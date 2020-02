OVA JE POBOŽNOST UZVIŠENIJA OD SVIH: Moćna molitva za slamanje svakog zla i bolesti!

Najjače oružje protiv svakog zla koje nam je na raspolaganju

Među raširenijim pobožnostima u Katoličkoj Crkvi je svakako i pobožnost Predragocjenoj Krvi Kristovoj. Ne radi se o jednoj pobožnosti među mnogima nego je ta uzdignuta u Crkvi na posebno mjesto i nalazi se u središtu objave. Brojni su crkveni dokumenti koji to potvrđuju.

U biblijskoj objavi, bilo na stupnju starozavjetnoga pralika, bilo na stupnju ispunjenja i usavršenja u Novome zavjetu, krv je prisno povezana sa životom i – po antitezi – sa smrću, s izlaskom zalazom-prelaskom, sa svećeništvom i bogoslužnim žrtvama, s Otkupljenjem i Savezom. Starozavjetni pralikovi vezani uz krv i njezinu spasenjsku vrijednost ispunili su se na savršen način u Kristu, osobito u njegovu vazmu smrti i uskrsnuća. Zbog toga je otajstvo Kristove Krvi u središtu vjere i spasenja.

Krv Kristova slama svako zlo, svako prokletstvo, svaku bolest i sve što nas čini robovima grijeha, slama se po Krvi Isusovoj za oslobođenje u Kristu Isusu.

Stoga je ova pobožnost, primanje Tijela i Krvi Kristove kao i molitve Krvi Kristovoj najmoćnije oružje koje smo pozvani koristiti ovdje na zemlji.

Molite ovo svaki dan:

U Ime Isusovo neka me Predragocjena Krv Kristova obrati u srcu u iskrenoj, dubokoj vjeri, ljubavi i pouzdanju u tebe, Gospodine… ! Predragocjenom Krvlju svojom Gospodine Isuse Kriste molim Te, Operi me od glave do pete, iznutra i izvana ! Neka Predragocjena Tvoja Krv poteče mojim venama, mojim organima, cijelim mojim tijelom, umom, dušom, duhom…! (možeš ovdje, po poticaju Duha meditativno i polako, imenovati svaki dio tijela, duše i duha … ili bolest i smetnju koju imaš, a koji želiš da Gospodin ozdravi svojom Krvi i u duhu osjetiti kako te Krv Kristova čisti, oslobađa i iscjeljuje, …)

Neka me Tvoja prečista Krv, Isuse Kriste iscijeli od svake bolesti tijela, uma, duše i duha. Odstrani iz mene i od mene svaku negativnost i sve što nije od tebe, Isuse! Gospodine Isuse Kriste, napravi štit oko mene, od svoje Predragocjene otkupiteljske Krvi i svih onih za koje te molim. (možeš navesti imena osoba za koje moliš…).

Isuse, Krvlju svojom operi i zapečati zrak koji dišem, hranu koju jedem, vodu koju pijem, putove koje hodim, prostore u kojima boravim, stvari koje dotičem, ljude sa kojima kontaktiram…!

Zapečati u svojoj svetoj Krvi mene (ime i prezime, osobe za koju molim), moj lik gdje god se nalazili i sve što je u vezi mene i onih za koje te molim.

Krvi Kristova operi me ( nas )… ( više puta zazivati…);

Krvi Kristova, zaštiti me (nas); Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi me (nas) i zaštiti me (nas); Krvi Kristova iscijeli me (nas)…

U Ime Isusovo , zapovijedam neka me sad ovoga časa, napusti svaka bolest tijela, uma, duše i duha i iziđe iz mene VAN. (po poticaju Duha govoriti koliko dugo …)

Krvi Kristova , u ime Isusovo blagoslovi me u ovom danu …

u ime + Boga Oca, + Boga Sina i + Boga Duha Svetoga ! Amen !

Hvala Ti Isuse, Slava Ti Isuse… ( zahvaljivati neko vrijeme i vjerovati da se molitva već ostvarila …)

3. LITANIJE PRESVETOJ KRVI ISUSOVOJ

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, (Smiluj nam se)

Sine, Otkupitelju svijeta Bože,

Duše Sveti Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, (Spasi nas!)

Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,

Krvi Kristova, Novoga i Vječnoga Saveza,

Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,

Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,

Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,

Krvi Kristova, na Križu prolivena,

Krvi Kristova, cijeno našega spasenja,

Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,

Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,

Krvi Kristova, rijeko milosrđa,

Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,

Krvi Kristova, snago mučenika,

Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,

Krvi Kristova, koja rađaš djevice,

Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,

Krvi Kristova, okrepo umornih,

Krvi Kristova, u plaču utjeho,

Krvi Kristova, nado pokornika,

Krvi Kristova, utjeho umirućih,

Krvi Kristova, mire i milino srdaca,

Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,

Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz Čistilišta.

Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama!

– Otkupio si nas, Gospodine, Krvlju svojom.

– I postadosmo Kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se! — Svemogući vječni Bože, Ti si jedinorođenca svoga Sina postavio za Otkupitelja svijeta i htio da Te Njegova Krv ublaži; podaj, molimo, da cijenu našega spasenja tako štujemo da nas njezina snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji, da uživamo na nebu vječni plod svete Krvi! Po istom Kristu Gospodinu našem! Amen!

