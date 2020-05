NA DANAŠNJI DAN GOSPA DAJE MOĆNU UPUTU: Molite ovaj zaziv i preobrazit ćemo svijet!

Na jedan blagdan Duhova dala je svijetu moćan zaziv Duhu Svetom, njenom zaručniku te nas pozvala da ga molimo često...

Preko svećenika don Stefana Gobbija Blažena Djevica Marija djelovala je na ovaj svijet, uspostavljajući cenakule diljem svijeta i obnavljajući svoje svećenike i laike, svoju vojsku pripremajući ih na posljednju bitku. Na jedan blagdan Duhova dala je svijetu moćan zaziv Duhu Svetom, njenom zaručniku te nas pozvala da ga molimo često:

Djevica Marija svijetu je ostavila sljedeću poruku:

“Ja sam zaručnica Duha Svetoga.

Moja moćna služba posrednice između vas i mojega Sina Isusa osobito se vrši tako da vama u obilju ishodim od Oca i Sina, Duha Ljubavi.

Tom božanskom vatrom mora biti obnovljena i preobražena Crkva. Tom vatrom ljubavi čitav će svijet postati nov. Pod njegovim moćnim životnim dahom napokon će nastati nova nebesa i nova zemlja.

U Cenakulu mojeg Bezgrješnog Srca spremite se da primite tog božanskog Duha.

Otac vam ga daje da vas intimno pridruži svojem životu i da bi u vama, na sve savršeniji način, mogla zasjati slika Sina koji mu je vrlo omilio.

Isus vam ga priopćava kao najdragocjeniji plod samog svojega Otkupljenja, kao Svjedoka svoje Osobe i svoga božanskog poslanja.

I u ovoj dalekoj zemlji, u koju sam te dovela da održavaš cenakule s tolikim mojim sinovima, vidiš već rašireno Evanđelje po dragocjenom djelovanju misionara.

Sada sav svijet mora biti doveden do punine istine Isusova Evanđelja, do jedine Crkve koju je Krist htio i osnovao, a to je zadaća Duha Svetoga.

Crkva se njegovoj božanskoj vatri mora otvoriti tako da, potpuno očišćena, bude spremna primiti sjaj njegovih novih Duhova, u pripravi za drugi, slavni dolazak mojega Sina Isusa.

Danas vas pozivam da svi uđete u Cenakul mojeg Bezgrješnog Srca u očekivanju da u punini primite Duha Ljubavi koji vam je od Oca i Sina dan za dar.

Moje Bezgrješno Srce zlatna su vrata kroz koja prolazi taj Božanski Duh da bi stigao do vas. Zato vas pozivam da često ponavljate: ‘Dođi, Duše Sveti, dođi moćnim posredovanjem Bezgrješnog Srca Marije, tvoje ljubljene Zaručnice’.”