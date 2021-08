Nema toga što ne može riješiti! Čudesna molitva koju je Papa prenio milijardama ljudi

Autor: Vjera

Vidjeviši sliku papa Franjo ostao je zapanjen te milijardama ljudi poslao ovu moćnu poruku

Otac Jorge Mario Borgelio, danas papa Franjo 80-ih godina branio je doktorat u Njemačkoj. U prostorijama isusovačke crkve u Augsburgu susreo je sliku koja predstavlja Blaženu Djevicu Mariju kako raspetljava niz čvorova na jednoj vrpci. T a slika ga je posve oduševila. Djelo je umjetnika Johannasa Melchiora Schidtera. Naslikana je oko 1700. godine, po narudžbi jednog svećenika.

Papa Franjo toliko se zapanjio nad ljepotom Gospe koja razvezuje čvorove da je u Argrentinu prvo ponio par razglednica s njezinom slikom nakon čega je dao izraditi veću kopiju koju je postavio u kapelicu isusovačkog reda u Buenos Airesu. Promatrajući dubine koje skriva slika, papa Franjo napisao je i prvu molitvu Mariji koja razvezuje čvorove ali je dao i prvo teološko tumačenje za ovu Gospu. Čak je imao običaj za svaki Božić i Uskrs u pisma koja šalje staviti sličicu Gospe i tako širiti marijansku pobožnost Mariji koja razvezuje čvorove. Kasnije, vođen Božjom providnošću i očitim majčinskom blagoslovom, otac Borgelio zauzeo se za podizanja svetišta na čast Mariji koju je ugledao na slici i petnaest godina prije, i koja ga je vodila do tog trenutku.

U prisutnosti na tisuće vjernika 8. prosinca 1996. u crkvi San Jose del Talar svečano je postavljena ova slika. danas, zahvaljujući tome što je svetište potpomognuto od današnjeg pape Franje, opet Božjom providnošću ovo svetište svakog osmog u mjesecu okuplja i do 50 tisuća ljudi a za pomoć koja pristiže od Marije koja razvezuje čvorove pročulo se na svim krajevima svijeta.

Nakon što je postao papa, otac Borgelio žurio je ispričati milijardama ljudi istinu o Gospi koja slama sve čvorove života , toliko ga je slika nadahnula. Pa je 12. listopada 2013., subotu uoči posvećenja cijelog svijet Blaženoj Djevici Mariji, izrekao ove riječi:

„Marija razrješuje čvor grijeha. Čvor koji je – prema Sv. Ireneju – Eva svezala svojim neposluhom, Djevica je Marija razriješila svojom vjerom. Čvor neposlušnosti i nevjere! … Kada Boga ne slušamo i ne vršimo njegovu volju, djelujemo po svome i svojim konkretnim djelovanjem pokazujemo zapravo nedostatak pouzdanja u Njega, i to je grijeh što onda u našoj nutrini postaje kao čvor. Ovi i ovakvi nam čvorovi oduzimaju mir i vedrinu. Više takvih čvorova mogu oblikovati zaplet koji je sve bolniji i teže razvezati. Ipak, ništa nije nemoguće Božjemu milosrđu! Čak i najzamršeniji čvorovi razrješuju se Njegovom milošću. Marija je sa svojim ‘DA’ otvorila Bogu vrata da bi razriješio onaj prastari čvor neposlušnosti. Majka nas strpljivo i nježno nosi Bogu da nam On svojim očinskim milosrđem razveže čvorove duše. Koji bi to mogli biti čvorovi mojega života? Tražim li od Marije da mi pomogne imati povjerenja u Božje milosrđe kako bih se promijenio?“, te je preporučio molitvu Mariji koja razvezuje sve čvorove. Riječ čvorovi odnosi se na sve prepreke, sve grijehe, rane, sumnje te sve ono što nas duboko koči da se posve predamo Gospodinu.

Svjedočanstvo o uslišanju po Gospi koja razvezuje čvorove

Hvaljen Isus i Marija! Imam 22 god. i bolovala sam od anksioznosti koja me gušila i paralizirala za život,nikad nisam pila tablete iako mi je dosta ljudi sugeriralo da bih uz molitvu i vjeru možda trebala potražiti liječničku pomoć.(ovime ne želim umanjiti vrijednost liječnika!!)

Predavala sam to na misama svaki dan,molila,vapila,išla sam oko 6 mj svaki dan na svetu misu i Isus me jako oslobodio od strahova,depresije,anksioznosti,od prisilnih i neg. misli, ali bila je ostala neka nelagoda u prsima. Fra Smiljan Kožul je svima predložio na susretu zadnje srijede u mjesecu da mole devetnicu Mariji koja razvezuje čvorove i da mu stalno javljaju uslišanja, također čitala sam i tuđa uslišanja na stranicama na internetu. Nikako nisam mogla početi moliti i bila sam kao nekako skeptična, ne znam zašto, kao da nisam vjerovala..ali odlučila sam moliti!! Ja i jedna žena, moja sestra u Kristu molile smo tu devetnicu na nakanu za moju anksioznost s tim da me ona još preporučila tih devet dana i sv. Dimfni.

