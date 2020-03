MOLITE SVAKI DAN: Egzorcist sastavio molitvu protiv svakog zla i bolesti!

Autor: Vjera

Preporuča se moliti svaki dan

Otac Gabriele Amorth, poznati vatikanski egzorcist koji je u svom životu, kako je sam rekao, napravio oko 70 tisuća obreda egzorcizama, napisao je svoju molitvu za koju je rekao da je to molitva protiv svakog zla, duhovnog napada ili bolesti.

Preporuča se moliti svaki dan:

Oče Sine i Duše Sveti, Presveta Trojice, Bezgrešna Djevice, anđeli, arkanđeli, svi sveti u raju, siđite na mene. Otjeraj od mene sve zle sile, uništi ih, razori ih, da se mogu osjećati dobro i činiti dobro. Otjeraj od mene čarolije, vračanja, crnu magiju, crne mise, praznovjerja, navezanosti, prokletstva, zlo oko: đavolsko uznemirivanje, đavolsko posjednuće; sve ono što je zlo, grijeh, zavist, ljubomora, nevjernost; fizičku, duševnu, moralnu, duhovnu bolest. Odagnaj ova sva ta zla u pakao, da nikada više ne uznemiruju ni mene niti jedno drugo stvorenje Božje. Snagom Boga Svemogućega, u Ime Isusa Krista Spasitelja, po zagovoru Bezgrješne Djevice, neka me napuste svi nečisti dusi, sva bića koja me uznemiruju, neka me zauvijek ostave i odu u vječni pakao, vezani od sv. Mihovila Arkanđela, od sv. Gabrijela, od sv. Rafaela, od naših Anđela Čuvara, zgaženi pod petom presvete Djevice Marije.