MOĆNA PORUKA VLČ. SUDCA: U jednoj minuti raskrinkao sustav!

Autor: Vjera

Žalimo se stalno, a nismo svjesni ovoga!

‘Svakodnevno susrećemo ljude koji teže dominaciji nad nama, te teže tome da nas zarobe. U svijetu politike to je uobičajena stvar. Ali, ne samo politike. Svako malo neki novi moćnik. Oni općenito žele da im se kliče, klanja i dolično pazi. U stvarnosti mi smo ti koji u dnu duše smještamo iznad sebe ovu ili onu ličnost. Isto se može dogoditi kad, našavši se pred uglednim sugovornikom sagibamo glavu, približavamo mu se zbunjeni, zaplašeni i niži… I što onda očekujemo od drugog? Mi smo ti koji sa svojim ponašanjem sve to želimo. Koji želimo biti tretirani kao inferiorni. Ovaj se primjer odnosi na bilo koju kategoriju, instituciju ili sektor društva. Treba poštivati druge kao što smo navikli poštivati sebe same, a jedino pred Bogom prigibati svoja koljena!’ – kazao je vlč. Sudac i udario bit problema. Aktualno, zar ne? Pred kime klečiš, čovječe?