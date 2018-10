Neil Anderson: Ovo su simptomi koji ukazuju da te đavao potpuno porazio!

Autor: Vjera

Evo koji su kršćani potpuno poraženi!

Postoji uvriježeno mišljenje da biti pod utjecajem zloduha znači biti opsjednut, potpuno pod kontrolom đavla. Nešto poput onog kako to prikazuju hollywoodski filmovi: glava se okreće za 180°, osobu zaposjeda zla sila i posve preuzima kontrolu, osoba govori latinskim, hebrejskim, jezicima koje nikad nije učila, pokazuje nadnaravnu snagu itd. Doista, to se ponekad i događa, no to su samo krajnji i relativno rijetki slučajevi. Sama pak prisutnost zloduha je daleko raširenija nego to kršćani uopće i misle. Iako to najčešće ne prepoznajemo, djelovanje zloduha je nešto što svakodnevno osjetimo na svojoj koži.

Racionalizam, kao prevladavajuća filozofija naše civilizacije nam priječi da vidimo odakle zapravo dolazi većina onog što stvara problem u našim životima.

Smetnje koje dolaze od utjecaja zloduha svodimo na psihu i njezine mehanizme i time se bavimo samo simptomima, a ne pravim uzrocima. Činjenica pak jest: mi smo u duhovnoj bitci, borbi (Ef 6,12) i što smo toga manje svjesni to je djelovanje demona, obavijeno velom neznanja, učinkovitije, a njihova pobjeda sigurnija. I to se događa među kršćanima, onima koji bi trebali znati bolje.

U svojoj knjizi ”On lomi okove” autor Neil T. Anderson procjenjuje da oko 85% kršćana živi pod stalnim duhovnim napadima. Ti kršćani mogu čak biti i dobro poučeni u svojoj vjeri, ali pošto ne razumiju duhovni svijet, niti kako on utječe na njihove živote, oni ne razumiju da su njihovi problemi duhovne naravi, niti poznaju oružje borbe ili kako doći do pobjede.

Postoje tri načina na koja možeš odgovoriti demonskim podrugivanjima i podbadanjima kojima se nabacuju na tebe tijekom dnevnog hoda s Kristom, a dva od njih su pogrešna i najčešća.

Prvi, najporaženiji su oni ljudi koji obraćaju pozornost na demonske misli i vjeruju im. Podmukla misao ispaljenja je u tvoj um: ”Ne moliš, ne čitaš svoju Bibliju, pa ni ne svjedočiš kao što bi trebao. Kako te Bog može voljeti?” To je očita laž jer je Božja ljubav bezuvjetna. Ali ti poneš razmišljati o svojim propustima i slagati se s tim da Bogu baš nisi vrijedan ljubavi. Vrlo brzo sjediš nasred ulice i nikamo se ne krećeš.

Ti su kršćani potpuno poraženi jednostavno zato što su bili nasamareni da povjeruju kako ih Bog ne ljubi, ili kako nikada neće biti pobjedonosni kršćani, ili kako su bespomoćne žrtve prošlosti. Nemaju nikakvog razloga zbog kojeg ne bi odmah ustali i počeli hodati, ali oni su povjerovali laži i ne mogu se nikamo pokrenuti.

Drugi odgovor je jednako tako neplodan. Pokušavaš se prepirati s demonima: Nisam ja ni odvratan ni glup. Ja sam pobjedonosni kršćanin.” Ponosan si pa ne vjeruješ što ti govore, ali te oni i dalje nadziru i određuju tvoj dnevni red. Stojiš nasred ulice i vičeš na njih kada bi trebao marširati naprijed.

Mi ne trebamo vjerovati zlim duhovima, niti trebamo s njima razgovarati. Umjesto toga, ne trebamo ih uzimati u obzir. Opremljen si bojnom opremom Božjom; ne mogu te dotaknuti sve dok ne spustiš svoj obrambeni stav. Na svaku strijelu kušnje, optužbe, ili prijevare koju ispale prema tebi, jednostavno podigni štit vjere, skreni napad, i živi dalje (Kol 2,6). Zarobljavaj svaku misao da se pokorava Kristu. Izaberi istinu usprkos svakoj laži. Kako to budeš činio, iskusit ćeš kako se svakim korakom tvoja zrelost i sloboda umnožavaju.

Neil T. Anderson; iz knjige ”On lomi okove”