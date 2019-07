O TOME SVI ŠUTE, PA I CRKVA Nepoštivanjem ove Božje zapovijedi zatvaraju se vrata Kraljevstva Nebeskog!

Autor: Vjera

Blago onima koji peru svoje haljine...

Nitko ne govori tako jasno, iskreno i slikovito kako je govorio i govori naš Isus. Njegova ljubav je neizmjerna, ona nema kraja, i ta ljubav nas sa Nebom spaja. Isus je ljubav koja nas uvijek zove ali i ljubav koja daje zapovjedi svoje. Svi koji žele doći u Njegovo Kraljevstvo moraju živjeti životom prema 10 Božjih zapovjedi i Svetom Pismu. Isus je sve rekao jasno i razumljivo, slikovito i kroz prispodobe. Svi koji žele čuti i koji žele baštiniti vječni život, ostavio im je jasan putokaz kako do njega doći. Prve pripreme za putovanje prema Kraljevstvu Nebeskom su poštivanje 10 Božjih zapovjedi. Svaka od 10 Božjih zapovijedi ponaosob je detaljno opisana u Svetom Pismu kako se ne bi izgubili na putovanju kroz Dolinu suza kroz koju prolazimo zemaljskim životom. Nepoštivanjem svake od 10 Božjih zapovijedi ulazimo u zonu sumraka i otežavamo si put ili zauvijek skrećemo sa željenog cilja. U današnje vrijeme najveća zapreka na tom putu je nepoštivanje šeste Božje zapovijedi koja govori: Ne sagriješi bludno! Nepoštivanjem šeste zapovjedi vrlo brzo nas grijeh udaljava od Boga i prestajemo živjeti i po ostalih 9 Božjih zapovijedi.

Blud je udica na koju Sotona hvata Kristove Duše. Mami ih i potiče na blud kroz sve vidove života. Blud ne uzima samo život pojedinca, blud uzima živote cijele obitelji, a na kraju i cijelog društva. Razvrat i raskalašenost teške su rane na čovjekovoj Duši i uništava sve poput atomske bombe. Vidjeli smo to na primjeru Babilonske kule, Sodome i Gomore, Rima i …..

U Otkrivenju, Završetak 13.15, Isus je jasno rekao: „Blago onima koji peru svoje haljine da imaju dio u stablu života i mognu ući u Grad na vrata! Vani ostaju psi i vraćari, bludnici i ubojice, ideolopoklonici i svi koji laž ljube i čine.

Svijet se približava kraju, o tome nam govore Znakovi vremena, baš onako kako nam je Isus govorio o prispodobi o smokvi. Kad vidite, da je smokva propupala, znajte da dolazi proljeće.

Isto tako smo svjedoci, koliko je oko nas bestidnog omalovažavanja ljudskog tijela i pogrješnog življenja ljudske spolnosti. Bog je stvorio čovjeka kao muško i žensko da bi njih dvoje postali jedno tijelo. Na temelju Božje riječi u Bibliji, kršćanski nauk snažno naglašava dostojanstvo ljudskog tijela i ljudske spolnosti koja se treba živjeti u bračnoj ljubavi. Sve više smo svjedoci. koliko je oko nas bestidnog omalovažavanja ljudskog tijela i pogrješnog življenja ljudske spolnosti.

Šesta nas Božja zapovijed poziva da uredno i čisto živimo svoju spolnost kao izraz ljubavi i krjeposti čistoće u braku, udovičkoj i djevičanskoj čistoći, jer naše tijelo je hram Duha Svetoga i izražava čovjekovo duhovno-tjelesno jedinstvo u težnji za Božjom ljubavi. Bez te čežnje za Božjom ljubavi i onečišćenjem hrama Duha Svetoga koji je u nama, ne možemo doći u Kraljevstvo Božje i zato, Sotona kroz svoje zemaljske saveznike, širi blud, kako bi kroz blud uništio obitelji, djecu koja gube primjere bračne ljubavi, čistoće i koja zbog razorne moći zla bluda u obitelji, snose velike posljedice, postaju nesretni, odaju se porocima i završavaju naslijednim grijehom bluda kojeg su doživjeli u svojoj obitelji.

Grijeh bluda uništava sve, a na kraju će uništiti i cijelo čovječanstvo, a o tome svi šute pa čak i Crkva. Papa nam propovijeda o Milosrdnom Isusu, koji nam uvijek širi ruke, ne osvrćući se na spoznaju, da kad Isus dođe u Onaj čas, da ne dolazi kao Milosrdni Isus, nego dolazi kao Pravedni Isus, koji će nam suditi po našim djelima. Vrijeme milosrđa je vrijeme dok putujemo kroz Suznu dolinu, to je vrijeme ljubavi, poniznosti, čistoće, odricanja od bluda i grijeha, to je vrijeme kad se možemo obratiti, kad možemo Isusu zavapiti da nam oprosti naše grijehe, da se za njih iskreno pokajemo, da svoje grijehe okajemo i da svima koje smo povrijedili štetu nadoknadimo. Ukoliko to milosno vrijeme propustimo, biti će nam kao u prispodobi o deset djevica (Mt. 25, 11-13) kad su dozivale: „Gospodine! Gospodine, otvori nam!“ ali On im odgovori: „Zaista vam kažem, ne poznajem vas!“ Stoga bdijte jer ne znate dan ni čas mojega dolaska! I zato svi koji želimo gledali lice Božje i živjeti vječni život sa Njim u Kraljevstvu Njegovu, moramo se obratiti i svoj život posvetiti Njemu, živeći po zapovjedima koje nam je ostavio, jer je to jedini put do Božjega Kraljevstva.

Slavica Vučko