Migrantska kriza ispunjenje je fatimskog proroštva o uništenju naroda? Evo kako se spasiti!

Gospa je prorekla uništenje cijelih naroda, evo što učiniti !

Svijet se mijenja na očigled. Postajemo svjedoci mijenjanja svjetskog poretka. Prema istraživanjima, da bi jedna nacija opstala duže od 25 godina mora ima prosjek nataliteta od 2, 11 djece po obitelji. S manjim od toga – nacija nestaje. Povijesno, ni jedna nacija nije opstala s prosjekom nataliteta od 1, 9 djece po obitelji, dok prosjek 1, 3, prema istraživanjima, nije moguće ispraviti. Jer je potrebno 80 -100 godina da se statistika ispravi. A ne postoji niti jedan ekonomski model koji može održati društvo u to vrijeme. Drugim riječima, ako dva bračna para imaju po jedno dijete onda je duplo manje djece od roditelja. A ako njihova djeca imaju samo jedno dijete onda je broj unučadi naspram djedova i baka u odnosu 1 naprama 4.

Ako se u 2006. rodi milijun beba, teško je imati 2 milijuna radno sposobnih odraslih u 2026. godini. Kako se broj populacije smanjuje, tako se smanjuje i broj nacija. U 2007. godini, prosjek nataliteta u Francuskoj bio je 1,8, u Engleskoj 1, 6, u Grčkoj 1, 3, u Njemačkoj 1, 3, u Italiji, 1, 2, Španjolska 1, 1.

U cijeloj Europskoj uniji i u svim državama koje je čine, prosjek nataliteta je 1, 38. Povijesna istraživanja pokazuju da su posljedice ove statistike – nepopravljive.

I za nekoliko godina, Europa kakvu poznajemo prestat će postajati. No, ipak broj stanovnika u Europi se ne smanjuje. Zašto? Razlog je islamska migracija. Od svog povećanja broja stanovnika u Europi od 1990. godine, 90 posto odnosi se na islamsku populaciju.

Tako u Francuskoj, Francuzi imaju 1,8 djece po obitelji dok muslimani u Francuskoj imaju 8, 1 djece po obitelji. Trideset posto djece ispod 20 godina su muslimani. U velikim gradovima poput Pariza taj broj se povećava na 45 posto. Do 2027. godine jedan od 5 Francuza bit će musliman, što znači da će za oko 30 godina Francuska biti Islamska republika. U Velikoj Britaniji, broj muslimana povećao se s 80 tisuća na 2,5 milijuna. U Nizozemskoj 50 posto novorođenčadi su muslimani. A za samo 15 godina polovica svih ljudi Nizozemske bit će muslimani.

Trenutno u Belgiji 25 posto populacije, i 50 posto novorođenih su muslimani. Belgijska vlada je izračunala da će 2025. godine svako treće dijete biti muslimansko. Na isti način s godinama nestat će i njemačko stanovništvo, a sami su objavili da se pad njemačke populacije više ne može zaustaviti. To će biti muslimanska država do 2050. godine.

Gadafi je svojevremeno proreknuo da će Islam pobijediti kršćansku Europu bez mačeva, bez oružja i bez osvajanja jer Europi ne trebaju teroristi, i teroristi samoubojice – mi smo se poubijali sami.

Činjenica je da će mnoge nacije Europe i svijeta biti izbrisane s lica zemlje i da će se tako ispuniti Fatimsko proroštvo koje je gospa dala prije 100 godina svijetu.

Gospa Fatimska tako nas je 1917. godine upozorila da ako njezini zahtjevi o posveti Rusije Bezgrešnom Srcu Marije ne budu izvršeni, Rusija će „proširiti svoje zablude po cijelome svijetu, izazivajući ratove i progone Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti će Otac mnogo trpjeti, a mnogi će narodi biti uništeni.“

Važno je primijetiti dvoje Gospine riječi, posebice: narodi i uništenje. Nebo je odabralo ove dvije riječi svojom beskrajnom mudrošću. Gospa nije rekla da će „države“ biti uništene i nije se odnosila na civilne vlade ili na posebne vladare. Govorila je o nacijama, narodima. Primjerice, kada su 1795. godine Poljsku osvojile Njemačka, Francuska, Rusija i Austro-Ugarska i kada su je one međusobno podijelile, uništena je poljska država, ali nije poljski narod; poljski je narod ostao jedinstven. Godine 1919. poljska država ponovno je stvorena. Očito da Poljski narod nije bio uništen. Međutim, kad Gospa tvrdi da će narodi biti uništeni, Ona se odnosi na narode koji se sastoje od ljudi, žitelja, a ne na države koje su omeđene teritorijalnim granicama.

