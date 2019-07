OVO JE GRIJEH KOJI NAJVIŠE LJUDI VODI U PAKAO! Otkriva Gospa Fatimska!

Autor: Vjera

Upravo je grijeh koji najviše ljudi odvodi u pakao, danas najrašireniji!

U srpnju 1917. Gospa je malim fatimskim pastirićima, Jacinti, Franji i Luciji pokazala pakao. Nakon ove zastrašujuće vizije, Jacinta je Luciji rekla koji je to grijeh koji najviše duša odvodi u pakao.

Jacinta je pitala Luciu: Sjećaš li se Gospinog srca probodenog trnjem koje nam je pokazala?

Lucija je odgovorila: Da, to je srce ranjeno grijesim ljudi. Gospa traži pokajanje za svoje grijehe. Ona ne može učiniti ništa da ih spasi ako ljudi ne žele spasenje.

Jacinta je kasnije Luciji otkrila da je grijeh koji zbog kojeg većina ljudi završe u paklu jesu grijesi tijela, grijesi protiv čistoće, odnosno bludnost!

Vizija pakla

U knjizi Sjećanja sestre Lucije, prvo izdanje kolovoz 2004, Secretariado dos Pastorinhos, Fatima – Portugal, Lucija piše:

‘Djevica nam je pokazala golemo vatreno more, za koje se činilo da je pod zemljom. Vragovi i duše, uronjeni u taj oganj, izgledali su kao crno ili tamno ugljevlje, ali prozirno i u ljudskim oblicima. Sve je to plivalo u tom ognjenom moru, nošenom valovima plamena koji je izbijao iz njih samih, zajedno s oblacima dima. Padali su na sve strane poput varnica u velikom požaru, rastreseno, kao bez težine, uz zastrašujuće krikove i uzdahe, pune očaja. Tresli smo se od užasa i straha. Vragovi su se razlikovali po svojim stravičnim i odvratnim oblicima, neviđenog izgleda zastrašujućih i nepoznatih životinja, a prozirni i crni. To je viđenje trajalo samo jedan trenutak. Sigurno bismo bili umrli od strah i užasa, da nam naša Nebeska Majka nije bila obećala (u prvom viđenju) da će nas odvesti u Nebo’.