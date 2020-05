MISTIČARKA IZ HRVATSKE: Isus me poučio kako se križaju SVETI!

Autor: Vjera

Tako se križaj na početku molitve i na svršetku.

Julka Šimašek, rođena 1921. u Našicama, bila članica Trećeg Reda Svetog Franje Asiškog. O njoj se malo zna, osim da je bila bogata mističnim doživljajima i proročkim vizijama. Međutim, o njenim objavama tiskano je sedam knjiga njezinih bilježaka na hrvatskom jeziku i tri na engleskom. Najpoznatije su knjige pod nazivom: Isus te zove, koje se mogu pronaći u pdf. formatu na internetu. U njima su ispisane broje vizije i razgovor s našim Gospodinom Isusom Kristom. Između ostalog, Isus ju je poučio kako se križaju sveti na nebu te ju tražio da se kad god može ovako prekriži.

Gospodin me je poučio da se u Nebu ovako križa:

“U Ime Boga Oca koji me je u Svojoj Ljubavi stvorio; u Ime Boga Sina koji me je po Svojoj Pregorkoj Muci otkupio; u Ime Boga Duha Svetoga koji me je Svojom Milosti posvetio.”

I onda mi Isus dragi reče: “Tako se križaj na početku molitve i na svršetku. Kad god možeš, tako se prekriži!”

