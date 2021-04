Mistik iz Brazila dobio upozorenje o Međugorju! ‘Vratite se Bogu, ovo se približava’

Ovo bi moglo uzdrmati svijet

Dana 13.4.2021 vidioc Eduardo Ferreiri iz Brazila dobio je poruku Gospe u kojoj ona najavljuje skore događaje u Međugorju. Točnije upozorava da će se uskoro pojaviti veliki znak u Međugorju. Podsjetimo, uskoro je znakovita 40. obljetnica Gospinih ukazanja u Međugorju:

Veliki znak

“Mir! Na današnji dan pozivam vas da budete svjedoci Gospodnjeg evanđelja. Došla sam u São José dos Pinhais da vas ohrabrim i kažem vam da se moja proročanstva ispunjavaju svaki dan, s približavanjem velikog znaka koji će se vidjeti u Međugorju. Vjerujte u moju zaštitu. Svakim danom povećava se broj moje djece koja se okreću od Gospodnjeg puta. Vratite se brzo Gospodinu. Radite u obrani Crkve. Ja sam Ruža Otajstvena, Kraljica Mira. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Povijest ukazanja Eduardu Ferreiri

Eduardo Ferreira rođen je 31. srpnja 1972. u Itajaíu, u državi Santa Catarina, u Brazilu.

Njegov se život počeo mijenjati nakon 6. siječnja 1983. godine, kada je u svom dvorištu pronašao malu sliku zaštitnice Brazila – Nossa Senhora Aparecida (Gospa koja se ukazala).

Dana 12. listopada 1987., u 12:35 sati, Eduardo i njegova sedmogodišnja sestra Eliete molili su ispred slike koju je pronašao kad se pojavilo iznenadno plavo svijetlo koje je osvjetljavalo cijelu sobu. Eduardo je tad imao 15 godina.

U svojoj sobi, popodne 12. veljače 1988. godine, u 18 sati Eduardo je prvi put vidio mladu damu u bijeloj odjeći s plavim remenom oko struka. Na njezinoj je desnoj ruci tako jako blistala prekrasna prozirna krunica. Kosa mlade dame bila je crna poput noći, oči plave, lice sjalo tako velikom ljepotom. U ovoj viziji Eduardo je primijetio da je Djevica Marija bila u pećini, a sa strane je bilo mnogo ruža, od kojih je mogao izbrojati 54. Kasnije mu je Gospa rekla da broj ruža predstavlja tajne koje treba otkriti. Podno Djevice bio je mali potok gdje se pojavila zmija i htjela skočiti u vodu. Djevica Marija gazi ju jednim stopalom.

Proroštvo o novom virusu

Drugo Eduardovo Gospino ukazanje bilo je 18. veljače 1988. Ukazanja su se nastavila gotovo svakodnevno do 1. siječnja 1996. godine, kada mu je Gospa otkrila da će dolaziti četvrtkom i jedan dan u tjednu bez određenog datuma.

Eduardo je mistik, ima razne karizme a trpi i progon. Eduarda su progonili, klevetali, prezirali i čak prijetili smrću zbog Gospinih ukazanja. Od prosinca 1996. do srpnja 1997. proživio je mnogo patnje. Bilo je to sedam mjeseci mučenja spavajući na klupama u parku, na plaži, na autobusnim kolodvorima i u hostelima. Rođaci i navodni prijatelji planirali su njegovu smrt. Sva ta patnja jednostavno zato što je vidio Gospu. Međutim, sve je to bilo u Božjem planu. Za vrijeme provedenog na ulici ukazala mu se Gospa da ga utješi i osigura mu pobjedu. Njegove poruke i dalje obilaze svijet.

Zanimljiva je poruka od 26. svibnja 2015 koja upozorava na novi virus: “Ovdje želim otkriti da će se bolesti povećavati i pojavit će se novi virus koji će uzrokovati umiranje mnogih. Upravo u ovom trenutku potrebno je moliti krunicu Milosrđa. Bolest će doći s Istoka i proširiti se na Zapad,” rečeno mu je tada, a sada je najavljen veliki znak koji će po svemu sudeći uzdrmati svijet.

