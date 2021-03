Molitva oca Pia svom anđelu čuvaru: ‘Poslije Boga i Gospe, on te voli najviše’

Autor: Vjera

Padre Pio redovito je viđao svog Anđela čuvara i često razgovarao s njim.

Među mnogim čudima koja su okruživala svetog Pija iz Pietrelcine bila je njegova sposobnost da razgovara ne samo sa svojim Anđelom čuvarom, već i s drugim Anđelima čuvarima.

Jednog dana kolega svećenik, Padre Alessio, došao je razgovarati s Padreom Piom. Međutim, Padre Pio mu je rekao, “Zar ne vidiš da sam jako zauzet?” Padre Alessio bio je zbunjen jer je Pio jednostavno sjedio u svom stolcu.

Tada je Padre Pio dodao: “Zar niste vidjeli sve one Anđele čuvare kako od moje duhovne djece idu unatrag i naprijed i donose poruke od njih?”

Ispod je osobna molitva Padrea Pia svom Anđelu čuvaru koju je on molio svakodnevno. Iako svog anđela čuvara možda nećemo uvijek vidjeti poput Padre Pia, uvijek bismo trebali pokušati razviti odnos s anđelom koji svakodnevno štiti našu dušu od opasnosti.

Anđele Božji, čuvaru moj, kojemu me povjerila dobrota Nebeskog oca, prosvijetli me, zaštiti i vodi, sada i zauvijek. Amen.









U svojim zapisima Padre Pio je objasnio zašto je iznimno važno njegovari odnos s anđelom čuvarom. Pa piše:

– Podsjetite se da je Bog u nama kada smo u njegovoj milosti, a nije u nama kad smo u grijehu, ali anđeo čuvar nas nikada ne ostavlja. On je najvjerniji i najiskreniji prijatelj pa i kad ga ražalostimo našim ponašanjem. Časti svoga anđela, zahvaljujući mu na svakoj skrbi i pažnji kojima te okružuje, jer poslije Boga i Gospe nitko te više ne voli od njega.

On je uvijek, dan i noć pored tebe. Nemoj to zaboraviti, nemoj ga vrijeđati sumnjajući u ovu veliku i neizrecivu istinu; time bi sumnjao u Isusa samoga koji nam je to objavio svojom nepogrešivom riječi, sumnjao bi u Majku Crkvu koja je to proglasila istinom vjere.









Tijekom dana s poletom u srcu često s ljubavlju i zahvaljivanjem uzdigni misao prema svome anđelu čuvaru. Tada ćeš vidjeti kako se naši sveti nebeski prijatelji, a na poseban način tvoj čuvar, raduju zbog tebe i učiniti će sve da Gospodin i Kraljica anđela umnože svoje milosti i blagoslove u tvoj duši.