Obećala sam Mariji ako mi pomogne svima širiti ovu pobožnost do kraja života… Braćo i sestre ja sam se kroz devetnicu počela nekako osjećati bolje, imala sam neke male napasti, ali sve bolje i bolje…nakon izmoljene devetnice moj osmijeh je bio od uha do uha. Presretna sam. Odlučila sam moliti drugu devetnicu Mariji koja razvezuje čvorove u nakanu da me oslobodi od jedne prisilne želje koju sam imala i stalno mi se nametala,a u srcu i svojom slobodom sam htjela nešto sasvim drugo. Već prvi dan sam izmolila i otišla na misu..nakon mise osjetila sam milost, kao slobodu, da meni Bog daje da ja odlučim što želim, kod njega nema prisile….i dalje sam o toku te druge devetnice… zaista je devetnica premoćna. Molite i uvjerite se.

KAKO MOLITI DEVETNICU:

– prekrižiti se

– izmoliti čin pokajanja ( moj Bože,kajem se od sveg srca što uvrijedih Tebe. . .)

– Zaziv Duhu Svetom ( o dođi stvorče duše sveti )

– Vjerovanje

– izmoliti prve 3 desetice krunice

– pročitati razmišljanje ( meditaciju ) za taj dan devetnice

– zatim izmoliti zadnje 2 desetice krunice

– molitva „ Mariji koja razvezuje čvorove“

– litanije – biblijske Gospine litanije









M E D I T A C I J E ( R A Z M I Š L J A N J A )

MOLITVA KOJA SE MOLI SVAKI DAN DEVETNICE, IZA KRUNICE ( prije litanija )

MOLITVA „ MARIJI KOJA RAZVEZUJE ČVOROVE „

Djevice Marijo, Majko lijepe ljubavi, Majko koja nisi nikad ostavila nijedno dijete koje traži pomoć, Majko čije ruke rade bez prestanka za tvoju voljenu djecu, jer su ispunjene božanskom Ljubavi i beskrajnim Milosrđem koje se izljeva iz tvog srca, okreni svoj pogled prepun sućuti prema meni. Vidi čvorove koji guše moj život.Ti poznaješ moju nevolju i žalost. Ti znaš koliko me ovi čvorovi paraliziraju. Marijo, Majko kojoj je Bog povjerio dužnost da razveže čvorove života svoje djece, ja polažem svoj život u tvoje ruke. Nitko, čak ni Zli, ne može oduzeti tvoju milosrdnu pomoć. U tvojim rukama ne postoji nijedan „ čvor“ koji ti ne bi mogla razvezati. Majko, sva moćna, po tvojoj milosti i moći tvoga zagovora kod tvoga sina Isusa, mog Otkupitelja, primi danas ovaj „ čvor“ . . . ( imenuj ga ,ako je moguće ). Na slavu Božju, molim te da ga razvežeš zauvijek. Uzdam se u Te! Ti si jedinstvena Tješiteljica koju mi je Bog dao, ti si Tvrđava mojih slabih snaga, bogatstvo mojoj bijedi, oslobođenje od svega što me smeta da budem s Kristom. Primi moj poziv. Čuvaj me, vodi me, štiti me. Ti si moje sigurno utočište!

„ Marijo koja razvezuješ čvorove“, moli za mene!









PRVI DAN

Ljubljena Majko,Presveta Marijo, koja razvezuješ čvorove što guše tvoju djecu, pruži svoje milosrdne ruke prema meni.Danas ti predajem ovaj čvor . . . ( imenuj ga, ako je moguće ) i sve negativne posljedice koje je prouzrokovao u mom životu. Dajem Ti ovaj čvor koji me muči, koji me unesrećuje i smeta da se sjedinim sa tobom i tvojim Sinom Isusom,mojim Spasiteljem.

Utječem se tebi „ Marijo koja razvezuješ čvorove „ jer imam pouzdanje u tebe i znam da nećeš nikada prezreti grešnika koji te moli za pomoć. Vjerujem da ti možeš razvezati ovaj čvor jer ti je Isus dao svu moć.

Pouzdajem se u tebe da ćeš razvezati ovaj čvor jer ti si moja Majka.Znam da ćeš to učiniti jer me voliš istom ljubavlju kao i Bog.

Hvala ti moja ljubljena Majko!

