OVIME ZLI MALTRETIRA ČOVJEKA: 11 stihova iz Biblije kojima ćete ga otjerati!

Autor: Vjera

Na đavolskom putu uništenja čovjeka ovo je obrana

Vjerujemo da je strah oružje broj jedan u arsenalu neprijatelja. Strah počinje s nagovještajem. Što ako bude rata? Što ako budem na avionu i sruše ga? Što ako je moj susjed bombaš samoubojica? Što ako izgubim svoj posao? Što ako mi dijagnosticiraju rak? Što ako su moja djeca u problemima? Što ako dobijem otkaz? Što ako ostanem bez novca? Što ako se nešto loše dogodi?

Sotona na takvim insinuacijama gradi svoje carstvo unutar čovjeka, krivnjom, ogovaranjem, depresijom, lošim zdravljem itd. Strah je njegov prodor kroz vrata koja vode na put uništenja. Vi imate drugačiji duh (2. Timoteju 1,7). Kada nagovještaj straha uđe u vaš um, oduprite mu se izjavama vjere. Bez obzira na ono što se događa u svijetu ili u vašem životu: izaberite vjeru i odbacite strah.

Borba protiv straha oduzima vjeru. A vjera dolazi slušanjem Riječi. Ima li bolje mjesto za početak od Psalma 91?

Imam mir.

„Onaj što prebiva u skrovištu Svevišnjega počivat će u sjeni Svemogućega.“ (Psalam 91,1)

Kada strah uđe u vaše srce, san je izgubljen. Duša nije u miru. Tražite utjehu u Svevišnjemu. Spoznajte mir u njegovom skrovištu. Primite njegov počinak.

Imam sigurnost.

„Reći ću Gospodu: Utočište moje i utvrdo moja, Bože moj u koga se uzdam!“ (Psalam 91,2)

Jesam li sigurna? Gdje su moja djeca sigurna od predatora?

Isus pruža mjesto sigurnosti. Gdje god se nalazili, možete se osjećati sigurno. Pouzdajte se u Njega. To je ono što Riječ kaže.

On me spašava.

„ Jer on će te izbaviti iz zamke ptičarske i od kuge pogubne.“ (Psalam 91,3) Bog je toliko milostiv. Čak i kad pogriješimo, On ima rezervni plan. On će vas doći izbaviti ako upadnete u zamku. Jona je čuo Boga, ignorirao Njegov glas, i bio izbavljen. Ne brinite. Krist je vaš izbavitelj.

Njegova obećanja me štite.

„ Jer on će te izbaviti iz zamke ptičarske i od kuge pogubne.“ (Psalam 91,3)

„Svojim će te perjem zakriliti, i pod njegova ćeš se krila skloniti; istina njegova bit će ti štit i oklop.“ (Psalam 91,4)

Ne treba vam oružje. Ne treba vam zaštitar. Ne treba vam zaštitna odjeća. Obećanja iz Pisma su zaštita. Postoje na stotine obećanja u Bibliji. Ovo su dva:

„Neću umrijeti, nego ću živjeti i kazivati djela Gospodnja.“ (Psalam 118,17)

„Nikakvo oružje protiv tebe načinjeno neće uspjeti; i svaki jezik koji se na te digne na sudu, ti ćeš osuditi. To je baština slugu Gospodnjih, i od mene je pravednost njihova, riječ je Gospodnja.“ (Izaija 54,17)

Objavljujte ih. Ona su vaša zaštita.

Zlo me neće dotaknuti.

„Nećeš se bojati strahote noćne, ni strijele što leti danju, ni kuge što se šulja u mraku, ni pošasti što hara o podne. Nek padne tisuća pokraj tebe i deset tisuća s desne tvoje, tebi se neće približiti! Samo ćeš očima svojim pogledati i vidjet ćeš plaću opakima.“ (Psalam 91,5-8)

Pošast pada s desne strane. Opasnost s lijeve. Vas neće dotaknuti. Jedan kolega ima srčani udar. Drugi ima rak. Bolest vas neće dotaknuti. Samo vjerujte.

Imam zdravlje.

„Jer ti si Gospoda — utočište moje, Svevišnjega — postavio sebi za boravište. Neće te snaći zlo, i bič se neće približiti šatoru tvojemu.“ (Psalam 91,9-10)

Konačna pošast, pošast smrti, poharala je egipatsku zemlju. Nije mogla doći blizu hebrejskih stanovišta zbog krvi. Krv Kristova je mnogo snažnija od krvi janjeta. Kada bolest dođe i pokuca na vaša vrata, primijenite Isusovu krv na vaše kućanstvo.

Anđeli me čuvaju.

„Jer anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te sačuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi, da se o kamen ne spotakne noga tvoja.“ (Psalam 91,11-12)

Imate anđele koji vas čuvaju. Oni su poslušni Riječi Božjoj. Nebeska bića će vas podržati i štititi (Psalam 103,20-21).

Sotona je ispod mene.

„Gazit ćeš po lavu i kobri, zgazit ćeš lavića i zmaja.“ (Psalam 91,13)

Kada se suočimo s nečim što je nadnaravno, normalni odgovor je strah. Većina ljudi u Bibliji su se uplašili kada su vidjeli anđela, a kamoli susreli demona. Sotona, demoni, kobre, zmajevi su vam pod nogama. Isus Krist je veći (1. Ivanova 4,4).

Bog mi odgovara.

„Jer me zavoli, ja ću ga i izbaviti; uzvisit ću ga, jer poznaje ime moje. Zazvat će me, i ja ću ga uslišati; s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslavit’ ga.“ (Psalam 91,14-15)

Božje uho vam je na raspolaganju. On vas čuje kada ga zazivate. I on odgovara (1. Ivanova 5,14-15).

Ne morate ga probuditi. Ne morate učiniti ništa. To se ne temelji na djelima i postignućima. Mi ga zazovemo. On odgovara. Toliko je jednostavno.

Preda mnom je dug život.

„Mnogim ću ga danima nasititi i pokazati mu spasenje svoje.“ (Psalam 91,16)

Obećan vam je dug život. Točka. Neka Riječ bude vaš konačni autoritet. Ništa ne može ukrasti vaš život prerano.

Imam spasenje.

Ako vas ništa drugo ne uvjerava da se ne bojite, onda se sjetite: spašeni ste! Smrt nema žalac. Vječni život je vaš. To je vrijedno toga da kličemo od radosti!

Izvor: novizivot.net/crosswalk.com