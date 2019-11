Njemački svećenik upozorio: Samo ovi vjernici moći će izdržati TEST I OLUJU koja potresa Crkvu!

Autor: Vjera

Svećenik tvrdi da su ovakvi vjernici drugačiji od drugih

Usred mnogih smetnji i zabluda, zbunjenosti koja se trenutno odvija unutar Katoličke crkve, njemački svećenik otac Frank Unterhalt upitan kako ostati u miru i pravoj vjeri usred ovih zbivanja, odgovorio je: Tako da se podsjetimo na ljepotu katoličke vjere u intimnoj ulozi Blažene Djevice Marije.

U svojoj izjavi za LifeSite, župnik Unterhalt kaže: ‘Mnogi vjernici traže kako izdržati trenutnu oluju i veliki test vjere i ostati u pravoj vjeri. Želim odgovoriti na to s poznatim riječima Presvete Djevice Marije u Fatimi: ‘Moje Bezgrešno Srce bit će vaše utočište i put koji vodi Bogu!’

Unterhalt također, na temelju svog iskustva kao župnik, potvrđuje riječi pape Ivana Pavla II: ‘Sveto Pismo i iskustvo vjernika govori kako je u najtežim trenucima povijesti, kad je Crkva trpjela najsnažnije udarce, upravo Marija, Majka Božja bila ta koja je bila u neposrednoj blizini crkve’.

Otac Unterhalt također potiče vjernike posvećenje Marijinu Bezgrešnom Srcu svaki dan, te navodi kako po njegovom iskustvu oni vjernici koji njeguju pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji posebno su vezani i za presvete sakramente, posebno za sakrament svete Euharistije i ispovijedi.

On govori: ‘Doista, pokazalo se da su oni vjernici koji su se posvetili Majci Božjoj primili svjetlo i snagu da ostanu vjerni Gospodinu. Oni su ti koji, s vezama Majke Crkve, žive istinsku vjeru u župama. Oni vjernici koji njeguju iskrenu marijansku pobožnost prihvaćaju i Božje milosrđe u ispovjedaonicama i dobivaju nagon da presveto Tijelo Isusovo primaju na koljenima na jezik, za vrijeme Euharistije, ulazeći u dubinu ovog sakramenta’.





I zaista, sestra Lucija, posljednja fatimska vidjelica upozorila je svijeta da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu!

‘Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih!’ – rekla je Gospa sestri Luciji!

Zato, ako želiš taj lijek, to sredstvo pobjede, posveti se sada, i obnavljaj ovu posvetu Njezinom Bezgrešnom Srcu svaki dan. Tada ćeš moći iz Njezina srca slijediti Krista, onako kako On to uistinu želi – do trijumfa i bez straha od oluje.

Osobna posveta Bezgrešnom Srcu Marijinom

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće:svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen!

(S dopuštenjem crkvenih vlasti,1983.g.)