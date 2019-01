Marija svetoj Faustini: Moraš svijetu ovo reći dok još ima vremena…!

Autor: Vjera /Ika

Ako ne budeš govorila, mnoge duše će propasti

Iz dnevnika Svete Faustine Kowalske utemeljiteljice svetkovine i pobožnosti Božjeg milosrđa izdvajamo:

‘Ujutro za vrijeme razmatranja obuzela me Božja nazočnost na poseban način. Vidjela sam izuzetnu Božju veličinu i istodobno Njegovo spuštanje stvorenjima. Tada ugledah Majku Božju koja mi reče: “O kako je ugodan Bog duši koja vjerno slijedi duh Njegove milosti. Ja sam darovala svijetu otkupitelja, a ti trebaš pričati svijetu o Njegovom velikom milosrđu i pripremati ga za Njegov ponovni dolazak kad On neće doći kao Milosrdni Otkupitelj, nego kao Pravedni Sudac. O,taj dan je užasan. Dan pravednosti je zaključen, dan Božje srdžbe. Pred njim dršću anđeli. Najavljuj dušama o tom velikom milosrđu dok je još vrijeme. Ako budeš sada šutjela, odgovarat ćeš na onom užasnom danu za velik broj duša. Ništa se ne boj. Ostani vjerna do kraja. Ja osjećam s tobom.’ (Dn 635)