„ Marijo koja razvezuješ čvorove“ moli za mene

TKO TRAŽI MILOST,NAĆI ĆE JE U MARIJINIM RUKAMA

DRUGI DAN

Marijo,ljubljena Majko, izvore svih milosti, moje se srce okreće prema tebi. Priznaje da sam grešnik/ca i da mi treba tvoja pomoć. Zbog svoje sebičnosti, srdžbe, nedostatka velikodušnosti i poniznosti, često sam zanemario/la milosti koje sam dobio/la od tebe. Okrećem se danas prema tebi „Marijo koja razvezuješ čvorove „ da ti za mene izmoliš od svoga Sina Isusa čistoću srca, poniznost i pouzdanje. Živjet ću svaki dan prakticirajući ove vrline. Dat ću ti ih kao dokaz moje ljubavi prema tebi.Stavljam u tvoje ruke ovaj čvor. . . ( imenuj ga,ako je moguće ) koji mi smeta da se slava Božija očituje u meni.

„Marijo koja razvezuješ čvorove“ moli za mene

S MARIJOM PRIKAŽI BOGU SVAKI TRENUTAK DANA

TREĆI DAN

Marijo,posrednice svih milosti, Kraljice neba, čije ruke primaju i dijele sva blaga Kralja,okreni svoje milosrdne oči prema meni. Polažem u tvoje svete ruke ovaj čvor mog života. . . . . svaku mržnju, svako zlopamćenje koje joj je uzrok.

Bože Oče, molim oproštenje za sve svoje grijehe.Pomozi mi da sada oprostim svim osobama koje su mi svjesno ili nesvjesno izazvale ovaj „čvor“

Ispred tebe, ljubljena Majko, i u ime Tvog Sina Isusa, mog Spasitelja, koji je bio toliko vrijeđan i koji je znao oprostiti, ja opraštam sada svim osobama. . . . . . i ja sebi opraštam također, zauvijek.

Hvala ti „ Marijo koja razvezuješ čvorove“ što razvezuješ u mom srcu „čvor“ mržnje(srdžbe)i „čvor“ koji ti sada prikazujem.Amen.

„ Marijo koja razvezuješ čvorove“ moli za mene.

ONAJ KOJI ŽELI MILOSTI NEKA SE OKRENE PREMA MARIJI!

ČETVRTI DAN

Predraga Majko, koja primaš sve koji te traže,smiluj mi se.

Polažem u tvoje ruke ovaj „ čvor“ . . . . smeta mi da budem u miru, paralizira moju dušu, smeta mi da idem do mog Gospodina i da stavim svoj život u Njegovu službu..

Razriješi ovaj „ čvor „ moga života, moja Majko. Moli od Isusa ozdravljenje moje paralizirane vjere, koju prepreke na putu ruše. Hodaj sa mnom, predraga majko, da postanem svjestan/na da su ove prepreke ustvari prijatelji, da prestanem mrmljati, da se naučim zahvaljivati u svakom trenutku i radovati se, povjeravajući sve tvojoj moći.

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“, moli za mene.

MARIJA JE SUNCE OD KOJEG ČITAV SVIJET PRIMA TOPLINU!

PETI DAN

„ Majko koja razvezuješ čvorove“ , velikodušna i puna sućuti, okrećem se prema tebi da bi ti još jedanput predao/la ovaj „čvor“. . . . Molim te udijeli mi Božju mudrost, da bi u svijetlu Duha Svetog razriješila sve ove teškoće.

Nikad te nitko nije vidio u ljutnji; naprotiv tvoje su riječi uvijek bile pune blagosti

Oslobodi me tuge, ljutnje i mržnje, što je taj čvor u meni stvorio. Predraga Majko, daj mi svoju blagost i mudrost da o svemu naučim razmišljati u tišini mog srca.

Kao što si učinila na Duhove, posreduj kod Isusa, za mene, da u svom životu primim novi izljev Duha Svetog.Duše Božji, siđi na mene!

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“, moli za mene.

MARIJA JE BOGATA BOŽJOM SNAGOM ( moći )

ŠESTI DAN

Kraljice Milosrđa, predajem ti ovaj „čvor“ mog života . . . . . . i molim te da mi daš srce koje zna biti strpljivo dok ne razriješiš ovaj „ čvor“.

Nauči me slušati Božju Riječ, ispovijedati se, pričešćivati se, napokon ostani sa mnom. Pripremo moje srce da sa anđelima slavim milost koju ćeš mi udijeliti.

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“ moli za mene.

SVA SI LIJEPA, MARIJO, I NIKAKVA GRIJEHA NEMA U TEBI !