I to je upravo ono što se sada ostvaruje diljem Europe. Krv mučenika je potekla. Ne samo na Bliskom istoku gdje su milijuni pobijeni poradi vjere u Krista, nego se sama Europa odrekla Boga te počela prolijevati krv svoje djece. U pitanju su milijuni ubijene, nevine i nikad rođene djece abortusima. U pitanju je zastrašujuće krvoproliće koje smo sami odobrili i potaknuli i krv nedužnika koja vapi u nebo. U pitanju je zastrašujuće odricanje od Boga samih kršćana Europe koji sada moraju gledati vlastito uništenje, uništenje svojih naroda.

Sotona je to isplanirao

Stvar je u tome što su kršćanski narodi zbog svoje nevjere prevareni od Sotone. Sve ovo što se sada događa Sotona je isplanirao, znajući da nije potrebno oružjem pobiti kršćane već je dovoljno okrenuti ih od Boga da bi ih uništio.

Ujedinjeni narodi su objavili plan depopulacije na svojoj vlastitoj web stranici koja detaljno opisuje kako zapadne vlade trebaju zamijeniti svoju autohtonu populaciju s imigrantima. Prema UN-u, pad nataliteta i starenja stanovništva (a prije toga su finacirali i poticali ubijanje djece) se može popraviti samo poplavom muslimanskih izbjeglica koje Zapadne vlade moraju pustiti u svoje zemlje.

Što učiniti?

Jedini način na koji ovo možemo spriječiti u svojim obiteljima prvenstveno je sljedeći. Europa se mora vratiti Bogu, jer prema svemu vidljivom islam neće pobijediti kršćane zbog njihove vjere, nego zbog naše nevjere.

Drugo, moramo se otvoriti životu. Moramo prestati ubijati svoju djecu, moramo s Bogom graditi obitelji, velike obitelji ako želimo opstati. Nažalost, sada je gotovo nemoguće zaustaviti propast i uništenje svih naroda, ali ako želite spasiti svoje obitelji od te propasti kao što su spašeni Lot i njegova obitelj iz Sodome i Gomore obratite se Bogu i potaknite druge da to učine. Jer na kraju svega ovoga, zajamčen je Trijumf Marijina Bezgrešna srca samo je pitanje koliki će biti na strani trijumfa, a koliki će biti uništeni zbog vlastitih odluka jer nisu slušali Gospodina koji nas poziva na obraćenje. Odrecite se Sotone i svih zamki njegovih i potaknite druge da to učine!

Gospa je onima koji razumiju da je boj prije svega duhovni, a ne svjetovni, te da se borimo s đavlom isključivo, ostavila dva oružja zaštite, dva oružja za spasenje svijeta i to je jedino oružje koje trebamo koristiti u borbi sa strahovima od migracija i svega što se oko nas događa, svaki pojedinac u svojoj obitelji, pa sve do Trijumfa.

Sestra Lucija je rekla sljedeće:

„Ona (Gospa op.a) je rekla meni i mojim rođacima da je Gospodin odlučio dati svijetu dva posljednja sredstva (lijeka) protiv zla, a to su sveta Krunica i pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu!

Ovo su dva posljednja moguća lijeka što znači da neće biti drugih!“

Zato, ako želiš taj lijek, to sredstvo pobjede, posveti se sada, i obnavljaj ovu posvetu Njezinom Bezgrešnom Srcu svaki dan. Tada ćeš moći iz Njezina srca slijediti Krista, onako kako On to uistinu želi – do trijumfa!

Osobna posveta Bezgrešnom Srcu Marijinom

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće:svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen!

(S dopuštenjem crkvenih vlasti,1983.g.)