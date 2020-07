NEŠTO VELIČANSTVENO SE DOGAĐA DANAS! Evo kako do posljednjeg oružja protiv Sotone

Autor: Vjera

Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih

Nalazimo se u dobu velikih ratova, velike gladi – gladi za istinom i ljubavi jer pokvarenost sve pokriva i skriva, dobu velike izopačenosti prema čovjeku. U dobu podjela, i dobu koje se na mnogo načina može pripisati najavljenim posljednjim vremenima za čovječanstvo. Vremenima kojima će zavladati Antikrist, sotonin sluga, vremenima koja će biti potpuno u vlasti Sotone, vremenima tame u kojima će Sotona misliti da je pobijedio.

Naravno nije, jer tek tada, kad svijet bude u njegovoj vlasti dogodit će se trijumf Marijina Bezgrešnog Srca, da se ispuni što je Pisano. Bit će to slično kalvarijskom danu, kad su u trenutku Isusove smrti na križu svi pomislili da je – gotovo. Ali nije bilo, trijumf Uskrsnuća tek je tada uslijedio!

Marija, Majka dala nam je važne upute kako postati djelom tog trijumfa i kako bi se zaštitili od onoga što je već jako prisutno, ali bit će još snažnije.

Ukazala se u Fatimi, u Portugalu, 1917. godine i između ostalog poručila da Isus želi da se ustanovi pobožnost Njenom Prečistom Srcu, a obavlja se svaku prvu subotu u mjesecu. Ako još niste svakako obavite ovu pobožnost – danas.

Posveta Njenom Bezgrešnom Srcu toliko je važna da je Gospa poručila da je to jedno od dva posljednja oružja za spasenje svijeta i da drugih neće biti.

Sestra Lucija je rekla sljedeće:

„Ona (Gospa op.a) je rekla meni i mojim rođacima da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu!

Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih!“

Zato, ako želiš taj lijek, to sredstvo pobjede, posveti se sada, i obnavljaj ovu posvetu Njezinom Bezgrešnom Srcu svaki dan. Tada ćeš moći iz Njezina srca slijediti Krista, onako kako On to uistinu želi – do trijumfa!

Osobna posveta Bezgrešnom Srcu Marijinom

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće:svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen!

(S dopuštenjem crkvenih vlasti,1983.g.)