SEDMI DAN

Prečista Majko,okrećem se danas prema tebi: molim te razriješi ovaj „ čvor“ u mom životu. . . . . i oslobodi me utjecaja Zloga. Bog ti je povjerio veliku vlast nad svim demonima. Ja se danas odričem demona i svih veza koje sam imao/la s njima. Izjavljujem da je Isus moj jedini Spasitelj, moj jedini Gospodin.

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“ zgazi glavu Zlome. Uništi zamke koje su proizvele ove čvorove u mome životu. Hvala, ljubljena Majko.

Gospodine, oslobodi me svojom Predragocjenom Krvlju!

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“, moli za mene.

TI SI SLAVA JERUZALEMA, TI SI DIKA RODA NAŠEG !

OSMI DAN

Marijo,Majko Božja, Presveta Djevice, bogata milosrđem, smiluj se svome djetetu i razveži ovaj „čvor“ . . . . u mome životu. 4

Posjeti me ,kao što si posjetila Elizabetu. Donesi mi Isusa, koji će mi donijeti Duha Svetoga. Pouči me prakticirati ( živjeti ) vrline : hrabrosti, poniznosti, vjere i kao Elizabeta da primim Duha Svetoga.

Želim da budeš moja Majka, moja Kraljica i moja prijateljica.

Dajem ti svoje srce i sve što mi pripada:moju kuću, moju obitelj, moja vanjska i unutarnja dobra. Pripadam Ti zauvijek.Stavi u mene svoje srce da bih mogao/la činiti sve što mi Isus kaže da činim.

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“,moli za mene.

IDIMO DAKLE, PUNI POUZDANJA, PRIJESTOLJU MILOSTI !

DEVETI DAN

Presveta Majko, naša Odvjetnice, ti koja razvezuješ „ čvorove“ došla sam ti se danas zahvaliti što si htjela razvezati taj „ čvor“ . . . . u mom životu.Ti poznaješ žalost koja mi je nanesena. Hvala ti moja Majko, što si u svome milosrđu posušila suze mojih očiju. Hvala što si me primila u svoje ruke i dopustila da primim još jednu milost od Boga.

„ Marijo koja razvezuješ čvorove“, ljubljena moja Majko, ja ti zahvaljujem što si razvezala čvorove u mom životu.Zaogrni me svojim plaštom ljubavi, čuvaj me pod svojom zaštitom, ispuni me svojim mirom.

„ Marijo, koja razvezuješ čvorove“ ,moli za mene.

BIBLIJSKE GOSPINE LITANIJE

Moljenje litanija može započeti Psalmom95,kao i evanđeoski hvalospjev ( Lk1,68-79;Lk1,46-55;Lk2,29-32)

Gospodine, smiluj se,

Kriste, smiluj se,

Gospodine, smiluj se,

Kriste, čuj nas, 5

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas

Nova Evo,

Majko živih,

Rode Abrahamov,

Baštinice obećanja,

Izdanče Jišajev,

Kćeri Sionska,

Zemljo djevičanska,

Ljestve Jakovljeve,

Grme gorući,

Svetohranište Svevišnjega,

Škrinjo zavjetna,

Prijestolje mudrosti,

Grade Božji,

Vrata istočna,

Izvore vode žive,

Zoro spasenja,

Veselje izraelsko,

Slavo jeruzalemska,

Diko puka našega,

Djevice nazaretska,

Djevice milosti puna,

Djevice Duhom Svetim osjenjena,

Djevice i Majko,

Službenice Gospodnja,

Službenice riječi,

Službenice ponizna i siromašna,

Zaručnice Josipova,

Blagoslovljena među ženama,

Majko Isusa – Emanuela,

Majko Sina Davidova,

Majko Gospodinova,

Majko učenika Isusovih,

Majko hitra u pohodu Elizabeti,

Majko koja se raduješ u Betlehemu,

Majko koja prikazuješ Sina u hramu,

Majko izbjegla u Egipat,

Majko strepnje u Jeruzalemu,

Majko providnosti u Kani,

Majko jaka na Kalvariji,

Majko molitve u dvorani posljednje večere,

Ženo novoga Saveza,

Ženo Suncem odjevena,

Ženo zvijezdama okrunjena,

Kraljice s desne Kraljeve,

Blažena jer si povjerovala, mi te hvalimo!

Blažena jer si riječ očuvala, mi te blagoslivljamo!

Blažena jer si volju Očevu vršila, mi te slavimo!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – smiluj nam se!

Oče naš. . .

– Moli za nas, sveta Bogorodice.

– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se

Oče,ti iz naraštaja u naraštaj objavljuješ svoju ljubav prema čovjeku. Zahvaljujem ti što si nam, u punini vremena, po Blaženoj Djevici mariji, darovao svoga Sina i našega Spasitelja; udijeli nam Duha istine da u povijesnim zbivanjima otkrijemo znakove nade i mira, da postignemo u životnim događanjima klice slobode i milosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.