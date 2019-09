PADRE PIO: Ovo jedino mjesto na svijetu na koje đavao nikad neće ući, naše utočište od apokalipse!

Autor: Vjera

Nema više vremena, tko ovdje uđe, živjet će!

Kad su svetog Padre Pia, talijanskog sveca i mistika upitali zašto toliko inzistira na posveti Bezgrešnom Srcu Marijinom on je odgovorio:

Zato što je to jedino mjesto na svijetu gdje Sotona nije i nikad neće kročiti. Jedino mjesto na svijetu gdje mu je nemoguće uzeti duše koje su unutra ušle čekajući budućnost. Đavolska apokalipsa je ništa u usporedbi s onima koji su u Srcu Marijinom na sigurnom!

No na koju Apokalipsu se Padre Pio osvrće?

Apokalipsu koju pretkazuje Gospa Fatimska kako preko svojih poruka tako i preko posljednjeg intervjua s ocem Agustínom Fuentesom, postulatorom kauze za proglašenje blaženom malih pastira, Francisce i Jacinte koji je dobio je dozvolu za razgovor sa sestrom Luciom od papa Pia XII:

Želim vam govoriti o posljednjem razgovoru koji sam imao sa sestrom Lucijom 26.prosinca. Susreo sam je u njezinu samostanu. Pojavila se veoma tužna, veoma blijeda i omršavjela. Rekla mi je: „Nitko ne pridaje važnost“.

„Blažena je Djevica veoma žalosna, jer nitko ne pridaje važnost njezinoj poruci, ni dobri niti zli. Dobri i dalje nastavljaju svojim putem, ali pritom ne obraćaju pozornost na poruku. Zli, na koje još nije pala božanska kazna, i oni nastavljaju sa svojim grješnim životom, ne mareći za oruku. Ali, vjerujte mi, Oče, Bog će kazniti svijet i učinit će to na strašan način. Nebeska kazna predstoji.“

Rusija, instrument kazne

„Reci njima, Oče, da je Presveta Djevica puno puta rekla mojim rođacima Franji i Jacinti i meni, da će mnoge nacije nestati s lica zemlje. Ona je rekla da će Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje tog jadnog naroda.“

Odlučujuća bitka

Sestra Lucija mi reče: „Oče, đavao se upravo sprema zametnuti odlučujuću bitku protiv Blažene Djevice. A đavao zna što ponajvećma vrijeđa Boga i što će mu u kratko vrijeme pribaviti najveći broj duša. Tako đavao sve čini da zavlada dušama Bogu posvećenima jer zna da će na ovaj način, duše vjernika, ostavljene bez vodstva, lakše pasti u njegove ruke.“ „Ono što osobito vrijeđa Bezgrješno Srce Marijino i srce Isusovo jest pad duša redovnika i svećenika. Đavao zna da su preko svakog redovnika i svećenika koji zaniječe svoj sveti poziv mnoge duše povučene u pakao…Stoga đavao žudi za tim da zavlada posvećenim dušama. Pokušava ih iskvariti na svaki način da uspava duše vjernika i dovede ih do najgore okorjelosti u grijehu. Služi se svakom vrstom lukavštine, uspijevajući ih uvjeriti da odgađaju ulazak u redovnički život . Od ovoga potječu neplodnost nutarnjeg života i među laicima hladnoća (nedostatak oduševljenja) u vezi s izgledima da se odreknu zemaljskih užitaka kako bi se posvema posvetili Bogu.“

Žrtva

„Reci njima također, Oče, da su se moji rođaci Franjo i Jacinta žrtvovali jer je, u svim ukazanjima, Presveta Djevica izgledala veoma tužnom. Ona nam se nikada nije nasmiješila. Ova tuga, ova tjeskoba koju smo osjetili u Njoj prodirala je u naše duše. Ona je bila izazvana uvredama Bogu i kaznama koje prijete krivcima. I tako mi djeca nismo znali što činiti, nego tražiti razne načine molitve i žrtve.“

