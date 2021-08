NI NE SLUTITE Starac Pajsije raskrinkava: Evo što đavao radi na Veliku Gospu

Autor: Vjera

Ovo se događa svima na Velike blagdane poput Velike Gospe

Sveti Pajsije Svetogorac jedan je od najznačajnijih i najuvaženijih svetogorskih staraca 20. stoljeća. Ovaj pravoslavni monah proteklih je desetljeća postao jedna od najsvetijih ličnosti u Grčkoj. Kanoniziran je od strane Grčke pravoslavne Crkve 13. siječnja 2015. godine.

Jednom su ga upitali -Starče, zašto se iskušenja često javljaju na blagdane?

Sv. Pajsije odgovara: Zar ne znate? Na svete blagdane Isus Krist, Panagija (Djevica Marija) i sveci su najradosniji, obasipajući nas blagoslovima i drugim duhovnim darovima. Ako roditelji nude poslastice kada njihova djeca slave (njihov imendan), a kraljevi oproste kad se rodi novi princ, zašto i sveci ne bi nudili “poslastice”?

Zapravo, radost koju pružaju vrlo je snažna i vrlo korisna za duše. Znajući to, đavao stvara iskušenja kako bi lišio ljude tih božanskih darova i spriječio ih da se raduju i imaju koristi od ovih blagdana. I ponekad možete vidjeti kada se obitelj priprema za odlazak u crkvu i svetu Pričest na blagdan, Zli će ih iz nekog razloga natjerati na prepirku, a oni na kraju ne samo da se neće pričestiti, već i neće otići u crkvu. Đavao će toliko zaplesti stvari da su lišeni svake božanske pomoći.

– Vidjet ćete i u ovom našem vlastitom samostanskom životu. Mnogo puta će đavao, dobro znajući da ćemo duhovno profitirati na blagdan, stvoriti iskušenje tog dana, točnije prethodne noći, i pokvariti nam cijelo raspoloženje. Na primjer, može nas natjerati da se posvađamo s drugim bratom i nakon toga nas muči tako što će emocionalno i fizički slomiti naš duh. Dakle, on nam ne dopušta da izvučemo koristi svetog blagdana kroz radosni proces slavljenja Boga toga dana.

Ali Dobri Bog će nam pomoći, jer vidi da je napast bila uzrokovana isključivo zavišću zloga, a mi je nismo izazvali. A Bog će nam još više pomoći ako sami sebe ponizimo i tako si pristupimo, ne okrivljujući ni svog brata, ni samog vraga koji mrzi svako dobro, jer uostalom, to je ono što on čini: stvara skandal i širi zlo – gdje čovjek, kao „ slika i prilika”Božja, treba širiti mir i dobrotu.