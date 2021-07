OSLOBODIT ĆE NAS? Gospa najavila dolazak Antikrista na svjetsku scenu!

Budite oprezni jer dat će svijetu baš ono što želi

Vremena u kojim živimo zahtijevaju oslobođenje samim time i osloboditelja. Vremena u kojim živimo su vremena rata i krikova užasa, vremena velike izopačenosti prema čovjeku, tjeskobe koja obuzima mnoga srca, vremena koja tako opako mirišu na progon. Čuvajte se, jer znajući to, gospodari kaosa svijetu će ponuditi svog osloboditelja, umjesto Krista po kojem se čovječanstvo jedino može spasiti. Ta osoba bit će Antikrist. Ali, neće nositi to ime, niti će imati fizička obilježja zloga, kako je upozorio sluga božji, nadbiskup Fulto Sheen. Bit će predstavljen svijetu kao osoba mira, ‘ljubavi’ pravde, i čudesa, a čak i ‘vjere’ inače ga nitko ne bi slijedio, a prevara će biti tako velika da će mu se mnogi pokloniti, i mali i veliki ali i izabrani kako piše Sveto Pismo. Antikrist će imati veliku moć kako političku tako i religijsku, činit će čuda i zavoditi narode i što je najvažnije prikazat će se kao osloboditelj svijeta. To je upravo ono za čime svijet čezne posljednjih godina.

Talijanskoj vidjelici Giselli Cardi dana 12. 5. 2021. Gospa je prorekla skori dolazak Antikrista i upozorila da će to biti onaj kojeg ‘će moćnici svih naroda hvaliti’.

Poruka Giselli Cardi o Antikristu i progonu

Djeco moja voljena, hvala vam što ste ovdje u molitvi i što ste u svojim srcima poslušali moj poziv. Djeco moja, vremena s kojima ćete se suočavati bit će bolna; to je razlog zašto dotičem zemlju kako bih mogla okupiti svu svoju djecu raštrkanu po cijelom svijetu. Molim vas, djeco, sažalite se nad mojim Isusom, koji je proklinjan i zlostavljan više nego prije: ovo Ga ponašanje i dalje šiba bez ikakve milosti.

Draga djeco, uskoro će doći čovjek kojeg će moćnici svih naroda hvaliti, ali on će biti Antikrist. Ovo je vrijeme sada blizu; progon će započeti u svim dijelovima svijeta, ali ne bojte se jer ću uvijek biti uz vas da vas štitim. Djeco moja, ne bojte se istine i svoje vjere; Pozivam vas da uvijek slijedite sveto Evanđelje. Danas će se milosti spustiti na vas. Ostavljam vas svojim majčinskim blagoslovom u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, Amen. (Izvor: Poruke neba)