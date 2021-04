Objavimo ovo svima: Isus otkriva gdje ga možemo vidjeti živog na zemlji

Autor: Vjera

Reci svima da me mogu naći živog i stvarnog na zemlji. Baš kao što me vidiš ovdje...

Na današnji dan spominjemo se Uskrslog Isusa koji putuje u Emaus s dvojicom svojih učenika. Oni uskrslo lice Krista ne prepoznaju iako su zadivljeni njegovim govorom. Isusovi učenici teško su podnijeli Isusovu muku i smrt. Mnogi su bili neutješni i uplašeni, nisu razumijeli što se dogodilo. Mnogi su se iz Jeruzalema vratili u svoja mjesta. Tako su se i dva Isusova učenika vraćala u Emaus, a putem su raspravljali o događajima u Jeruzalemu. Dok su razgovarali pridružio im se Isus no oni ga nisu prepoznali. Isus ih je upitao o čemu razgovaraju i zašto su žalosni. Znao je što ih muči, ovim pitanjem pozvao ih je, da se izjadaju. Dok su pričali, Isus i dva učenika došli su do Emausa. Isus je želio otići, ali su ga molil da ostane s njima, jer večer je i uskoro će noć. I dalje nisu znali da je to Isus. Zajedno su sjeli za stol, a Isus je uzeo kruh i izrekao blagoslov, razlomio kruh i pružio im. Tada su ga prepoznali – u lomljenju kruha, u zajedničkoj Euharistiji. Nije li ovo jasno otkrivenje Isusa, odgovor na pitanje gdje ga možemo naći – Uskrslog? U Euharistiji.

Isus je živ i možeš ga sresti svaki dan

Isus je to još mnogo puta objavio svojim učenicima, mnogima koji žele čuti i vidjeti, a objavljuje i danas. U predivnom svjedočanstvu svećenika i misionara koji se utopio, pa nakon raja pakla i čistilišta stao pred Isusa, Isus mu govori ove snažne riječi za sve nas:

“Vrati se i razgovaraj o onome što si vidio. Reci svima koliko volim svaku dušu. Reci svima koliko mi nedostaje svaka duša kako bi bila sretna i bila uronjena u mene. Reci svima da čekam sve. Recite svima da me mogu naći živog i stvarnog na zemlji. Baš kao što me vidiš ovdje, baš kao što me i na zemlji svi mogu susresti u svetoj pričesti. U svetoj misi čekam na sve vas. Kad svećenik u posveti podigne Hostiju, ne sagnite glave, ne zatvarajte oči, već me pogledajte! Jer iz ove Hostije ja gledam vas, gledam vas s ljubavlju i dolazim s ljubavlju onima koji Me prihvaćaju s ljubavlju kako bi svoju dušu ispunili Mojom ljubavlju i snagom u borbi protiv zla. Govori o tome! “.

Objavimo ovu radosnu vijest svima!

>>>Idi, reci ljudima gdje me mogu naći na Zemlji!