašto se danas u svijetu sije toliko mržnje? – rekao je Sveti Otac i dodao – U obiteljima koje se ponekad ne mogu pomiriti, u gradskim četvrtima, na poslu i u politici… Na djelu je sijač mržnje. Po đavolskoj je zavisti smrt ušla u svijet. Neki će pak reći da đavao ne postoji, a to je zlo. No Božja riječ je jasna; đavao je ljut na Isusa, čitajte u evanđelju; imamo li ili nemamo vjere, Božja riječ je jasna.

Molimo Gospodina da nam pomogne kako bi u našem srcu rasla vjera u Isusa Krista, Njegova Sina koji je uzeo našu ljudsku narav kako bi se borio i u ljudskom tijelu pobijedio đavla i zlo, te da nam ta vjera dade snagu da ne uđemo u igru s tim velikim zavidnikom, lažljivcem i sijačem mržnje – zaključio je papa Franjo.

www.vaticannews.va