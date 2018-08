Ovo su alarmantni ZNAKOVI da nam je potrebno oslobođenje od PROKLETSTVA!

Kako znati je li na nas ili našu obitelj bačeno prokletstvo?!

U knjizi “Oslobođenje od zlih duhova” Francisa MacNutta autor piše da kad pokušamo razabrati ima li netko u sebi zloduha ili je okružen zlodusima, moramo znati da ono izvanjsko, ono što vidimo nikako ne predstavlja siguran dokaz da je osoba pod prokletstvom. Napominje da u te stvarnosti možemo biti sigurni jedino onda kad službenik koji predvodi oslobođenje ima dar razlikovanja s obzirom na to da uzrok leži u sferi duhovnog pa je stoga nevidljiv.

Međutim, učinci, odnosno posljedice prokletstava mogu se vidjeti tako da često znamo reći: ova osoba ili ova obitelj kao da je pod nekim prokletstvom.

Derek Prince, koji je nakupio godine iskustva u molitvi za oslobođenje, navodi sedam znakova koji pokazuju da bi osoba ili obitelj mogli patiti od nabačenog prokletstva.

1. Duševni ili emocionalni slom. Derek po iskustvu vjeruje kako kronična depresija ima svoj uzrok u nekoj vrsti okultne djelatnosti. Ili je to djelatnost same te osobe ili pak nekog njezinog pretka. Ne morate vjerovati da u korijenu baš svake depresije leži prokletstvo, no bilo bi mudro razmotriti, kad pokušavate pomoći nekome da se oslobodi depresije, nije li možda prokletstvo onaj zadnji uzrok.

2. Kronična bolest ili bolest koja se ponavlja, posebno ako je nasljedna. Ovo je posebice točno onda kad liječnici ne mogu pronaći odgovarajući uzrok bolesti.

3. Neplodnost ili sklonost spontanim pobačajima.

4. Slom obitelji ili braka.

5. Trajno financijsko siromaštvo, iako plaća i obrazovanje te osobe pokazuju da bi ona trebala biti financijski solventna, no usprkos tome ona nikako ne uspijeva platiti sve račune.

6. Sklonost nesrećama

7. Višestruki slučajevi neprirodnih smrti u obitelji. Na primjer, samoubojstvo ili prerane smrti u obitelji.

Autor napominje kako niti jedan od ovih vrlo ljudskih problema nije dovoljan sam po sebi da se dokaže prokletstvo, nego tek kad se više znakova nađe zajedno ili je pak jedan osobito snažno izražen može se posumnjati da je nabačeno prokletstvo. Pa čak i tada možete biti sigurni u to samo i isključivo po vodstvu Duha Svetoga.

(Ovo je važna napomena s obzirom na to da u današnje vrijeme kad je kao nikad prije okultno rašireno i dostupno, a vračarstvo postaje dio svakodnevice, mnogi kršćani koji sumnjaju u neko prokletstvo ili traže duhovne uzroke svojih problema odlaze na kriva mjesta po pomoć, pa umjesto pomoći završe s još više duhovnih problema nego kad su po pomoć došli. Naime, zao duh ne može istjerivati zlog duha, već samo po EUHARISTIJI, rukama posvećenih ljudi u službi oslobađanja, po Duhu Svetom i imenom Isus Krist ta osoba može primiti pomoć.)

Autor napominje da mnogi kršćani koji bi trebali uživati u životu žive pod prokletstvom, a da toga možda niti nisu svjesni. Dakle, riječ je o ljudima koji sami nisu prakticirali ništa okultno niti sami po sebi nisu ništa krivi.

Takvi uzroci prokletstava koji na nas padaju, iako ništa nismo krivi mogu se, prema autoru, svrstati u dvije kategorije:

1. Prokletstva koja se na nas spuštaju iz prošlih generacija

2. Prokletstva koja na nas padaju iz nekog sadašnjeg razloga

Prokletstva predaka

Za ovaj uzrok autor navodi primjer žene koja je tražila molitvu za inače običan problem, manjak strpljivosti i laku ljutnju te srditost kojoj nije znala uzroka. Rekli bismo – obična ljudska slabost. Redovito je išla u crkvu, čak je vodila i vjeronauk u crkvi. No, čim bismo počeli moliti, lice bi joj se izobličilo u masku bijesa koja kao da je režala. Što je bilo još gore, ova inače blaga žena počela bi govoriti izmijenjenim glasom i vrijeđati nas. Srećom, u našoj grupi našao se netko s darom razlikovanja duhova te rekao: Sve je ovo počelo na crnoj misi održanoj u Engleskoj prije nekoliko stotina godina kad se njena obitelj posvetila Sotoni”. Čim je to izrekao, zloduh je ljutito upitao: ‘Tko ti je to rekao?’

Autor napominje da su ova prokletstva stvarna te da nam Bog u prvoj zapovijedi objavljuje sljedeće: Ja, Jahve Bog tvoj, ljubomoran sam Bog. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze- na djeci do trećeg i četvrtog koljena a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. (Izlazak 20, 5-6)

Dakle, ako je netko od naših predaka predao sebe i svoj rod Sotoni, ako je među našim precima bilo službenika sotonskih poput vještica, vračara i čarobnjaka, ako je netko drugi s vjerom i u mržnji prokleo tvoj rod ili nekog tvog pretka ili ako je obitelj cijela uvučena u neki teški grijeh idolatrije, može se i treba se posumnjati na prokletstvo.

Sadašnji uzrok prokletstva

Ne smijemo zaboraviti da je Sotona sa svojim službenicima vrlo aktivan i danas. Autor napominje kako sotonske grupe na zapadu kao i voodoo sekte te vračari po Africi vrlo često rade rituale usmjere protiv Bogu posvećenih ljudi. Protiv evangelizatora, svećenika, misionara, ali i protiv političara te važnih osoba na vlasti.

Primjerice, vještice se u SAD-u već mjesecima svakog tjedna okupljaju kako bi bacale uroke na predsjednika Donalda Trumpa i to objavljuju javno. Također, poznati su slučajevi poput oca Jamesa Manjackala na kojeg je bačen urok dok je evangelizirao pa je godine proveo u kolicima nepokretan, ali i misionara u Africi koji su bili pod napadom vrača.

Sotonske grupe, naime, rade i u lokalnim mjestima protiv župnika, svećenika, a ubačenih ima i u molitvenim zajednicama u crkvama. Sve to u cilju razaranja dobra i pravljenja kaosa te uništenja Bogu posvećenih zajednica i ljudi koji služe Gospodinu. Također, brojni su uroci i prokletstva bačeni na obitelji iz zavisti, mržnje itd.

Međutim, ne treba se bojati jer Krist je jači od svakog zla. On nas želi zaštiti i osloboditi nas grijeha i prokletstava naših predaka, kao i naših grijeha. Zbog toga je potrebno opredijeliti se za Isusa u svakom trenutku života.

Moliti molitve zaštite: U ime Isusovo, privatni egzorcizam Alojzija Stepinca, molitvu sv. Mihaelu, posvećivati svoju obitelj Krvi Kristovoj, moliti Gospinu krunicu, moliti za duše u čistilištu te što češće pristupati svetoj Euharistiji i prethodno sakramentu svete ispovjedi, svjesni da je Živi Krist u nama, i jedino On može slomiti okove prokletstava! Sotona ne može biti u blizini svetog, stoga cilj svakog kršćanina mora biti – postati svetim!