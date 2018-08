Ovu molitvu sveti Augustin molio je svaki dan svjestan da bez nje ne može ništa!

Autor: Vjera

Jedna od najvažnijih molitvi u životu svakog kršćanina

Mi bez Duha Svetog ne možemo ništa, zato je sveti Augustin vapio svetom Ognju svaki dan! Jesmo li mi svjesni koliko je važno zazivati Duh Božji na svoje živote? Molite ovu molitvu i ne posustajte:

Molitva Duhu Svetom svetog Augustina:

O Božanska ljubavi, sveta zajednico svemogućega Oca i preblaženoga Sina, svemoguća pomoći, Duše Sveti, predobri Tješitelju žalosnih! Izlij se svojom jakom silom u dno moga srca, prebivaj u njemu i razveseli sve tamne kutove te zapuštene kuće trakom svoga svijetla; pohodi me i obilnom rosom svojih milosti, oplodi tvrdu zemlju moje duše koja odavno potpuno suha gine i vene.

Rani strijelom svoje ljubavi moju nutrinu, užeži i pronikni spasonosnim plamenom moj duh, rasvijetli me ognjem svete revnosti i sažeži sve što je nečisto, a što se tako čvrsto drži moje duše i tijela! Napoji me rijekom svojih slasti, da više ne pođem za otrovnom slašću ovoga svijeta. Sudi mi Gospodine, i odvoji me od naroda nesvetoga, uči me vršiti tvoju volju, jer Ti si Bog moj!

Vjerujem da Ti svakoga u kome stanuješ, činiš hramom Oca i Sina. Blago onome, tko Te za gosta primi, jer će se po Tebi u njemu nastaniti Otac i Sin.

Dođi, predobri Tješitelju žalosne duše, Zaštitniče i Pomoćniče u sreći i nesreći! Dođi, štite slabih, pomoćniče palih! Dođi, učitelju poniznih, uništitelju oholih, dođi preljubezni Oče sirotih, okrepitelju bolesnih, zvijezdo morska onih koji plove na moru, luko spasa, jedini ukrase svih živih i jedini spase umirućih!

Dođi Duše Sveti, smiluj mi se i promijeni me po svojoj volji. Udostoj se k meni doći, da Ti moja poniznost prema tvojoj veličini, moja slaboća prema tvojoj jakosti, prema punini tvoga milosrđa omili. Po Isusu Kristu, mojemu Spasitelju, koji s Ocem, u jedinstvu s Tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.