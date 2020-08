Na dan proglašenja dogme o Marijinu Uznesenju na nebu se dogodilo veličanstveno čudo!

Autor: Vjera

Čudo je vidio osobno i papa Pio XII

Čudu Sunca svjedočio je i papa Pio XII. i to čak četiri puta. Simbolično, papa je ovaj prizor vidio prije samog proglašenja dogme o tjelesnom Uznesenju Blažene Djevice Marije u nebo kao i nešto vremena nakon toga.

Papa je to pismeno priopćio kardinalu Federicu Tedeschiniju:

„Bilo je to 30. listopada 1950. godine…Penjao sam se k Trgu Gospe Lurdske, prema vrhu brijega, u drvoredu koji prolazi desno uz ogradni zid. Za trenutak podigoh oči sa svojih ruku. Tada opazih fenomen koji do tog časa još nisam vidio. Sunce koje je još dosta visoko stajalo, pokazalo se kao neprozirna, žućkasta lopta, okružena sjajnim krugom; što me pak nipošto nije sprječavalo promatrati pažljivo sunce, a da pri tome ne osjetim ni najmanju nelagodu. Nježan oblak prostirao se kao koprena pred suncem. Žuta lopta pokretala se na svojem vanjskom rubu čas vrteći se, čas pomičući se s lijeva na desno i obrnuto. I unutrašnjost kugle – to se vidjelo posvema jasno – bila je neprekidno u najjačem pokretu.

Isti fenomen ponovio se i sljedećih dana, 31. listopada i 1. studenoga, na dan proglašenja dogme, isto tako 8. studenoga, na osminu; odonda nikada više…“, napisao je papa!

Podsjetimo, čudo Sunca predivan fenomen koji prati brojna mistična ukazanja u Fatimi vidjelo je više od 70 tisuća ljudi, prema nekim podacima i 100 tisuća ljudi koji su tog dana došli u Fatimu pa više manje ismijati katoličko ‘praznovjerje’.

Naime, Blažena Djevica Marija fatimskim je vidjelicama unaprijed najavila čudo kako bi ga kad se dogodi vidjelo što više ljudi i kako bi narod povjerovao u Gospino ukazanja i u poruke koje su toliko važne za svijet.

Tog 13. listopada na desetke tisuća ljudi došli su na polja Cova de Iria u blizini portugalskog mjesta Fatime unatoč blatu i obilnoj kiši, očekujući čudo. Mnogi su mrmljali o lažnim objavama te pretpostavljali da čuda neće biti. A onda…Prvo je kiša prestala padati, oblaci su se potpuno raspršili te se na nebu pokazala sunčeva kugla koja se velikom brzinom, strjelovito počela okretati oko sebe i stvarati snopove svjetlosti u svim bojama.

Potom se sunce kratko zaustavilo, a onda opet počelo plesati. Još se jednom zaustavilo i onda treći put počelo igrati, praveći još jaču svjetlost. Tisuće ljudi promatralo je bez daha ovaj prizor.

Učinilo se kao da se sunce otrgnulo od nebeskog svoda i strjelovito pojurilo prema njima.

Ljudi su bili osupnuti. Čuli su se uzvici „Čudo, čudo!“ Mnogi su se molili, velik broj ljudi padao je na koljena moleći čin pokajanja, a neki su se obratili na katoličanstvo. Cijeli ovaj prizor trajao je desetak minuta a vidio se i na udaljenosti od 40 km od Fatime. Zanimljivo je i da su svi mogli gledati u Sunce, ono nije uopće zasljepljivalo. O ovom čudu postoje brojna izvješća a o njemu je izvještavao i dnevni tisak. Plodovi ovog čuda su zaista veliki a najveći plod je naravno samo svetište Gospe Fatimske koje milijune ljudi okuplja oko Isusova križa i pod Gospinim plaštom.