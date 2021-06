Papa Franjo: Ako i ne znaš moliti, zapamti: Isus moli za tebe

Nikad, baš nikad nisi sam, Isus uvijek moli za tebe

Tijekom Posljednje večere Isus reče svojim učenicima: „Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac“ (…) “Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću“. Isus, dakle, moli za svoje učenike, moli u trenutku odlukā i u najtežim trenutcima svojega zemaljskog puta.

Odabirući one koji će poslije postati apostoli, pripovijeda evanđelist Luka, Isus je otišao na goru moliti te cijelu noć proveo u razgovoru s Bogom. Ujutro je izabrao njih dvanaest. Sudeći po tomu kako će se ti ljudi ponašati poslije, čini se da izbor nije bio najbolji – rekao je Papa te dodao – Ali, to pokazuje da su ta imena bila zapisana u Božjem naumu. Isus poslije svoje učenike nosi u srcu i moli za njih, pa i onda kada griješe. Isus je učitelj i prijatelj, uvijek spreman strpljivo čekati obraćenje učenika – napomenuo je Papa.

Netko bi mogao pitati: Ali, oče, ako sam u smrtnom grijehu, ima li Isusove ljubavi? Ima. Nastavlja li Isus moliti za mene? Da, nastavlja. Ali, ako sam učinio više ružnih stvari i mnogo grijeha… Isus nastavlja? Da. Isusova ljubav, Isusova molitva za svakoga od nas ne prestaje, štoviše, postaje intenzivnija; mi smo u središtu njegove molitve! – istaknuo je Papa te upozorio – To trebamo uvijek imati na pameti: Isus moli za mene, sada moli pred Ocem i pokazuje mu rane koje je sa sobom donio kako bi pokazao Ocu cijenu našega spasenja – rekao je te istaknuo da je velika sigurnost koju trebamo imati ta da Isus u ovom trenutku moli za svakoga od nas.

Isusova se molitva vraća u važnom trenutku, u trenutku provjere vjere njegovih učenika, kada ih najprije pita što mnoštvo kaže za njega, a poslije i što oni sami misle. Petar tada odgovara u ime svih: „Krist Božji“. Velikim prekretnicama u Isusovu poslanju uvijek prethodi molitva, ali ne samo tako, ‘u prolazu’, nego intenzivna, dugotrajna molitva.

Ta provjera vjere čini se cilj, međutim ona je za učenike obnovljeno polazište, jer otada, kao da se Isus popeo za jedan ton u svojemu poslanju, govoreći im otvoreno o svojoj muci, smrti i uskrsnuću. U toj perspektivi, koja instinktivno pobuđuje odbojnost kod učenika, kao i kod nas koji čitamo Evanđelje, molitva je jedini izvor svjetlosti i snage. Svaki put kada put krene uzbrdo, valja intenzivnije moliti – napomenuo je Papa te se osvrnuo na događaj Preobraženja.

„…Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni“, stoji u Evanđelju. Dakle, – primijetio je Papa – anticipirano očitovanje Isusove slave dogodilo se u molitvi, dok je Sin bio uronjen u zajednicu s Ocem. Iz tog brzog prolaska kroz Evanđelje doznajemo da Isus ne želi samo da molimo kao što On moli, nego nas uvjerava da, čak i ako su naši pokušaji molitve potpuno uzaludni i neučinkoviti, uvijek možemo računati na njegovu molitvu. Trebamo biti svjesni da Isus moli za mene.

Papa se potom prisjetio jednoga biskupa koji je u jednom teškom trenutku u životu, podigavši pogled prema kupoli bazilike vidio natpis: „Ja, Petar, molit ću za tebe“; i to mu je dalo snagu i utjehu. To se događa svaki put kada svatko od nas zna da Isus moli za njega. Isus moli za nas. Upravo u ovom trenutku – istaknuo je te potaknuo vjernike da ponavljajući to rade vježbu pamćenja. (…) Nemojmo zaboraviti da ono što svakoga od nas podupire u životu jest Isusova molitva za svakoga od nas; s imenom, prezimenom, pred Ocem, pokazujući mu rane koje su cijena našega spasenja.

Katehezu je Papa završio napominjući da čak i ako su naše molitve samo zamuckivanje, ne smijemo nikada prestati vjerovati da one stižu u Nebo, jer ih podupire Isusova molitva. Ako i ne znamo moliti, On to čini za nas, čak i u trenutku kušnje, čak i u trenutku grijeha, Isus moli za nas – istaknuo je papa Franjo.