Pogibelj ustrajanja u grijehu

„I zbog toga, Oče, moje poslanje nije pokazati svijetu materijalnu kaznu koja mu jamačno predstoji ako se na vrijeme ne obrati molitvi i pokori. Ne! Moje poslanje je podsjetiti svakoga od nas na pogibao da se izgube naše besmrtne duše ako ustrajemo u grijehu.“

Hitnost obraćenja

Sestra mi Lucija osim toga reče: „Oče, ne bismo trebali čekati poziv Svetoga Oca iz Rima koji poziva svijet da čini pokoru. Niti bismo trebali čekati sličan poziv svoga biskupa u vlastitoj biskupiji ili redovničkih zajednica. Ne! Naš Gospodin se već vrlo često služio ovim sredstvima, a svijet za to uopće nije mario. I poradi toga je sada nužno da svatko od nas otpočne s duhovnom obnovom sebe samoga. Svatko od nas ima dužnost spasiti ne samo sebe samoga, nego i pomoći svim dušama koje Bog stavlja na naš put.“

„Đavao čini sve što je u njegovoj moći da nas rastresa i udaljuje od molitve; spasit ćemo se skupa ili ćemo propasti skupa.“

Posljednja vremena

„Oče, Presveta Djevica nije mi izrijekom rekla da smo dospjeli do posljednjih vremena, ali postoje tri razloga koja me potiču da to vjerujem.“

Završna bitka

Jedina sredstva

„Drugi razlog je da je Ona rekla meni i mojim rođacima da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu. Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih.“

Najstrašniji grijeh

„Treći razlog je da, u planovima Božje Providnosti, kada je Bog prisiljen kazniti svijet, prije nego to učini, pokušava ga popraviti svim mogućim sredstvima. Sada, kada vidi da svijet uopće ne mari za Njegove poruke, dakle, kao što smo rekli na našem nesavršenom jeziku, On nam nudi „s određenim strahom“ posljednju mogućnost spasenja, pomoć Svoje Presvete Majke. Čini to „s određenim strahom“, jer, ako i ovo posljednje sredstvo ne bude imalo uspjeha, nećemo se više moći nadati ni u kakvu vrstu oproštenja od Neba jer ćemo se okaljati onime što Evanđelje naziva grijehom protiv Duha Svetoga. Ovaj se grijeh sastoji u otvorenom odbacivanju, posvema svjesnom i dobrovoljnom, mogućnosti spasenja koje nam se nudi. Ne zaboravimo da je Isus Krist veoma dobar Sin i neće nam dopustiti vrijeđati i prezirati Svoju Presvetu Majku. Stoljetna povijest Crkve čuva svjedočanstva strašnih kazni dosuđenih onima koji su se usudili napasti čast Njegove Presvete Majke, pokazujući koliko je naš Gospodin Isus Krist uvijek branio čast Svoje majke.“

Pokora, žrtva i sveta Krunica

U vezi sa svetom Krunicom sestra Lucija mi reče: „Vidite, Oče, Presveta je Djevica htjela dati, u ovim posljednjim vremenima u kojima živimo, novu djelotvornost molitvi svete Krunice. Ona je toliko ojačala njezinu djelotvornost da ne postoji problem, koliko god bio teškim, materijalne ili osobito duhovne naravi, u privatnom životu svakoga od nas ili u životu naših obitelji, obitelji cijeloga svijeta, redovničkih zajednica ili čak u životu naroda i nacija da se ne može riješiti molitvom svete Krunice. Nema problema, kažem vam, koliko god bio teškim, koji se ne može riješiti molitvom svete Krunice. Sa svetom krunicom ćemo se spasiti, posvetiti, utješit ćemo našega Gospodina i postići ćemo spasenje mnogih duša.“

Posveta Bezgrešnom srcu Marijinom

„Na koncu, pobožnost Bezgrješnom Srcu Marije, naše presvete Majke, sastoji se u tome da je se drži prijestoljem milosti, dobrote i oproštenja i sigurnim putem po kojem ćemo ući u raj.“